エスティ ローダー カンパニーズ ジャパン、「D&I AWARD 2025」にて最高評価『ベストワークプレイス』を受賞

ELCジャパン合同会社

エスティ ローダー カンパニーズ ジャパンは、日本最大級のダイバーシティ＆インクルージョン （D&I）推進企業を表彰する「D&I AWARD 2025」において、最高評価である『ベストワークプレイス』の認定を取得しました。

『ベストワークプレイス』は、日本国内のみならずグローバル基準で高いレベルのD&I推進を実践し、企業文化の育成に加えて、社員一人ひとりが主体的にD&Iの推進に取り組んでいる企業に授与されます。

今回の認定は、エスティ ローダー カンパニーズ ジャパンが掲げる「誰もが活躍できる職場づくり」に向けた取り組みが高く評価されたものです。当社は創業者ミセス エスティ ローダーの理念を受け継ぎ、女性のエンパワーメント、働く親の支援、多様なコミュニティの尊重など、インクルーシブな環境づくりを積極的に進めています。

主な取り組みは以下の通りです:

- 女性活躍支援の強化: エスティ ローダー カンパニーズ ジャパンは、女性がキャリアを築き、リーダーとして活躍できる環境づくりを長年推進してきました。柔軟な働き方の導入や、ライフステージに応じた支援制度の整備に加え、アジア初の生産拠点サクラ・マニュファクチュアリング・キャンパスでは、キャリア形成やワークライフバランスをテーマにしたワークショップを実施しています。- ID&E（Inclusion, Diversity & Equity）の浸透: LGBTQIA+の従業員リソースグループ「wELCome」を立ち上げ、社内での理解促進やエンゲージメント向上に向けた活動を展開しています。- 働く親を支援する「ペンギンクラブ」: 従業員リソースグループ「ペンギンクラブ」では、社員が家族や友人を職場に招く「フレンズ＆ファミリーデー」を開催し、互いに多様な家庭環境への理解を深める取り組みを行っています。- サクラ・マニュファクチュアリング・キャンパスでの事業所内保育施設: 働く親が安心してキャリアを継続できるよう、事業所内保育施設を設置し、育児と仕事の両立を支援しています。- 女性の健康に関するセミナー: 産業医によるライフステージ別の女性の健康をテーマにしたセミナーを開催し、女性社員だけでなく男性社員も含め、女性の健康への理解促進を図っています。

エスティ ローダー カンパニーズ ジャパン職務執行者社長ジェームズ アクィリナは以下の通り述べています:

「このたび「D&I AWARD 2025」において『ベストワークプレイス』として評価いただき、大変光栄に思います。社員一人ひとりの取り組み、そして誰もが尊重され、力を発揮できるインクルーシブな文化を築くという当社の強い意志の表れです。

エスティ ローダー カンパニーズ ジャパンにとって、ダイバーシティ＆インクルージョンは創業以来のDNAであり、今後の成長を支える重要な基盤でもあります。これからも社員が活躍し、革新を生み出し、目的を持ってリードできる環境づくりを進めてまいります。」

エスティ ローダー カンパニーズについて

エスティ ローダー カンパニーズ（ELC）は、高品質のスキンケア、メークアップ、フレグランス、ヘアケア製品を製造・販売する世界的リーダー企業の1つです。ELCの製品は約150の国と地域で販売されています。