大ヒットスマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「アリス」がプラスチックモデルキットで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「エクスプラス」より、『勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット』を、現在ご案内中です。
■勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット
【製品情報】
□参考価格：7,700円(税込)
□発売日：2026年4月予定
□ブランド：エクスプラス
【サイズ】全高：約24cm
【素材】HIPS
原型：Hobby sakura
彩色：youz
大ヒットスマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「アリス」がプラスチックモデルキットで登場！
7色の成型色パーツで色分けを再現しており、塗装なしでも組み立てとデカール貼りで美しい仕上がりを楽しめます。
表情パーツは、タンポ印刷済みのものが1種、水転写デカールで仕上げるものが2種付属。
可愛らしいプロポーションはもちろん、髪の毛やスナイパーライフルのシャープな造形はプラスチックモデルならではの魅力です。
ぜひこの機会にお手元でお楽しみください！
※組み立てには模型用の工具を使用ください。
※本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用の接着剤を使用する事で、よりしっかりとした組み立てが可能です。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。
※画像は原型に彩色を施した作例です。
※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキットです。
(C)SHIFT UP Corp.
【店舗情報】
