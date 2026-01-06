CES 2026で見逃せないもの





世界最大級のテックイベントが1月6日から9日までラスベガスに再臨、多くのイノベーターが集結

アーリントン, バージニア州, 2026年1月6日 /PRNewswire/ -- 世界最大級のテックイベントであるCES® 2026が、1月6日から9日までラスベガスで再び開催され、世界的企業、革新的なスタートアップ、業界幹部、世界のメディア、政府関係者が一堂に会し、世界的課題の解決に貢献する次世代テクノロジーを体験します。

「CES 2026は、イノベーターが集い、つながりを築き、パートナーシップを創出し、グローバル規模でビジネスを推進する場です」と、CESのオーナー兼プロデューサーであるConsumer Technology Association（全米民生技術協会、CTA）®のエグゼクティブチェアマン兼CEOであるGary Shapiro氏は述べました。「数千もの出展企業、過去最多となる3,600件以上のイノベーション・アワードへの応募、そして13の会場と260万平方フィート（正味）にわたるイノベーションなど、あらゆる兆候が驚異的なCESの開催を指し示しています。今はイノベーションにとって刺激的な時期であり、CES 2026では、AI、ロボティクス、デジタルヘルス、モビリティ、エンタープライズ、エネルギー、没入型エンターテインメント、アクセシビリティなど、多岐にわたる分野の最新テクノロジーが登場する予定です。」

CES 2026を体験するためイノベーターが集結

・Verizon Accessibility提供のCESアクセシビリティステージ - CES 2026期間中にザ・ベネチアンで初開催され、スマートグラス、ロボティクス、音声操作型ホームアシスタントなど、アクセシブルテクノロジーに焦点を当てたコンテンツを3日間にわたり展開します。

・CESクリエイタースペース - LVCC 中央ホールにてすべてのCES来場者に公開され、クリエイターエコノミーについて理解を深める機会を提供します。

・CESファウンドリ - フォンテーヌブロー・ラスベガスに設けられる新たな拠点であり、イノベーター、起業家、投資家、政府関係者、メディアが一堂に会し、AIおよび量子技術が次なるイノベーションの時代をいかに形づくっていくのかを探求します。

CESリソース

・CESアプリ - 公式ショーアプリとして、CES 2026の計画立案や会場内のナビゲーションをサポートします。アプリストアで「CESアプリ」を検索してください。今年のアプリには、新たにAIチャットボット、交通情報の最新アップデート、一部セッション向けの翻訳機能、そしてセキュアなQRコードを通じて参加者同士が連絡先情報を共有できる「Attendee Connect」が搭載されています。

・CESテックトーク - ダウンロードして、CES 2026で注目される主要トレンドを聴いて把握することができます。

主要トレンド

・AI：生産性の向上、顧客体験の高度化、医療分野の進展を後押しするため、AIエージェント、デジタルツイン、デバイス上で動作するAIのさらなる普及が期待されます。



出展企業例：Aizip、AMD、DEEPX、LG Electronics、MAUM.AI、NXP Semiconductors、NVIDIA、PERCIVAI、Persona AI、Qualcomm、Samsung Electronics, Inc.、SoundHound AI、XREAL

・デジタルヘルス：AI主導の精密医療から、ウェアラブルや遠隔医療の拡大に至るまで、CESはヘルスケアエコシステム全体を結集し、デジタルヘルスにおける次のブレークスルーを推進します。



出展企業例：AARP、Abbott、Ceragem Co., Ltd.、Cosmo Robotics Co., Ltd.、Earflo Inc.、GARMIN International Inc.、Humetrix、Myant Corp.、Renpho、ResMed、Tombot, Inc.、Ultrahuman Healthcare Private Limited、VibeBrux、Vivoo、Withings

・エネルギー：AI、量子、クラウドといった高電力需要技術の拡大に伴い、より多くのエネルギー創出が求められています。CESでは、太陽光、風力、原子力などを含む代替エネルギーソリューションが紹介されます。



出展企業例：3M、Clarios、ENEOS Corporation、Flint Paper Battery、Hitachi、Jackery Inc.、Korea Electric Power Corporation (KEPCO)、Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)、Panasonic、WePower Technologies

・エンタープライズ：エンタープライズテクノロジーは、生産性の向上、安全性の確保、そしてシステムのセキュリティ強化において、企業の在り方を大きく変革します。



出展企業例：Amazon、Google LLC、MetaVu、Microsoft、Siemens、Vuzix Corporation、Wisdomain

・モビリティ：CESでは、農業、自動車、建設、産業、マリンテック分野における最新イノベーションを通じて、空・陸・海にわたるモビリティが紹介されます。イノベーションは、自動化、コネクティビティ、エネルギーを中心に展開されます。



出展企業例：AUMOVIO Systems, Inc.、BMW of North America, LLC、Bosch、Brunswick Corporation、Caterpillar Inc.、Doosan、Hyundai Motor Company、John Deere、Kubota North America、Oshkosh Corporation、Sony Honda Mobility, Inc.、Tensor Auto Inc.、Valeo、Waymo、Zoox

・ロボティクス：ロボティクスは、産業全体にわたって効率性、安全性、アクセシビリティを向上させ、スマートな家庭環境の実現、農業生産性の向上、工場における安全性およびオペレーションの改善に貢献します。



出展企業例：Auria Robotics Inc.、Booster Robotics Technology Co. Ltd、Doosan、Dreame Innovation Technology Co., Ltd.、IntBot、Richtech Robotics、Sweet Robo LLC、Tombot, Inc.、VenHub Global、WIRobotics、YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

必見の基調講演

1月5日（月）



・AMD会長兼CEOのLisa Su氏、午後6時30分、ザ・ベネチアン

1月6日（火）



・CTAエグゼクティブチェアマン兼CEOのGary Shapiro氏およびCTA社長のKinsey Fabrizio氏、午前8時30分、ザ・ベネチアン

Siemens社長兼CEOのRoland Busch氏、午前8時30分、ザ・ベネチアン



ゲストスピーカー：



・Commonwealth Fusion Systems (CFS) のBob Mumgaard氏

・MicrosoftのJay Parikh氏

・NVIDIAのJensen Huang氏

・PepsiCoのAthina Kanioura氏

・Havas CEO兼会長、Vivendi会長のYannick Bolloré氏、午前11時、アリア

・McKinseyおよびGeneral Catalystを特集したAll-Inインタビュー、午後2時、ザ・ベネチアン



・McKinsey & CompanyグローバルマネージングパートナーのBob Sternfels氏、General Catalyst CEOのHemant Taneja氏、ならびに起業家・エンジェル投資家でAll-Inポッドキャスト共同司会者のJason Calacanis氏が登壇するAll-Inのライブ収録

・Lenovo会長兼CEOのYuanqing Yang氏、午後5時、スフィア



この基調講演では、他の基調講演とは異なるチケット購入プロセスと会場ポリシーが適用されます。詳細については、CES.tech をご覧ください。

ゲストスピーカー：



・AMDのLisa Su博士

・FIFAのGianni Infantino氏

・Intel CEOのLip-Bu Tan氏

・NVIDIAのJensen Huang氏

・QualcommのCristiano Amon氏

・ほか多数。

1月7日（水）



・Caterpillar CEOのJoe Creed氏、午前9時、ザ・ベネチアン

・ŌURA CEOのTom Hale氏、テクノロジー・リーダーズ・ディナー *招待制

「CES 2026は、世界で最も大胆なイノベーターが集い、次に来る未来を形づくる場です」とFabrizio氏は述べました。「先見性あふれる基調講演から画期的な製品発表に至るまで、CESはテクノロジー、エンターテインメント、グローバルビジネスを代表する企業やリーダーが一堂に会する場です。大胆なアイデアが勢いを得て、1,300名を超えるスピーカーが登壇する400以上のカンファレンスセッションを通じて、テクノロジーの未来が議論されます。」

Great Mindsセッション

Great Minds（偉大な心）シリーズには、Cレベルの幹部、慈善活動家、インフルエンサー、政府関係者、起業家、ベンチャーキャピタリストなど、各界を代表する登壇者が名を連ねます。

常時オン：連続的な健康データが医療をいかに変革するか



・1月7日、午前10時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：American College of Cardiology最高イノベーション責任者のAmi Bhatt氏、Dexcom社長兼CEOのJake Leach氏、Rimidi CEOのLucienne Ide氏、ŌURA CEOのTom Hale氏

スポーツビジネスの再定義



・1月7日、午前11時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：WassermanおよびLA28会長兼CEO兼社長兼理事のCasey Wasserman氏、

3C Ventures創業者兼CEOのMichael Kassan氏

コンピューティングの未来



・1月7日、午後2時、LVCC、西ホール W232

登壇者：Adobe Creative Cloud担当バイスプレジデントのDeepa Subramaniam氏、Qualcommコンピューティング＆ゲーミング担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーのKedar Kondap氏、HP Inc.コンシューマーPCソリューションズ部門上級副社長兼事業部長のSamuel Chang氏

バック・トゥ・ザ・フューチャー：テクノロジーのノスタルジック・レボリューション



・1月7日、午後3時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：Seven Seven Six創業者兼Reddit共同創業者兼元エグゼクティブチェアマンのAlexis Ohanian氏、Anduril創業者のPalmer Luckey氏

明日を駆ける：ソフトウェア定義車両技術の未来を民主化する



・1月7日、午後4時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：Ford Motor CompanyEVデジタルデザイン担当最高責任者のDoug Field氏

ゲームチェンジャー：ライブスポーツ体験の変革



・1月8日、午前10時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：LA Clippers最高技術・デジタル責任者のGeorge Hanna氏、Deloitte米国スポーツリーダーのKat Harwood氏、Genius Sports最高製品・技術責任者のMatt Fleckenstein氏

新たな設計図：空間コンピューティングとホームインプルーブメントの融合



・1月8日、午後2時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：Lowe'sエグゼクティブバイスプレジデント兼最高情報・デジタル責任者のSeemantini Godbole氏

十分な支援を受けられていない人々のための機会格差の解消



・1月8日、午後3時、LVCC、西ホール W232

・登壇者：World Food Program USA社長兼CEOのBarron Segar氏、Paralyzed Veterans of America最高経営責任者のCarl Blake氏、AARP Foundation社長のClaire Casey氏、Moore最高経営責任者のGretchen Littlefield氏、United States Hispanic Chamber of Commerce会長のJacquelyn Puente氏

主要カンファレンスプログラム

CES 2026では、テクノロジーの次なる展開を網羅するとともに、製造業、ウェアラブル、女性の健康に焦点を当てた新たなカンファレンストラックが初披露されます。

アクセシビリティ

アクセシビリティの声：進歩とイノベーションに関するCレベル幹部の視点



・1月6日、午後1時、ベネチアン、ランドー4302

アクセシビリティの新時代：AIによる支援技術の高度化



・1月6日、午後2時、ベネチアン、ランドー4302

リアルユーザー、リアルインパクト：アクセシビリティを考慮したデザイン



・1月6日、午後3時、ベネチアン、ランドー4302

AIおよびロボティクス

AI時代に備える：次世代の人材をいかに形成するか



・1月5日、午後1時、LVCC、西ホール W219

AIに全力投球：次世代チップの力に賭ける



・1月5日、午後4時、LVCC、西ホール W219

エッジの覚醒：エージェント型AIがすべてを再構築する理由



・1月6日、午前11時、LVCC、西ホール W218

人間とは言い難い存在：ヒューマノイドが仕事と家庭生活をどう変えるのか



・1月7日、午前10時、LVCC、西ホール W219

CESクリエイターステージ

CESクリエイターステージでは、クリエイターが自身のスキルを磨くことを目的とした3日間のプログラミングが展開されます。拡張されたCESクリエイターステージは、すべてのCES来場者に開放されています。

クリエイターエコノミーの現状



・1月6日、午前10時30分、LVCC、中央ホール、CESクリエイターステージ

目的あるパートナーシップ：長期的なブランド関係の構築



・1月6日、午後2時15分、LVCC、中央ホール、CESクリエイターステージ

2026年における成功指標のあり方



・1月7日、午後2時15分、LVCC、中央ホール、CESクリエイターステージ

CESファウンドリ

新設されたCESファウンドリでは、パネルディスカッション、トークイベント、思想リーダーによる対話を通じて、AIおよび量子分野に関する魅力的なコンテンツが提供されます。主なプログラムは以下のとおりです。

コンセプトから現実へ：AIを活用して壮大なアイデアを具現化するクリエイターたち



・1月7日、午前9時30分、フォンテーヌブロー、アズールボールルーム、ブレークスルーステージ

米国のAIの未来：大統領科学技術顧問Michael Kratsios氏とFabrizioによるトークイベント



・1月7日、午前11時30分、フォンテーヌブロー、アズールボールルーム、ブレークスルーステージ

トークイベント - スケールで展開するAIと世界最大の小売企業



・1月7日、午後1時30分、フォンテーヌブロー、アズールボールルーム、ブレークスルーステージ

AIによる真のリターン：次なる大勝者を見極める



・1月8日、午前9時30分、フォンテーヌブロー、アズールボールルーム、ブレークスルーステージ

・C Space®

アルゴリズムを超えて：Z世代の新たなデジタル習慣



・1月5日、午後2時、アリア、マリポーサ5

シームレスなエコシステムとパーソナライズされた体験：小売の次なる時代



・1月6日、午前10時、アリア、マリポーサ5

ゲームを超えて：カルチャーハブとしてのスポーツ会場



・1月6日、午後3時、アリア、ジョシュア8

・デジタルヘルス

リアルユーザー、リアルインパクト：アクセシビリティを考慮したデザイン



・1月6日、午後3時、ベネチアン、ランドー4302

ヘルスケアにおけるエージェンと型AI：誇張を超えて



・1月7日、午後2時、ベネチアン、マルセロ4404

次世代診断：早期発見の新時代



・1月8日、午前9時、ベネチアン、マルセロ4404

量子的飛躍：ヘルスケアにおけるコンピューティングの次なる最前線



・1月8日、午後4時、マルセロ4404

・エネルギー

スマートエネルギー：消費者需要とROI



・1月6日、午前10時、ランドー4304

エネルギー転換への投資



・1月8日、午前9時、LVCC、北ホール、N257

スマートグリッド：持続可能で信頼性の高いデータセンターを支える電力基盤



・1月8日、午前10時、LVCC、北ホール、N257

パワーシフト：エネルギーの未来



・1月8日、午前11時、LVCC、北ホール、N257

エンタープライズ

エージェンティックAIでビジネスを加速：実証された成果、実感できるインパクト



・1月5日、午後2時～2時40分、LVCC、西ホール、W219

話題を超えて：より賢い企業のためのスマートなAIツール



・1月5日、午後3時～3時40分、LVCC、西ホール、W219

コネクテッドコミュニティ：AIが切り拓く次なるイノベーションの時代

・1月6日、午後1時～1時40分、LVCC、北ホール、N261

XRエッジ：空間コンピューティングによるビジネスイノベーションの推進

・1月8日、午前11時、LVCC、西ホール、W218

・イノベーション政策サミット

CESは、プライバシー、貿易、競争などを含む国内外のテクノロジー政策課題について議論するため、世界各国の政策立案者を一堂に集めます。200名を超える国際、連邦、州、地方政府の関係者および職員が、CESにおけるテクノロジー分野のリーダープログラムに参加し、イノベーション政策サミット（IPS）に出席します。

国境を越えるイノベーション：グローバル政策の最前線



・1月6日、午前11時、LVCC、N258

ヘルスケアのイノベーション：テクノロジー主導の未来に向けた政策



・1月6日、午後2時20分、LVCC、N258

貿易摩擦の時代における競争



・1月7日、午前9時、LVCC、N258

ロードルール：自律化への世界的移行をどう統治するか



・1月7日、午後3時40分、LVCC、N258

連邦取引委員会委員長Andrew Ferguson氏および連邦通信委員会委員長Brendan Carr氏とのトークイベント



・1月8日、午前11時、LVCC、W232

新興テクノロジー政策に関する上院の視点



・1月9日、午前11時、LVCC、W232

登壇者：米国上院議員Amy Klobuchar氏（ミネソタ州）、Ben Ray Luján氏（ニューメキシコ州）、Gary C. Peters氏（ミシガン州）、Jacky Rosen氏（ネバダ州）

・製造業界

未来への航路：製造業、イノベーション、そして米国の競争優位



・1月7日、午後3時15分、LVCC、北、N261

次なる製造業時代に向けたスキルと人材の育成



・1月7日、午後3時35分、LVCC、北、N261

ここで作られる：変化するグローバル環境における製造業の再考



・1月7日、午後4時、LVCC、北、N261

・モビリティ

自動車AI - 新たな可能性と体験の解放



・1月6日、午前9時、LVCC、西ホール、W219

マイクロモビリティ：ラストマイルのアクセシビリティ向上



・1月6日、午後3時、LVCC、北ホール、N261

これからの道筋：コネクテッドカーが形づくる未来



・1月7日、午後1時、LVCC、西ホール、W219

AgBotの台頭：ドローン、自動運転トラクター、農業ロボット



・1月8日、午後1時、LVCC、西ホール、W218

さらに、Bosch提供によるモビリティステージのプログラミングも実施されます

・リサーチサミット

さまざまな分野にわたる消費者およびエンタープライズのトレンドについて学びます。

フィジカルAIによる産業変革（McKinsey提供）



・1月5日、午前11時、LVCC、W232

イノベーションの設計図：明日を形づくるテクノロジー（Invesco QQQおよびNasdaq提供）



・1月5日、午後2時、LVCC、W232

未来のクルマは単なるコンシューマー向けデバイスなのか？（Omdia提供）



・1月6日、午後2時、LVCC、W232

コンシューマー向けテクノロジー市場における需要創出戦略（Circana提供）



・1月6日、午後3時、LVCC、W232

・ウェアラブル

AI搭載ウェアラブル



・1月8日、午前9時、ベネチアン、ランドー4302

ファッションと機能の融合：次世代スマートアパレル



・1月8日、午前10時、ベネチアン、ランドー4302

ボディベースドテクノロジー



・1月8日、午前11時、ベネチアン、ランドー4302

・女性の健康

女性の健康のためのイノベーション：ギャップを解消し、1,000億ドル市場を解き放つ（BCG提供）



・1月6日、午前9時、ベネチアン、マルセロ4404

女性のためのヘルステック設計：AIにおけるデフォルト男性の終焉（K'ept Health提供）



・1月6日、午前9時55分、ベネチアン、マルセロ4404

GLP-1効果：女性が形づくるヘルスケアの未来（PwC提供）



・1月6日、午前10時50分、ベネチアン、マルセロ4404

セレブリティおよびゲスト出演

セレブリティ、スポーツ界のレジェンド、ミュージシャン、映画・テレビスターがCESのステージや会場各所に登場し、最新のイノベーションについて語り、体験します。

CESの展示フロアを体験

DataMatica、Fanatics、Gruner AG、IKEA、JATCO、Marriott International、Mentagraph、MICROIP、Mobilus、Truly、Virincoなど、初出展企業を含む世界的ブランドによる最新のテクノロジーイノベーションをご覧いただけます。

LVCC 中央ホール

住まいと没入型エンターテインメントを取り巻く最新のイノベーションを紹介し、カスタマイズされた家庭内エンターテインメントと暮らしの中核拠点となります。中央ホールにはCESクリエイターステージも設けられ、America250 airstreamは中央ホールのグランドロビーに展示されます。



出展企業例：bHaptics Inc.、Bosch、Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd、Even Realities、HDMI Licensing Administrator, Inc.、Hisense Visual Technology Co., Ltd.、LG Electronics、OpenWorkspace、Panasonic、Shokz、TCL Corporation、Vuzix Corporation、XREAL

LVCC 北ホール

北ホールは、エンタープライズとイノベーションが交差するエリアです。スマートコミュニティ、IoT、AI、ロボティクスなどの分野において、現在そして未来の私たちの日常生活を支えるためにテクノロジーがどのように連携して機能しているのかを体感できます。



出展企業例：3M、AC Future、ANELLO Photonics、Corning Incorporated、DEEPX、Dassault Systemes Americas Corp.、Flint Paper Battery、Hitachi、Intbot、Siemens、Vasco Electronics、WePower Technologies、Wisdomain

LVCC 南ホール

南ホールは、アクセサリー、Design&Source、そして私たちの暮らしや働き方を向上させる最先端製品が集結するエリアです。



出展企業例：BuzzTV、Denvix、KraftGeek、Nomatic、Radioshack USA LLC

LVCC 西ホール

CESでは、乗用車や自動運転車から、建設、農業、ボート、先進的な航空モビリティに至るまで、モビリティ分野のエコシステム全体を体感できます。



出展企業例：Amazon for Automotive、Brunswick Corporation、Caterpillar Inc.、Doosan、Hyundai Motor Company、Hyundai Mobis、John Deere、Kubota North America、Sumitomo Rubber Industries, Ltd.、Qualcomm、Verge Next、Waymo

アリア、コスモポリタン、ヴィダーラに展開するC Space®

世界を代表するブランド、広告主、メディアプラットフォーム、コンテンツクリエイターが集まり、取引を成立させ、トレンドを探り、業界を一変させる最新のテクノロジーを発表する場です。



出展企業例：Amazon Prime Video、Criteo、Disney Advertising Sales LLC、Genius Sports、Fanatics、Havas、Marriott International、Meta、Netflix、NBCUniversal Media, LLC、Reddit Inc.、Roku, Inc.、SiriusXM、Snap Inc.、The Trade Desk, Inc.、Uber、X

ザ・ベネチアン

デジタルヘルス、スマートホーム、エネルギー管理、セキュリティ、教育、ライフスタイル、フードテクノロジーなど、スマートリビングの本拠地です。



出展企業例：AARP、Humetrix、Kolmar Korea、Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd、Pawport、Pretika Corporation、RingConn LLC、Ultrahuman Healthcare Private Limited、Venous Eyewear Co., Ltd.、Vivoo、Wacaco、Withings

ザ・ベネチアンには、CESイノベーション・アワードの展示会も設けられており、受賞製品の一部を実際にご覧いただけます。次回の公開保留付き受賞対象者は、1月4日に掲載予定です。

ザ・ベネチアンのユーレカ・パーク

CESにおけるスタートアップの中核拠点であり、世界各国から集まるスタートアップが集結します。



出展企業例：European Innovation Council（欧州イノベーション会議、EIC）、フランス、香港、イタリア、韓国、日本、オランダ、スイス、台湾、ウクライナ、米国など、世界各地のグローバルパビリオンおよび新興企業。Dephy、LV Energy、myolab.ai、omi、SunLED Life Science B.V.

フォンテーヌブロー

CESファウンドリは、AIと量子技術による課題解決に向け、世界のイノベーターが集結する新たな拠点です。1月7日から8日に開催されるCESファウンドリでは、イノベーター、起業家、投資家、メディア、業界リーダーが一堂に会し、ライブデモ、ネットワーキング、没入型コンテンツが展開されます。CESファウンドリのプログラムは、インテリジェントエンターテインメントの未来を探る特別セグメントで締めくくられ、その後、IBM、JobsOhio、Vector、Washington D.C.提供によるCESファウンドリ祝賀イベントが開催され、影響力の大きいネットワーキングの場が提供されます。1月8日（木）午後4時30分より、CESバッジをお持ちのすべての方が参加可能です。



協賛セッション例：AMD、Bosch、Brunswick Corporation、DEEPX、Deloitte Services LP、EY、HERE Technologies、Hitachi、NVIDIA Corporation、PwC、Vector

展示企業：Aina Tech Inc.、Agility Robotics、Coactive AI、D-Wave Quantum、Gravitas Technologies & Solutions、Monks、Tensor、Quantinuum、Quantum Computing Inc.、SuperQ Quantum Computing Inc.、Zebra Technologies

ファウンドリデモ出展： D-Wave Quantum、IBM、Monks、SuperQ Quantum Computing Inc.、Quantum Computing Inc.

製品カテゴリー、キーワード、国別でCESの出展企業を検索するには、出展企業ディレクトリをご覧ください。

メディアデイズ

1月4日から5日にかけてマンダレイ・ベイで開催される2日間のメディア限定イベントでは、CES UnveiledやCES 注目の技術トレンドを含め、世界有数のブランド各社による最新ニュースが発表されます。

CES 2026 注目の技術トレンド - CES 2026およびその先を見据えた主要トレンドを紹介 - 1月4日（日）午後3時、マンダレイベイ、オーシャンサイドC

CES Unveiledラスベガス - CES 2026公式メディアイベントとして、革新的な製品プレビューを公開 - 1月4日（日）、午後4時～午後7時、マンダレイベイ、ショアライン展示ホール

プレスカンファレンス - Bosch、Doosan Bobcat、Geely Auto、Hisense、Hyundai Motor Company、LG Electronics、Sony Honda Mobility Inc.、The LEGO Groupなどの主要ブランドが発表を実施 - 1月5日、マンダレイベイ

メディアリソース

CESのメディアリソースにアクセスすると、以下の情報をご覧いただけます。

・メディアルームの営業時間と場所

・シャトルバス情報

・Bロール

・CESフォトギャラリー

最新ニュースや関連情報については、CES.techをご覧ください。CES 2026への参加登録はこちらから。

CES®について

CESは世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの真価が問われる場です。ここは、世界の最大手ブランドがビジネスを行い、新たなパートナーと出会い、最先端のイノベーターが登場する場所です。Consumer Technology Association (CTA)®が主催するCESは、技術セクターのあらゆる側面を網羅しています。CES 2026は1月6日から9日までラスベガスで開催されます。詳細はCES.techでご覧ください。また、ソーシャルメディアでCESをフォローしましょう。

Consumer Technology Association (CTA)®について

CTAは、北米最大の技術業界団体であり、テクノロジー分野を専門としています。メンバーはスタートアップから世界的なブランドまで、世界をリードするイノベーターで構成されており、1,800万人を超えるアメリカ人の雇用を支えています。CTAは、世界で最も勢いのあるテクノロジーイベントであるCES®を主催し、プロデュースしています。CTA.tech をご覧ください。@CTAtech をフォローしてください。

