同志社大学商学部高橋ゼミ×京都拉麺小路「新商品開発プロジェクト」コラボ商品発売決定!!

西日本旅客鉄道株式会社

京都駅ビル開発株式会社（京都市下京区、代表取締役社長 ：橋本修男）が運営する「京都拉麺小路」と同志社大学商学部高橋広行ゼミナール（所在地：京都市上京区）の学生による新商品開発プロジェクトにて、コラボ商品の発売が決定しました。

本プロジェクトは、学生が店舗から課題や要望を聞き取り、市場調査の結果をもとに、商品の企画提案をまとめ、店舗と会議や試作を重ねてきました。当初９店舗が参画して始動しましたが、商品開発の難しさを感じながら、やむなく商品開発を断念した店舗もあり、最終的には６店舗で商品化が実現しました。学生による多彩な切り口から生まれたアイデアと店舗の思いが詰まったコラボ商品がいよいよ発売となります。

コラボ商品一覧

企画概要

商品の紹介映像も学生が製作、京都拉麺小路公式インスタグラム・HPにて発信中

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1791_1_1a3d4a64b7e5d7ab44f6bd475fbce562.jpg?v=202601060421 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1791_2_2a9a90689f4f9d6f1b744b83cffc350d.jpg?v=202601060421 ]

コラボ商品の開発だけではなく、商品の紹介映像の製作も学生が手掛けています。

商品詳細やこれまでの企画会議の様子など、京都拉麺小路公式インスタグラムやHPにて発信中。