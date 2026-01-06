ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/大分県別府市）では、大分県産いちご「ベリーツ」をはじめ、厳選したさまざまなベリーを贅沢に使用した、春のストロベリー・スイーツビュッフェ 「スプリング ベリーズ」 を開催。ホテルパティシエが贈る春の至福のデザートタイムをご提供します。

ストロベリー・スイーツビュッフェ【スプリング ベリーズ】

「スプリング ベリーズ」は、みずみずしく甘酸っぱい旬のいちごやベリーの魅力を最大限に引き出した、春限定のスイーツビュッフェです。主役となるのは、大分県が誇るブランドいちご「ベリーツ」。芳醇な香りと上品な甘さが特長のベリーツを中心に、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーなど、多彩なベリーをふんだんに使用したスイーツがビュッフェ台を彩ります。ホテルのペストリーチームが手がけるのは、見た目にも春らしいショートケーキやタルト、ムース、パフェなどの定番から、ベリーの酸味と甘みを繊細に組み合わせた創作スイーツまで、バリエーション豊かなラインアップ。さらに、スイーツの合間に楽しめるセイボリーも用意し、最後まで飽きることなくお楽しみいただける構成となっています。会場は、別府湾を望む開放感あふれるレストラン「エレメンツ」。やわらかな春の光に包まれながら味わうスイーツビュッフェは、ご家族やご友人とのお集まりはもちろん、大切な方との特別な時間にもふさわしい上質な春のひとときを演出します。■開催期間：2026年2月7日（土）～ 2026年5月10日（日）＊土日のみ開催■開催時間：2:45pm ～ 4:30pm■料金：大人：5,000円

https://anaicbeppu.com/strawberry-sweets-buffet_spring-berrys/

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパについて

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ【地上4階/客室数89室/6つのレストラン＆バー/2つの宴会場】は、別府の温泉文化と世界最大級のラグジュアリーホテルブランド「インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツ」との融合により、これまでになかった究極の癒しをもたらすリゾートエクスペリエンスをご提供いたします。Facebook： https://www.facebook.com/ANAInterContinentalBeppuInstagram：https://www.instagram.com/anaintercontinentalbeppu/

https://anaicbeppu.com/

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界 初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペ が創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑 的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグ ジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながら も、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を 満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトhttps://www.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinentalをご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリ ティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,600ホテルを有し、約2,200軒のホテルが開発中です。また、IHG ワンリワーズは、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただい ています。・ラグジュアリー &ライフスタイル：シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ,ヴィニェットコレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ・プレミアム：HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ, vocoホテルズ• エッセンシャルズ：ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ• スイーツ：Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ• エクスクルーシブパートナーズ：イベロスター ビーチフロント リゾーツInterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。*2025年3月31日現在日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパン を設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホ リデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガー ナー)、 52ホテル、約14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条(2025年)、ANAホリデ イ・インリゾート軽井沢(2025年)インターコンチネンタル札幌(2025年)、高知・知立・浜松に3軒のANAク ラウンプラザホテル(2026年)、リージェント京都(2027年)、voco広島(2027年)などの14ホテル(2,355 室)が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル 大阪 ヴィニェットコレクションが誕生します。(現在ブランド移行中)。IHGホテルズ&リゾーツは日本におい ても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。*2025年3月31日現在IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan Linkdin : https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/