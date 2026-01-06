フラッシュメモリ製品のグローバル・リーディングカンパニーLexarは、サッカー・アルゼンチン代表チームとの公式グローバルパートナーシップを締結し、同チームの公式グローバルパートナーとして活動することを本日（米国時間2026年1月5日）発表しました。本パートナーシップにより、アルゼンチン代表チームが築いてきたフットボールのレガシーと、Lexarが30年にわたり追求してきた信頼性の高い高性能ストレージ技術が結びつくことになります。

100 年以上にわたり、アルゼンチン代表はその不屈の闘志と卓越性の追求によって、世界のフットボール文化を切り拓いてきました。

Lexar もまた、30 年にわたる継続的なイノベーションを通じてこの精神に共鳴し、世界初のオールメタル SD カードや業界初の 1TB microSD Express カードといった、あらゆる決定的瞬間を確実に守り抜く優れた耐久性と極限のパフォーマンスを両立する技術革新を生み出してきました。

**アルゼンチンサッカー協会（AFA） 最高マーケティング責任者（CMO） レアンドロ・ペテルセンのコメント**「アルゼンチンサッカー協会とLexarは、リーダーシップ、プロフェッショナリズム、そしてグローバルな卓越性という共通の価値観を共有しています。Lexarは、高信頼性ストレージ分野で30年にわたり実績を築いてきました。クリエイター、プロフェッショナル、そして世界中でこのスポーツを記録し、称え続けるファンを支える理想的なパートナーです。」

アルゼンチン代表チームがワールドカップで3度の優勝を誇り、世界のフットボールを牽引し続けています。Lexarは、プロフェッショナルなコンテンツ制作、没入感のあるゲーミング体験、そしてサッカーファンの思い出の記録・保存となど、進化するニーズに応える次世代ストレージソリューションを通じて、ストレージ分野の未来を切り開いてまいります。

本パートナーシップの一環として、Lexarは、「Lexar Air Portable SSD」および「Lexar SL500 Portable SSD」のアルゼンチンサッカー協会との共同ブランドモデルを2026年上半期に発売予定です。これらの特別モデルは、サッカーファンが大切な瞬間を、安全かつスマートに記録し、保存することができる、実用性と情緒的価値を兼ね備えた製品となります。

共同ブランド製品にとどまらず、Lexarの幅広い製品ラインアップは、プロフェッショナル向けイメージング、高性能SSD・DRAM、ポータブルストレージの分野における同社のリーダーシップを体現しています。これらの製品群は、世界中のクリエイター、ゲーマー、そして日常的にデジタルデータを扱うユーザーのニーズに対応しています。こうした技術力は、フットボールコミュニティにおいても3つの主要な用途で貢献します。

- **プロフェッショナル・スポーツイメージング**：Lexarの世界的なプロフェッショナル向けイメージングポートフォリオを代表する「Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B Card」は、リアルタイムかつ高解像度のスポーツ撮影に求められる持続的な高速性能を提供します。- **次世代のゲームパフォーマンス**：SSDおよびDRAM技術に強みを持つLexarは、新製品「Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD」を通じて、コンソール、ゲーミングPC、ポータブルゲーム機において、高速ロード、滑らかなゲームプレイ、フラッグシップ級の応答性を実現します。- **ファン向け日常のメモリストレージ**：信頼性で知られるLexarのポータブルストレージ製品群には、Apple ProRes 4K録画に対応し、ケーブル不要で持ち運べる「Lexar Professional Go Portable SSD with hub」などが含まれ、試合当日の写真・動画や個人的なフットボールの思い出を安心して保存できます。

これらのソリューションは、両者のパートナーシップを支える卓越性への共通のコミットメントを象徴するものです。アルゼンチン代表チームのチャンピオンスピリットと、クリエイター、ゲーマー、そしてファンが大切な瞬間を記録・保存することを支えるLexarの専門性が、ここに結びついています。

**Lexarについて**1996年にアメリカ・カリフォルニアで創業したLexarは、30年間にわたり信頼性の高い高性能メモリソリューションを提供してきました。現在では、6大陸にわたる10万以上の販売チャネルを通じ、70か国以上で1億人を超えるユーザーに製品を届けています。メモリーカードやSSD、DRAM、モバイルストレージなど、受賞歴のある幅広い製品群は、世界中のクリエイターやプロフェッショナル、日常ユーザーの活動を支え続けています。

