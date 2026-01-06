伝統へのオマージュ：BOSS、ワン・シュンとともに「イヤー・オブ・ザ・ホース」カプセルコレクションを発表

ヒューゴボスジャパン株式会社

来たる干支「午年」を祝し、BOSSは中国の伝統的な金工芸から着想を得たカプセルコレクションを発表します。古典的な中国金工の繊細な技巧と、BOSSならではのテーラリングや現代的なデザインを融合させ、祝祭シーズンにふさわしいラグジュアリーな世界観を描いています。

本キャンペーンには、世界的な水泳チャンピオンでありBOSSのブランドアンバサダーであるワン・シュンが登場。午年が象徴する躍動感あふれるエネルギーを体現しています。飽くなき挑戦者としての彼の姿勢は、来る一年に込められた野心と忍耐の精神を鮮やかに映し出します。金を鍛造する工程、疾走する馬、そしてワン・シュンの爆発的なモメンタムが織りなす相互作用は、視覚的エネルギーに満ちた象徴的な情景を生み出し、力強さの美を讃えます。祝祭的な舞台設定のもと、キャンペーンフィルムはこの季節ならではの祝福ムードを捉え、新たな一年の前進と繁栄への願いを込めています。

テーラリングの伝統に根ざすBOSSは、卓越した職人技と品質を基盤として築かれてきました。中国の伝統的な金工芸における質感や、追金、彫金、七宝のディテール、フィリグリー（透かし細工）の象嵌、粒金装飾といった技法から着想を得た「イヤー・オブ・ザ・ホース」カプセルは、東洋の匠心とドイツの精緻さが融合する現代的な視点を通して、古来の芸術がもつ優雅さと緻密さを表現しています。

本コレクションはジャケット、ニットウェア、スウェットシャツ、Tシャツ、ポロシャツ、デニムに加え、メンズアンダーウェアやソックスまで、特徴的なパターンや総柄プリントを施し、古典的金工芸の魅力を表現。レッド、ホワイト、ブラックを基調としたカラーパレットにゴールドのラインをアクセントとして配し、金彩のコントラストが、華やかな伝統美と現代的スタイルの均衡を際立たせます。コレクションの主役となるのは、伝統的な追金技法による彫刻的レリーフ表現を、レーザーカットで現代的に再解釈したジップアップレザージャケット。豊かなラグジュアリーを象徴する、存在感あふれる一着です。このデザイン言語は、ジャカードダウンベスト、ベルベットジャカードセーター、レーザープリントデニムへと広がり、ヘリテージクラフツマンシップを革新的に解釈するBOSSの姿勢を映し出します。フーディーやスウェットシャツには、プリントと刺繍を重ねた精緻なレイヤードパターンを採用し、フィリグリー技法へのオマージュを表現。一方で、ゴールドトーンのビーズディテールは粒金装飾の美を想起させます。さらに各アイテムには中国に着想を得た名称を与え、東洋のエレガンスを漂わせながら、文化的レガシーを日常の装いへと織り込んでいます。

午年の到来とともに発表される「イヤー・オブ・ザ・ホース」カプセルコレクションを通じて、BOSSは新たな一年への祝福と志を分かち合い、歴史ある金工芸の輝きを現代のライフスタイルへと届けます。

BOSSの「イヤー・オブ・ザ・ホース」カプセルコレクションは、2026年1月5日より、世界各地の一部BOSSストアおよびboss.comにて発売中です。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

