大ヒットスマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「アリス」がプラスチックモデルキットで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「エクスプラス」より、『勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196095&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット

【製品情報】

□参考価格：7,700円(税込)

□発売日：2026年4月予定

□ブランド：エクスプラス

【サイズ】全高：約24cm

【素材】HIPS

原型：Hobby sakura

彩色：youz

大ヒットスマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「アリス」がプラスチックモデルキットで登場！

7色の成型色パーツで色分けを再現しており、塗装なしでも組み立てとデカール貼りで美しい仕上がりを楽しめます。

表情パーツは、タンポ印刷済みのものが1種、水転写デカールで仕上げるものが2種付属。

可愛らしいプロポーションはもちろん、髪の毛やスナイパーライフルのシャープな造形はプラスチックモデルならではの魅力です。

ぜひこの機会にお手元でお楽しみください！

※組み立てには模型用の工具を使用ください。

※本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用の接着剤を使用する事で、よりしっかりとした組み立てが可能です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。

※画像は原型に彩色を施した作例です。

※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキットです。



【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)SHIFT UP Corp.

【店舗情報】

