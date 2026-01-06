¡ÚJAF¶å½£¡Û¿Æ»Ò¤â½é¿´¼Ô¤âOK¡ªÂç¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ìー¥¹2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ E¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶
JAF¶å½£ËÜÉô¡ÊËÜÉôÄ¹ ¶âÌîÀ¿¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢REDEE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ì©»³Íµµ®¡Ë¤È¶¨Æ¯¤ÇE¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²óJAF GRAN TURISMO 7 ENJOY CUP¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëE¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î¤ÎÂè1²ó³«ºÅ¤Ç¤ÏÌó123Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¿Æ»Ò¤ä½é¿´¼Ô¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ»Ò¥ìー¥¹¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¥é¥ó¥¯ÊÌ¥ìー¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÉôÌç¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¥È¥í¥Õ¥£ー¡¢¾å°Ì¼Ô¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¾´¾õ¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ÏREDEE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤äE¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Gran Turismo 7: TM & (C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.PS5(R) / PS4(R)ÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø¥°¥é¥ó¥Äー¥ê¥¹¥â£·¡Ù
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Âè2²óJAF GRAN TURISMO 7 ENJOY CUP～powered by REDEE Gaming～
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë9:00～17:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ÅöÆüÇÛ¿®
YouTube¡ÊREDEE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹
ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://jaf.link/4owWOdr
¢£²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã
¢£»²²ÃÎÁ¶â
ÌµÎÁ
¢£»²²Ã¾ò·ï
¡¦µ¡ºà´Ä¶¡¡¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥é¥ó¥Äー¥ê¥¹¥â£·¥½¥Õ¥È¡¢PSN¡Ê¥×¥ì¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤ò¤´ÍÑ°Õ²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¦»²²Ã¥ìー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂ¾¾ò·ïÍ
¢£»²²ÃÊýË¡
°Ê²¼URL¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://jaf.link/4oCX3DV
¢£¿½¹þÄùÀÚ
ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ
¼çºÅ¡§JAF¶å½£ËÜÉô¡¢¶¦ºÅ¡§REDEE³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://jaf.link/4oCX3DV
JAF¶å½£ËÜÉô¤Ïº£¸å¤â£Å¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡¡Ê¡²¬»ÙÉô»ö¶È²Ý
Tel¡§092¡¾841-7731¡ÊÊ¿Æü 10:00～17:00¡Ë