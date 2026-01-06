2026年の運勢｜真木あかりが誕生日で占う2026年あなたの運勢。公式占いサイトにて、キャンペーン限定の開運画像がもらえる『2026年の運勢キャンペーン』を開催中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年12月25日(木)より、運営する公式占いサイト「真木あかりの誕生日占い」にて『2026年の運勢キャンペーン』の提供を開始致しました。

◆『真木あかりの誕生日占い』URL：https://mkamaki.jp

2026年の運勢キャンペーン

■キャンペーン概要

真木あかりの公式占いサイトでは、『2026年の運勢キャンペーン』を開催中です。

あなたの2026年をより良い年にしていただけるよう、2026年の運勢を占う鑑定をご用意。キャンペーン期間中、対象鑑定を占っていただくと “2026年の開運画像”をプレゼントいたします。あなたの運気を上げる特別な開運画像となっていますので、ぜひ待ち受けに設定してご活用ください。

この機会に2026年の運勢を占って、2026年の運気をアップさせましょう！

※『2026年の運勢キャンペーン』に参加するためには、公式サイト「真木あかりの誕生日占い」（https://mkamaki.jp）への会員登録が必要です。(月額440円)

■キャンペーン期間：

2026年12月25日(木) ～ 2026年1月29日(木)17時

■公式サイト「真木あかりの占い」のご紹介

「いつだって、一番欲しい言葉をくれるんです。」当たるだけでなく、その優しい人柄に惹かれた人々が殺到。人気過ぎて対面NG『真木あかり』の最新鑑定が登場。誕生日から運命や本質を導き、あなたの未来やあの人の想い、さらには2人が結ばれる日付まで真木あかりが明らかにします。

■監修者紹介

西洋占星術を中心に、場や内容に応じて様々な占術を使い分ける占い師。活動内容は、雑誌や書籍、web等での占い連載、占いコンテンツや心理ゲームの製作・企画提案など多岐にわたる。

自身のSNSフォロワーは3万人超え。SNS上では、西洋占星術やタロットを用いて占いを発信していて、「今一番欲しいと思っていた言葉がもらえた」との声が絶えない。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：真木あかりの誕生日占い

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://mkamaki.jp

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。