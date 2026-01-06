「服は生地からできている」― ファッションブランド mù_、2026年1月に二子玉川 蔦屋家電・中目黒 gallery BLANCにてPOPUP STOREを連続開催

合同会社yuharaha


■ 開催概要


【mù_ POPUP STORE 二子玉川 蔦屋家電】


会期:2026年1月9日（金）～ 1月12日（月・祝）
時間:11:00～20:00（最終日のみ19:00まで）
会場:二子玉川 蔦屋家電 2F E-room1
住所:東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

【mù_ POPUP STORE 中目黒 gallery BLANC】


会期:2026年1月17日（土）～ 1月18日（日）
時間:11:00～18:00
会場:中目黒 gallery BLANC
住所:東京都目黒区上目黒1-7-7





CLOWN PANTS




PLEATED CARGO TROUSERS




EASY TROUSERS




POSTMAN BAG





HIGH NECK LONG SLEEVE T




SWEAT HOODIE




SLUB YARN MESH LOGO KNIT




KNIT CAP




■ POPUP限定の特別展開


本POPUPでは、通常展開に加え、以下の特別な内容をご用意しております。

●Tシャツ 40%OFF
●店舗限定アイテム：普段オンラインでは販売していない小物類を展開
●mù_lab.：店舗限定で展開している実験的なラインmù_lab.のアイテムも販売



■ mù_について


「洋服から考えてはいい服は作れない」というデザイナー・木村献の信念のもと、2024年6月にスタートしたメンズファッションブランドです。


木村は90年代より海外メゾンブランドのプロダクトチームで20年以上の経験を積み、日本の生地屋や縫製工場との深いネットワークを構築。加工や洗いによる変化を見据えたオリジナル生地の開発を得意とし、国内産地の技術を活かしたモノづくりを追求しています。


ブランド名「mù_」は木村のニックネームに由来し、「無意識のうちに手に取ってしまう、ワードローブの一部になる服」という願いが込められています。




YouTube :
https://www.youtube.com/@mu._official_
「気づくといつも手に取ってしまう服。ワードローブにそっと馴染む定番服が作りたい。」をテーマとしたメンズアパレルブランド「mù_」がお届けするYouTubeチャンネルです。ライフスタイルを通して洋服の魅力をお届けしていきます。

Instagram :
https://www.instagram.com/mu._official_/