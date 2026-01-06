【チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル】京都蒸溜所「季の美 京都ドライジン」ボタニカルディナーとタンブラーグラス付き宿泊プランのご案内

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルが展開するコレクションブランド「チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル」（所在地：京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341番地、総支配人：長尾祥平）は、『京都蒸溜所「季の美 京都ドライジン」ボタニカルディナーとタンブラーグラスアメニティ付き宿泊プラン』を１月５日から３月３１日まで販売いたします。

京都で生まれたクラフトジン蒸溜所のグランドホーム「季の美ハウス」は、チャプター京都トリビュートポートフォリオホテルのある河原町通り向かいに位置しています。京都二条近隣として、２０２６年１月よりChapter The Grill のエグゼクティブシェフ桝と季の美ハウスマネージャー佐久間マーシー氏監修の季の美ジンとお料理のコラボレーションディナーメニューをご提供いたします。

京都蒸溜所を代表する「季の美 京都ドライジン」は、京都産の柚子や山椒、宇治の玉露などのボタニカルを使用した６つのエレメントに蒸溜され、伏見の酒蔵の伏流水とブレンドされています。京都の和の心が体現されたジンと、上賀茂有機野菜をふんだんに使用したチャプター特製シーザーサラダのディナーコラボレーション。お部屋には季の美ロゴ入りタンブラーグラスをアメニティとしてご用意し、ご自宅でも季の美ジンをジントニックやソーダでお好みにお楽しみいただけます。

レストランChapter The Grillは、Discoveryをテーマに京都産の食材をふんだんに使用した、桝シェフの創意あふれるお料理をご用意し、ランチタイムにはプラントベース（植物性由来の食材のみを使用したお料理）のランチコースや、ヘルシーなサラダビュッフェをご賞味いただけます。

チャプター京都には、様々な京都の記録が一筆箋となり集まる「CHAPTER FACTORY」で、まだ知らない京都の物語を発見いただく楽しみや、地下から汲み上げた湧水を使用した半露天風呂付大浴場で、ご宿泊のお客様はゆったりと温かいお湯につかり旅の疲れを癒していただけます。

季の美 京都ドライジンとのボタニカルなディナーをお楽しみいただける宿泊プランで、京都の冬を五感でお楽しみください。

■『京都蒸溜所「季の美 京都ドライジン」とボタニカルディナーとタンブラーグラスアメニティ付き宿泊プラン』概要

【宿泊期間】2026年 1 月 5日(月)～ 3 月 31 日(火)

【料金】23,595円～ (2 名 1 室 1 泊あたり) 税金サービス料込（宿泊税別）

【内容】１泊２日のご宿泊、大人２名様 季の美ジンボタニカルディナーとタンブラーグラス２名様付

【ご予約】URL： https://www.marriott.com/ja/offers/winter-botanical-stay-ki-no-bi-dinner-and-amenity-off-204351/osakt-the-chapter-kyoto-a-tribute-portfolio-hotel?propertycode=osakt

メール：TP.OSAKT.Reservations@tributeportfolio.com

※ご予約は宿泊日の１週間前までとさせていただきます。

※ディナー・タンブラーグラスは１滞在・ご滞在大人人数分のご用意です。

※ご宿泊予約後、事前のディナー予約をお勧めいたします。

【CHAPTER THE GRILL / チャプターザグリル】概要

営業時間

朝食ビュッフェ 7：00～L.O. 10：00

ランチ 11：45～15：00（L.O. 14：30）

カフェ 13：00～17：00

ディナー 17：00～22：00（L.O. 21：00）

ホームページ：https://www.chapterthegrill.chapterkyoto.com/

【Route Bar Nijo 】概要

営業時間17：00～22：00（L.O. 21：30）

チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテルについて

地上6階建て、スイートルーム2室を含む全203室。京都市のメインストリートの一つである河原町通りに面し、市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅から徒歩4分というアクセスの良さが魅力です。JR京都駅からはタクシーで約15分、伊丹空港からはリムジンバスで約70分と、お客様の旅のプランに合わせて快適にご来館いただけます。ホテル周辺には京都風情漂う鴨川が流れ、京都御所、平安神宮などの京都を代表する観光名所へも至便な立地です。茶室をモチーフにした落ち着いた客室、フィットネスセンターや湧水を汲み上げた大浴場「CHAPTER NO YU」を備え、オールデイダイニング「CHAPTER THE GRILL」のお食事と共に、「京都という物語」のひと時をご提供いたします。

トリビュートポートフォリオについて

トリビュートポートフォリオは、魅惑的なデザインへの情熱と、宿泊客や地元の人々のために活気ある社交の場を作り出そうとする意欲によって集まった、個性豊かな独立系ホテルのグローバル・ファミリーとして成長を続けています。トリビュート・ポートフォリオは、世界約35の国と地域に170以上のホテルを展開し、旅行中に独立した体験を求め、地域社会とのつながりを切望する人々の心をつかんできました。カルタヘナのエルミタのようなブティック・リゾートやシンガポールのザ・ヴァガボンド・クラブのような都会のホテルから、アトランタのベルヤードやイビサ島のホテル・リオマールのようなインディ・スピリット溢れる地域のホテルまで、トリビュート・ポートフォリオの各ホテルは個性を尊重し、旅行者に新鮮で、しばしばカラフルな視点を提供しています。詳しい情報は、www.tributeportfolio.comをご覧ください。また、Instagram、Facebook、Xにて最新情報もご確認いただけます。トリビュートポートフォリオは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

公式ホームページ： https://www.marriott.com/ja/hotels/osakt-the-chapter-kyoto-a-tribute-portfolio-hotel/overview/

Instagram： https://www.instagram.com/thechapter.kyoto/