¡Ú¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó ¡ß Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¡ÛÀ¤³¦³Æ250ÂÎ¸ÂÄê¡£»ê¹â¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌòCEO: ¸ÅÊ÷ Àµ²Â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ï¡¢1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾ÌçÄ¦¹ï¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ë¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ç¥ê¥¨¥ó¥Ì¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÆüÊ©Ê¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿»ê¹â¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó ¡ß Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾ÌçÄ¦¹ï¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ë¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ç¥ê¥¨¥ó¥Ì¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÆüÊ©Ê¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿»ê¹â¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò·Ý½Ñ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÄ¦¹ï¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ë¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ç¥ê¥¨¥ó¥Ì¡ÊLeblon Delienne¡Ë¡×¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÈ¯É½¡£
2024Ç¯¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÇ®¶¸¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÌ¡²è³¦¤ÎÉÔµà¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥éー¤òÅ»¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢·Ý½Ñ¤Îµ¤ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¡£¥Ñ¥ê¤ÎÁÏÂ¤À¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡¢À¤³¦250ÂÎ¸ÂÄê¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
1. LEBLON DELIENNE ASTROBOY ¡ß PSG WINGS¡Ê¥¢¥È¥àÀÄ¡Ë
¥¯¥é¥Ö¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö24/25¥Õ¥©ー¥¹¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖWINGS¡ÊÍã¡Ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥È¥à¤ÎÈôÌö¤ÈPSG¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î°Õ»Ö¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ñÆâÆþ²Ù¿ô¡§15ÂÎ
¡¦ ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 99,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ 24/25 4th¥æ¥Ë¥«¥éー¡¢250ÂÎ¸ÂÄê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê
2. LEBLON DELIENNE ASTROBOY ¡ß PSG ORIGINAL¡Ê¥¢¥È¥àÀÖ¡Ë
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¡Ö25/26¥µー¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Å»¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£
PSG¤¬·Ç¤²¤ë¾ðÇ®¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¤ÈÂçÃÀ¤µ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ñÆâÆþ²Ù¿ô¡§5ÂÎ¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ÂÄêÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 99,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦25/26 3rd¥æ¥Ë¥«¥éー¡¢250ÂÎ¸ÂÄê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È²ÁÃÍÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄ¶¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÃéÀ¿¿´¡×¤È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¥ë¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ç¥ê¥¨¥ó¥Ì¤Î½ÏÎý¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥È¥à¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤¬¶¦Â¸¡£¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·è°Õ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ë¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ç¥ê¥¨¥ó¥Ì¡ÊLeblon Delienne¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¦¹ï¥¹¥¿¥¸¥ª¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤ä±Ç²è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊÄ¦¹ïºîÉÊ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ ¤¤¤º¤ì¤â¶Ë¾¯ÎÌ¤ÎÆþ²Ù¤Ë¤Ä¤¡¢´°Çä¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Î»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦Paris Saint-Germain STORE ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¡¡¡¡03-6627-3254
¡¦¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¡¡http://www.baycrews.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡Û
ÁÏÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§1977Ç¯7·î22Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¡§¿ùÂ¼ ÌÐ
¼èÄùÌòCEO ¡¡¡¡¡§¸ÅÊ÷ Àµ²Â
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-23-21
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡ ¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥á¥ó¥º¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦Ä¾±ÄÅ¹¤Î±¿±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢µÚ¤Ó²È¶ñ¤ÎÈÎÇä
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSaint James Japon ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLADUREE JAPON¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWILL WORKS¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¡¦¥×¥Á¥á¥Ã¥¯¡¢Foodies USA, Inc.
HP¡§http://www.baycrews.co.jp/