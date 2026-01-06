暮らしにアートを！　名古屋に新しい現代アートフェアが誕生します。『ART FAIR NAGOYA 2026』を2月に開催

ART FAIR NAGOYA 実行委員会

名古屋の新しい現代美術フェア『ART FAIR NAGOYA 2026(https://artfair-nagoya.jp/index.html)（アート フェア ナゴヤ2026）』を、2026年2月6日(金)～8日(日)の3日間、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋の26、27階で開催します。

フェア会場のANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋の外観（左）とロビー

「アートを楽しみ 生活に取り入れる」をテーマに、東海、関東を中心に北海道から愛媛県までの26ギャラリーが出展します。

ホテルの客室をギャラリーブースとして使い、暮らしを想起させる空間での展示形式です。

「家で飾るとしたらどうなるか」

そんな視点で作品と向き合い、生活空間に近い環境で体感できます。

現代美術に特化した高いクオリティーを持つギャラリーを選考しており、高い水準の作品を鑑賞できるイベントです。1980年代に「現代美術といえば名古屋」と言われていた頃の活気を取り戻し、文化振興の底上げにつなげていきます。

アートフェア、アートイベントは旅の目的になり、観光資源となっています。現在、東京、神戸、金沢などでもホテル形式のアートフェアが開催され、宿泊や飲食など地元経済への波及効果も期待されています。

名古屋の開催地、金山は、芸術によるまちの活性化や、新たな劇場の整備などを核としたまちづくりの検討が進められており、地域の企業やお店などとともにアートで盛り上げたいと考えています。

＜出品する作家の作品例＞

柄澤 健介 / 山と谷

68×33×30cm

木、鉄 / 2023

潤 inoue. / Block Brain Contents 08

100x100x3.1cm

アクリル、鉛筆、紙 / 2025

岩崎 知子 / Grandiflora

45.5×65cm

mixedmedia / 2025

植野 のぞみ / むすび 黒

10.5×18×17cm

桐塑・アクリル絵具 / 2024

平田 安弘 / とうもろこし

φ10.2×48.3cm

紙管、ボンド、染料、マーカー、カラー釘、真鍮釘 / 2024

天野 入華 / untitle

インスタレーション作品 / 2025

松田 啓佑 /untitled (key ring)

45.5x65cm

キャンバス、油絵具 / 2024

酒井 陽一 / after the rain

117×117×3cm

アルミニウム / 2018

■■■開催日時■■■

２０２６年２月６日(金) １１：００～１６：００ / VIP・プレス関係者

１６：００～１８：００ / 一般招待

２月７日(土) １１：００～１９：００ / 一般公開

２月８日(日) １１：００～１８：００ / 一般公開

■■■会場■■■

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 ２６階＆２７階

〒460-0023 名古屋市中区金山町１丁目１番１号

■■■入場料■■■

１日券 \1,000 ２日券 \1,500 （税込）

＊小学生以下は無料です。ただし、必ず保護者同伴でご入場ください

＊チケットの購入は、当日会場受付、チケット購入サイト、芸文プレイガイドにて

■■■出展ギャラリー■■■

AIN SOPH DISPATCH(https://ainsophdispatch.com)（愛知）

art gallery Komori(https://artgallerykomori.com)（愛知）

アートギャラリー水無月(https://gallery-minazuki.com)（岐阜）

ART HUB NAGOYA(https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/garou/)（愛知）

Atsuhiko Suematsu Gallery(https://www.atsuhikosuematsugallery.com)（東京）

カペイシャス(https://www.capacious.jp)（大阪）

GALLERY CLEF(https://gallery-clef.com)（岐阜）

GALLERY crossing(https://gallerycrossing.com)（岐阜）

Gallery HAM(http://1210.g-ham.com/)（愛知）

GALLERY IDF(https://gallery-idf.jp)（愛知）

GALLERY TSUBAKI(https://www.gallery-tsubaki.net/gt/)（東京）

H-art Beat Gallery(https://hartbeat.co.jp/)（東京）

JILL D’ART GALLERY(https://www.jilldart.com/)（東京）

みうらじろうギャラリー(https://jiromiuragallery.com/)（東京）

川田画廊(https://kawata-gallery.com/)（兵庫）

KOKI ARTS(https://www.kokiarts.com/)（東京）

Mizuma Art Gallery(https://mizuma-art.co.jp/)（東京、シンガポール）

MORI YU GALLERY(https://www.moriyu-gallery.com/)（京都）

名古屋画廊(https://www.nagoyagallery.co.jp/)（愛知）

Nii Fine Arts(https://www.niifinearts.com/)（大阪）

Rontgenwerke AG(https://www.instagram.com/das_roentgen/)（東京）

3ta2 SANTANI GALLERY(https://www.3ta2-gallery.com/)（愛媛）

Satelites ART LAB(https://sateliteslab.com/)（東京）

Wada Garou Tokyo(https://www.wadagarou.com/)（東京）

悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO(http://www.you-yuusya.com/)（北海道）

Yu Harada(https://www.yuharada.com/)（東京）

■■■助成■■■

クリエイティブ・リンク・ナゴヤ [２０２５年度 社会連携活動助成]

■■■後援■■■

名古屋市

■■■主催・お問い合わせ先■■■

ART FAIR NAGOYA 実行委員会（代表：竹松千華／GALLERY IDF）

2025 年4月1日設立。アートフェアの開催などを通して、日常生活にアートを取り入れることをテーマに、文化意識を高め、生活を楽しむことを提案します。アートマーケットの裾野を広げる事で、アーティスト達の活躍の場を広げ、地域の企業・団体などと連携し、様々な分野とアートのコラボレーションの機会を増やし、地域の活性化、観光へも取り組んでいます。

住所：〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-201 IDFビル（GALLERY IDF 内）

TEL：052-702-1206

Mail：info@artfair-nagoya.jp

公式サイト：https://artfair-nagoya.jp