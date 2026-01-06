全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、 上質な大人の趣味を体験する番組「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」を放送しています。1月8日（木）夕方6時30分～は、「グラステイスティング」をお届けします。

1．「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」概要

番組MCの大橋大記がLDH所属の豪華ゲストと共に、人生を豊かにする「シャイニングなひととき」を過ごす上質なドキュメント・バラエティです。 成熟した大人にこそ必要な「心を満たす週末ライフ」をテーマに、旬のスポットや話題のアクティビティ、知る人ぞ知る趣味の世界など、大人の知的好奇心をくすぐる体験をお届けします。アウトドアなどの「動の趣味」から、コーヒーやワインを嗜む「静の趣味」まで、様々な角度から上質な遊びを提案。単なる情報にとどまらず、体験を通じて生まれる心の豊かさと発見を映し出す、雑誌「Safari」とも連動した新しいライフスタイル番組です。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shining-time/■番宣映像：https://youtu.be/YoSUcj0f8LM

2．放送時間・番組内容

1月8日（木）夕方6時30分～7時00分 #3「グラステイスティング」

第2回に引き続き、GENERATIONSの片寄涼太さんをゲストにお迎えして、グラスによってワインが美味しくなる「グラステイスティング」を体験。プロオススメのグラスと、そうでないグラスで飲み比べをし、大のワイン好きという片寄さんはその香りや味わいの変化に大興奮！さらには、デキャンタの「ショックデキャンタージュ」という方法でも試飲し、普段の飲み方との違いを実感します。ワインの奥深さを感じ、シャイニングな時間を過ごしました。■出演：大橋大記、片寄涼太（GENERATIONS）

3．出演者プロフィール

■大橋大記（おおはし だいき）1971年6月18日生まれ。大阪府出身。15歳から26歳までビジュアル系のボーカル、学生時代は不登校気味。26歳から29歳までサラリーマン生活を開始。その後起業し、現在は創業20年を超える空調会社と不動産会社の2社の社長業を継続しながらタレント・俳優・MCとして活動中。

■片寄涼太（かたよせ りょうた）2012年11月、GENERATIONSのボーカルとしてメジャーデビュー。2014年にドラマ「GTO」にて俳優活動を開始。2019年には米Varietyとマカオ国際映画祭が選ぶ“アジアの次世代スター8人”にも選ばれ、2021年から日本人で初めてGIVENCHYのアンバサダーを務めた。アーティスト・俳優としてだけではなく、国内外で活動の幅を広げている。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。