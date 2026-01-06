「ティーチャーズ ハイボール缶」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ティーチャーズ ハイボール缶」を３月３日（火）から全国で期間限定新発売します。

「ティーチャーズ」ブランドは、誕生から１６０年以上の歴史があるブレンデッドスコッチウイスキーです。スモーキーな味わいが特長で、ウイスキーファンから高い評価をいただいています。

今回、昨年１０月に限定発売した「ティーチャーズ ハイボール缶」の中味・パッケージを刷新して再発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、「ティーチャーズ ハイランドクリーム」を炭酸水で割ったシンプルなレシピはそのままに、原酒量を増やしてウイスキー好きのお客様により満足いただける味わいを目指しました。ティーチャーズの魅力であるスモーキーさをかろやかにお楽しみいただけます。

パッケージは、「SMOKY HIGHBALL」「BLENDED SCOTCH WHISKY」という文言や背景のデザインで、スモーキーで本格的なスコッチウイスキーのハイボールであることを訴求しています。

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「ティーチャーズ ハイボール缶」

３５０ml １７８円 ９％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年３月３日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 ウイスキー

▼「ティーチャーズ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/whisky/teachers/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上