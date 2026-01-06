【特別支援DX】「すくすく」、GIGAスクール構想・次世代校務支援システムに対応。最新セキュリティ指針準拠で、教員の働き方改革を加速

相思創造研究所株式会社

報道関係各位

2026年1月6日

相思創造研究所株式会社

経営・ITコンサルティングおよびシステム開発を行う相思創造研究所株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：杉森 由政、以下 当社）は、2025年11月よりデモ提供を開始する特別支援教育向け「すくすく（eポートフォリオ）」において、GIGAスクール構想標準仕様の端末および次世代の校務セキュリティ環境への対応を完了いたしました。

これにより、特別支援学校および特別支援学級を持つ小中学校において、支給されたGIGA端末（学習者用端末・教務用端末）を活用し、場所を選ばずセキュアに生徒の支援記録や保護者連携を行うことが可能となります。

■ 背景：特別支援教育における「校務DX」の課題

特別支援教育の現場では、教員が個別の指導計画や日々の観察記録など膨大な情報を扱う一方で、セキュリティ確保のための「ネットワーク分離（校務系・学習系の分断）」により、職員室の特定端末でしか入力作業ができないという課題がありました。これは、当社が解決を目指す「記録業務の負担」や「支援の属人化」を助長する要因の一つとなっていました。

当社は「すくすく（eポートフォリオ）」において、文部科学省が推奨する「次世代校務支援システム（クラウド活用・ゼロトラスト防御）」を見据えたアーキテクチャを採用し、利便性と堅牢なセキュリティの両立を実現しました。

■ GIGAスクール・校務DX対応の主なポイント

1. GIGA端末（Chromebook / Windows / iPad）への完全対応

OSに依存しないモダンなWebアーキテクチャを採用しているため、教育委員会や学校が配備したGIGA端末（標準仕様）のブラウザから、アプリのインストール不要で即座に利用可能です。これにより、教員は教室で生徒と向き合いながら、その場でタブレットから観察記録を入力でき、放課後の事務作業時間を大幅に削減します。

2. 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」への準拠

生徒のセンシティブな個人情報を扱うため、文部科学省の最新ガイドラインに基づいた強固なセキュリティ対策を実装しています。

通信・DBの暗号化:

TLS 1.3による通信暗号化に加え、データベース上の個人情報フィールドも暗号化して保管。

多要素認証・アクセス制御:

校務系ネットワーク以外（自宅や出張先、学習系ネットワーク）からのアクセスを想定し、厳格な本人認証とロールベースの権限管理を実現。

3. 校務系・学習系ネットワークの統合運用を支援

従来のネットワーク分離環境下での利用はもちろん、今後移行が進む「ネットワーク統合（クラウド活用）」環境においてもスムーズに動作します。保護者向けモバイルアプリとの連携もセキュアに行えるため、学校と家庭をつなぐ「デジタル連絡帳」としての機能を安全に運用可能です。

■ 代表取締役 杉森 由政 のコメント

先日『すくすく』を発表して以来、多くの現場の先生方や自治体様よりお問い合わせをいただいております。その中で最も重視されていたのが『学校のセキュリティ基準で導入できるか』『GIGA端末で動くか』という点でした。今回の対応により、技術的なハードルを取り払い、先生方が本来注力すべき『生徒一人ひとりの個性を育てる時間』を創出できると確信しています。今後も、どこに行っても円滑なコミュニケーションが取れる社会の実現に向け、校務DXを推進してまいります。

■ 「すくすく（eポートフォリオ）」について

特別支援教育における「情報の分断」を防ぎ、生徒の個性を継続的に支援するためのクラウドサービスです。

eポートフォリオ:

生徒の特性（得意・苦手・配慮事項など）を可視化し、進学や担任交代時の引き継ぎを円滑化。

業務効率化:

AIを活用した記録補助、タグ付け機能により、日々の観察記録や連絡帳作成の負担を軽減。

保護者連携:

スマホアプリを通じた双方向コミュニケーションで、家庭と学校の連携を強化。

＜デモ提供について＞

現在、全国の特別支援学校および特別支援学級を持つ学校様向けに、オンラインデモ環境（無料）を提供しております。

申込URL: https://soshisozo.co.jp/lp/sch2

■ 会社概要

社名： 相思創造研究所株式会社

代表者： 代表取締役 杉森 由政

所在地： 福岡県福岡市中央区天神4-6-28 いちご天神ノースビル7階

設立： 2025年7月25日

事業内容： 経営・ITコンサルおよびシステム開発

URL： https://soshisozo.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

相思創造研究所株式会社 広報担当

Webサイト: https://soshisozo.co.jp/

メールアドレス：info@soshisozo.co.jp