「ロボタクシー社会実装の現在地と今後の展望」と題して、株式会社明治安田総合研究所 経済調査部 エコノミスト 藤田 敬史氏によるセミナーを2026年2月25日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【実証から事業判断へ】

ロボタクシー社会実装の現在地と今後の展望

～社会実装を左右する制度・責任・収益性の整理～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26124

[講 師]

株式会社明治安田総合研究所 経済調査部 エコノミスト

藤田 敬史 氏

[日 時]

２０２６年２月２５日（水） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

本講演では、近年深刻化するタクシー不足を起点に、自動運転・ロボットタクシーが果たし得る社会的役割と、その社会実装に向けた課題を多角的に整理します。

タクシー運転手の減少・高齢化や訪日外客需要の拡大といった構造変化を踏まえ、Waymoをはじめとする海外勢の動向と、日本の自動車メーカー等による実証実験の特徴を比較します。

あわせて、レベル4自動運転における事故時の責任判断、保険制度、法制度整備の現状を解説し、社会的受容性を高めるために必要な官民・業界横断的連携の在り方を展望します。

１．タクシー不足の構造要因、訪日外客増加と交通需要

２．海外勢の先行事例と日本勢の強み

３．国内実証実験の到達点と課題

４．事故発生時の責任判断

５．自賠責保険・任意保険・PL法の関係

６．社会的受容性の壁

７．社会実装に向けた対応

８．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。