【第２回ねこのフォーラムin 高輪ゲートウェイシティ「POSTUDIO」】2026年1月7日に開催

2026年1月6日

ねこのフォーラム実行委員会

実行委員長 小澤智雄

来る2026年1月7日13時より、東日本旅客鉄道株式会社様が100年先の未来を見据えて開発した高輪ゲートウェイシティにおいて、現在、猫をテーマにした展示が行われている、日本郵政株式会社様及び株式会社JPデジタル様が手がける体験型施設である「POSTUDIO」を舞台に、【第２回ねこのフォーラム】を開催いたしますので、お知らせいたします。

猫は、コロナ禍以降、飼育頭数（約1,000万頭）が増加し、飼育頭数では犬（約850万頭）を上回り、すでに犬とともにコンパニオンアニマルとして、家族の一員としてかけがえのない存在になっております。また、近年、猫を巡る市場は、「ネコノミクス」とも呼ばれる0.8兆円の大きな市場にもなっております。

この度、第一回目の世界自然遺産地区の奄美大島エリアでの開催に続きまして、【第２回ねこのフォーラム】を、高輪ゲートウェイシティの未来型郵便局POSTUDIOにて開催し、動物病院関係者・ネコ関係者・地球環境保護支援団体、ペット関係者、環境省等の様々な関係者が集い、共創で「より良いペット共生社会の未来」を考える場を提供することを目指し、講演やパネルディスカッションを行います。

尚、下記URLでご視聴可能でございますので、ぜひ、ご視聴の方はご覧頂けましたら幸いです。

【視聴用URL】https://zoom.us/j/98149585932?pwd=RDN7avbzdd5fHt9npORyfbzZ3cefrP.1

＜第２回ねこのフォーラムin POSTUDIO開催概要＞

■開催概要

日時：2026年1月7日(水)13時～15時

場所：高輪ゲートウェイシティ POSTUDIO ＠ニュウマン高輪1階

形式：会場およびオンラインにて開催

主催：ねこのフォーラム実行委員会

共催：Animal Hospital HEADLINE News、E-Animal Hospital、POSTUDIO

制作：株式会社TARGET JAMM

協賛：アイシア株式会社、株式会社エフアールエフジャパン

協力：環境省

■開催プログラム

■登壇者プロフィール

〇株式会社エルムスユナイテッド未来医療研究所

代表取締役所長兼社長 荒川弘之様

先進医療研究と臨床病院（10病院）運営を両軸に、世の中のアンメットニーズに応えることを目指し、人医療と獣医療の研究に取り組む。現在、ねこ腎臓病の治療へのAIM活用の共同研究に2022年より取り組む。2026年冬に、高輪ゲートウェイシティに、新たに先進医療アニマルクリニックを開設予定。未来志向の【地球のお医者様】を目指す。

〇株式会社Animal Hospital HEADLINE News

代表取締役 小澤智雄

全国11,000の動物病院へのアプローチが可能な獣医療関係メディアの運営を行っているほか、獣医師・愛玩動物看護師の就転職支援プラットフォームを運営。

〇アイシア株式会社

村田貴輝様

猫用フードを中心とした高品質な国産ペットフードの製造メーカー。

素材の安全性にこだわり、機能性食品やシニアケア、腎臓ケアなど健康志向の製品開発を行い、ペットの健康と幸せな暮らしを支えている。

〇一般社団法人奄美猫部

代表理事 久野優子様

奄美大島で人と猫、野生動物が共に暮らせる地域社会の実現を目指す。

猫の保護・譲渡、TNR、適正飼育啓発、相談支援、猫カフェ運営などを通じて、生態系保全と猫の福祉向上の両立に取り組む。

〇一般社団法人ナショナルパークスジャパン

顧問 立石聡明様

日本の国立公園の魅力発信と、その保全と利用の好循環創出を目指し、サステナブルな管理運営モデルの実証に取り組む。

〇環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

室長補佐 後藤瑞枝様

動物愛護管理法等を所管し、政府における動物愛護管理行政を担当。

2019年には愛玩動物看護師法が制定され、愛玩動物看護師の職域拡大や活躍推進施策にも取り組む。

