「ティーチャーズ ハイボール缶」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「ティーチャーズ ハイボール缶」を３月３日（火）から全国で期間限定新発売します。



「ティーチャーズ」ブランドは、誕生から１６０年以上の歴史があるブレンデッドスコッチウイスキーです。スモーキーな味わいが特長で、ウイスキーファンから高い評価をいただいています。



今回、昨年１０月に限定発売した「ティーチャーズ ハイボール缶」の中味・パッケージを刷新して再発売し、さらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、「ティーチャーズ ハイランドクリーム」を炭酸水で割ったシンプルなレシピはそのままに、原酒量を増やしてウイスキー好きのお客様により満足いただける味わいを目指しました。ティーチャーズの魅力であるスモーキーさをかろやかにお楽しみいただけます。


パッケージは、「SMOKY HIGHBALL」「BLENDED SCOTCH WHISKY」という文言や背景のデザインで、スモーキーで本格的なスコッチウイスキーのハイボールであることを訴求しています。



―　記　―


▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


「ティーチャーズ ハイボール缶」


３５０ml　　１７８円　　９％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年３月３日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　ウイスキー



▼「ティーチャーズ」ホームページ


https://www.suntory.co.jp/whisky/teachers/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上