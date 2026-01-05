オープンアップグループ　子会社の社名変更について

株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：西田 穣、以下「当社」）は、当社建設ユニットに属する株式会社夢真と株式会社オープンアップコンストラクションを2026年1月1日付けにて統合（存続会社は株式会社夢真）し、新社名として株式会社オープンアップコンストラクションといたしました。

また、当社機電ユニットに属する株式会社ビーネックステクノロジーズと株式会社ビーネックスソリューションズを2026年4月1日にて、それぞれ株式会社オープンアップネクストエンジニア、株式会社オープンアップソリューションズといたします。

当社は、グループを取り巻く事業環境がこれまで以上に早いスピードで変化し競争が激化している中、当社ならびにグループ各社がお取引先さま、社員など全てのステークホルダーに提供してきた価値をより強固に、且つ向上させる必要があると考えました。

そのため、この度のリブランディングは、当社グループの中で各々が冠していたブランドを改めて“オープンアップ”に統一し、「幸せな仕事を通じて ひとりひとりの可能性をひらく社会に」というパーパスを起点とした経営を強く推進するためであります。

これにより、ステークホルダーの皆さまの潜在的なニーズをこれまで以上に理解し、それらひとつひとつを『満足感』に変えるべく事業を推進してまいります。

【社名変更 概要】

PDFは、こちら(https://www.openupgroup.co.jp/news/assets/opg_release_20260105.pdf)