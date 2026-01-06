「水道DX戦略セミナー2026新春」開催～凍結注意マップと漏水リスクの高い管路の選定

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、自治体職員さま・水道事業者（公営企業）さまを対象とした水道DX戦略セミナーを開催いたします。本セミナーは、2026年1月20日（火）にオンライン形式で開催、無料でご参加いただけます。

“3年以内”の実装が求められる水道DX技術

国土交通省上下水道DX推進検討会・中間取りまとめでは、

＜上下水道事業において3年以内にDX技術を標準実装する＞と記載されています。

そこで有収率向上を目指す水道事業者様向けに、人工衛星とAIを活用した最新先進事例をテーマにした無料のオンラインセミナーを実施します。

参考：国土交通省「上下水道ＤＸ推進検討会の中間とりまとめ（概要）」

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001884695.pdf(https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001884695.pdf)

セミナー概要

本セミナーでは「人工衛星×水道ビッグデータ×AI戦略」をテーマに、「宇宙水道局」の活用事例をご紹介いたします。「AI時代の到来」で水道管路の維持・更新業務の生産性はどこまで高められるのでしょうか。漏水調査や管路更新において、データを武器として活用するための方法にご関心をお持ちの自治体職員さま、水道事業者（公営企業）さまのご参加をお待ちしております。

セミナー名：凍結注意マップと漏水リスクの高い管路の選定～衛星とAIを活用した水道DX技術の最新活用事例～

日程：2026年1月20日（火）16:00～16:50

参加費：無料

会場：オンライン（Zoom）

対象：本セミナーは自治体職員さま・水道事業者（公営企業）さま限定となります。

お申し込みフォーム： https://x.gd/qMmcI(https://x.gd/qMmcI)

【講演内容】

（1）衛星とAIで漏水リスクがなぜわかる？

（2）新機能「水道管絞り込み機能」のご紹介

（3）凍結注意マップで給水管の凍結リスクを住民公開する

※予告なく内容が変更となる場合もございます。

【セミナー参加対象者】

- 今までの宝探し的な漏水調査手法、付設年の古い順に疑問を感じている方- 給水管の凍結リスクを知りたい＆住民公開を検討したい方- 漏水リスクの高い管路を精査しながら漏水調査計画を立案したい方- 誰がやっても一定の成果をあげられる効果的な施策を知りたい方

【登壇者】

株式会社天地人

事業開発部 マネージャー・GISコンサルタント 白坂 滋行

事業開発部 岡田 和樹

プロダクト開発部 仁科 智子

「天地人コンパス 宇宙水道局」について

「天地人コンパス 宇宙水道局」は、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューションです。

1. 漏水リスク診断に基づく音聴調査支援

衛星データを活用した数メートル単位での管路のリスク診断により、高い解像度で現在・近未来の漏水のリスクの把握が可能です。また用途に応じて、メッシュ単位での漏水リスク診断にも対応します。漏水する可能性が高いエリアを絞り込むことで、優先的に調査すべき場所を簡単に見つけられ、効率的な維持管理を実現します。



2. 地域特性に応じた水道管の管路の更新計画策定支援

管路診断結果に基づく「健全度」（漏水リスク診断結果）と、一般住宅から重要給水施設（病院、学校、避難所など）まで、あらゆる施設や暮らしへの影響を包括的に考慮した「重要度」を組み合わせて評価することで複数の「更新優先シナリオ」を作成します。平時の漏水リスクを重視するシナリオや、災害時の社会的影響を重視するシナリオなど、地域課題や目的に応じた柔軟な設定が可能です。環境の変動を考慮したシナリオを通じて、各管路の更新優先順位を合理的かつ透明性をもって決定することで、有用性の高い計画策定を支援します。

技術力の高さと導入ハードルの低さが評価され、厚生労働省、国土交通省、総務省などの各省庁が実施する「第7回インフラメンテナンス大賞」では厚生労働大臣賞を受賞。

2023年4月のサービス提供開始から、累計契約自治体数*が50を突破しました（2025年9月現在）。

*契約更新含む

天地人コンパス 宇宙水道局 特設サイト

https://suido.tenchijin.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

漏水事業担当：白坂

お問合せ窓口：info-compass@tenchijin.co.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

公式サイト：https://tenchijin.co.jp/

「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

X：https://x.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

note：https://note.com/tenchijincompass