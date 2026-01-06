【埼玉県】「Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026」受賞者を決定-１月１６日（金）表彰式

埼玉県

埼玉県では、県産農産物の需要拡大と県内食品産業の発展を図るため、県産農産物を活用した加工食品を製造、販売する優秀な県内の食品加工事業者等を表彰しています。

このたび、「Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026」の受賞者を決定しました。

表彰式は１月１６日（金）に知事公館で行います。当日は、知事から各受賞者に表彰状の授与と記念品の贈呈を行います。

１ 受賞者、商品名及び商品の特徴

● 大賞

受賞者

株式会社島野造園緑育けんこうステーション東松山ふぉれ（東松山市）

商品名

forelatoフォレラート（季節の6種ギフトセット）

商品の特徴

「食材の魅力をぎゅっと凝縮、ひと口で広がる満足感」

・管理栄養士が手掛ける、「整うご褒美ジェラート」

・旬の東松山市及び比企地域の農産物を使用

受賞者ホームページ：

https://higashimatsuyama-fore.com/

● 優秀賞

受賞者

権田酒造株式会社（熊谷市）

上里町

商品名

Kamisato 月にあこがれた梨 -日本酒仕立て-

商品の特徴

「上里梨の美味しさ際立つ、奥行きのある味わい」

・規格外の上里梨を活用し、官民連携で開発されたクラフトリキュール

・幾度となく試作を重ねた末にたどりついた素材の旨み引き出す

果汁と日本酒の黄金比

受賞者ホームページ

https://www.gondasyuzou.com/

● 特別賞

受賞者

麻原酒造株式会社（毛呂山町）

商品名

CRAFT LAB -Yogurt-

商品の特徴

「 濃厚ヨーグルト味わうリッチな口当たり」

・日高市の加藤牧場が製造するヨーグルトを使用したクラフトリキュール

・職人の手作業による攪拌で乳製品特有のとろみ、まろやかさをそのままに

受賞者ホームページ

https://www.musashino-asahara.jp/

２ 表彰式

（１）日時

令和８年１月１６日（金）午前10時00分から10時40分まで

（２）場所

知事公館 大会議室

「Made in SAITAMA優良加工食品大賞」の概要

○主な応募要件

県内で加工食品を製造する事業者や団体等が、主な原材料が県産農産物であり、そのまま、もしくは簡易な調理で飲食できる加工食品を製造していること

○審査方法

審査委員会での審査を経て、埼玉県知事が決定

○審査委員会

西塔正孝委員長（女子栄養大学栄養学部教授）ほか８名