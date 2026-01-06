【寒ぶり・牡蠣・台湾もつ鍋】餃子食堂マルケンが贈る冬の三冠王！1月6日（火）より贅沢フェア開始！

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを多数経営するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長 加藤 洋嗣）は、餃子食堂マルケンにて、2026年1月6日（火）より冬の期間限定フェアを開始いたします。 本フェアでは、最先端の「超冷薫」技術で高い鮮度を保った寒ぶりをはじめ、牡蠣、さらに株式会社おやつカンパニーの人気スナック「ベビースターラーメン」との進化系コラボおつまみなど、食通も唸るこだわりのラインナップを取り揃えました。また、寒い季節だからこそ味わえる「台湾もつ鍋」で、冬の贅沢な味わいを存分にご堪能いただけます。

※店舗により提供メニューが異なる場合がございますのでご注意ください。

フェアメニュー紹介

寒ぶり刺身寒ぶり刺身

冬の贅沢を味わい尽くす「超冷薫（ちょうれいくん）」の寒ぶりは、特殊製法で魚本来の旨みを極限まで引き出します。ひと口食べれば、旬ならではの濃厚な脂の甘みが広がり、雑味のない洗練された味わいと、寒ぶり特有の確かな食感をご堪能いただけます。

\759（税込）

寒ぶり葱塩ごま油寒ぶり葱塩ごま油

脂が乗った寒ぶりを、香ばしい葱塩ごま油で食す贅沢。旬の寒ぶりのしっとりとした食感に、アクセントの葱が絶妙なコントラストを生み出します。ごま油の黄金色が真っ白な寒ぶりを彩り、食欲を刺激します。刺身とはまた違った、寒ぶりの「新しい美味しさ」に出会える、食通好みの味付けです。

\759（税込）

牡蠣の釜茹で～おろしポン酢～牡蠣の釜茹で～おろしポン酢～

牡蠣を旨みを逃さずふっくら丁寧に釜茹でしました。磯の香りが広がる熱々の牡蠣に、冷たいおろしポン酢が絶妙に絡みます。プリッとした弾けるような食感の後に広がる、牡蠣特有のクリーミーで濃厚なコクを存分にお楽しみください。

\869（税込）

台湾もつ鍋台湾もつ鍋

唐辛子とにんにくを効かせたパンチのある「台湾ミンチ」が中央にたっぷり！野菜の甘みとミンチの刺激が溶け合い、煮込むほどに牛ホルモンの脂の旨みが出汁に溶け出し、最後まで深いコクを楽しめるスタミナ鍋です。

\1,419（税込）

ベビースターラーメンポテトベビースターラーメンポテト

老若男女に愛される「ベビースターラーメン」が居酒屋おつまみに！人気のホクホクポテトフライに、ベビースターの香ばしいチキン味と塩気が加わり、手が止まらない絶妙な美味しさが誕生しました。

\495（税込）

※「ベビースター」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

ニッカフロンティア ハイボール

ニッカウヰスキー株式会社の新境地「ニッカフロンティア」をアルコール分48％の力強さを活かした贅沢なハイボールで提供。スモーキーな香りが脂の乗った「寒ぶり」や、にんにく・唐辛子が効いた「台湾もつ鍋」の重厚な旨味と絶妙にマッチします。冬の贅沢な料理を一層引き立てる、ドラマチックな一杯をぜひご堪能ください。

\550（税込）

ニッカフロンティア ハイボール

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

餃子食堂マルケンについて

餃子食堂マルケンは、こだわりを凝縮した自家製餃子と多彩な居酒屋メニューを提供する居酒屋です。餃子は、厳選した国産の肉と野菜を使い、毎日店内で一つひとつ丁寧に包み上げることで鮮度にこだわっております。飽きの来ない味で、いくらでも食べられると大変好評いただいています。

「地域密着」を掲げた店舗展開により、駅前や商店街など、皆様の生活に寄り添うロケーションで気軽にご利用いただけます。店内はお一人様でも気兼ねなく楽しめるカウンター席や、ご家族・ご友人とゆったり過ごせるテーブル席をバランスよく配置。アットホームで活気あるサービスと心地よい空間で、新鮮な具材を毎日店内で丁寧に仕込み、自慢の餃子とともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

餃子食堂マルケン公式サイトはこちら :https://gyoza-maruken.jp/マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2025年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」

「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/