「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」が2026年3月18日から開幕します！

こくみん共済 coop〈全労済〉（全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事 理事長：打越 秋一）では、2026年3月18日（水）～4月13日（月）の期間、こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにおいて、「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」を開催します。

当会では、「未来を担う子どもたちとご家族に、良質な文化芸術に触れ豊かな心を育んでいただきたい」との想いから、1992年より「こくみん共済 coop 文化フェスティバル」を継続的に開催しています。今回は、ミュージカル、演劇、舞踊など5作品を上演します。

『こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026』上演作品と公演スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65331/table/168_1_5d6e4bfaa79192bd481a433289ccd600.jpg?v=202601060451 ]

会 場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ（ＪＲ新宿駅南口徒歩５分）

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館１階

企画・制作：(株)スペース・ゼロ

主 催：こくみん共済 coop

※詳細は、こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ ホームページをご覧ください。

https://www.spacezero.co.jp/b-fes2026/index.html

＜こくみん共済 coop ＞

正式名称：全国労働者共済生活協同組合連合会

たすけあいの生協として1957年9月に誕生。「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万一に備える」という仕組みです。少子高齢社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。

◆こくみん共済 coop たすけあいの輪のあゆみ：https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/