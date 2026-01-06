【埼玉県】「Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026」受賞者を決定-１月１６日（金）表彰式-

埼玉県

　埼玉県では、県産農産物の需要拡大と県内食品産業の発展を図るため、県産農産物を活用した加工食品を製造、販売する優秀な県内の食品加工事業者等を表彰しています。


　このたび、「Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026」の受賞者を決定しました。


　表彰式は１月１６日（金）に知事公館で行います。当日は、知事から各受賞者に表彰状の授与と記念品の贈呈を行います。



１ 受賞者、商品名及び商品の特徴


● 大賞


受賞者


株式会社島野造園緑育けんこうステーション東松山ふぉれ（東松山市）



商品名


forelatoフォレラート（季節の6種ギフトセット）



商品の特徴


「食材の魅力をぎゅっと凝縮、ひと口で広がる満足感」


・管理栄養士が手掛ける、「整うご褒美ジェラート」


・旬の東松山市及び比企地域の農産物を使用



受賞者ホームページ：


https://higashimatsuyama-fore.com/









● 優秀賞


受賞者


権田酒造株式会社（熊谷市）


上里町



商品名


Kamisato 月にあこがれた梨 -日本酒仕立て-



商品の特徴


「上里梨の美味しさ際立つ、奥行きのある味わい」


・規格外の上里梨を活用し、官民連携で開発されたクラフトリキュール


・幾度となく試作を重ねた末にたどりついた素材の旨み引き出す


果汁と日本酒の黄金比



受賞者ホームページ


https://www.gondasyuzou.com/






● 特別賞


受賞者


麻原酒造株式会社（毛呂山町）



商品名


CRAFT LAB -Yogurt-



商品の特徴


「 濃厚ヨーグルト味わうリッチな口当たり」


・日高市の加藤牧場が製造するヨーグルトを使用したクラフトリキュール


・職人の手作業による攪拌で乳製品特有のとろみ、まろやかさをそのままに



受賞者ホームページ


https://www.musashino-asahara.jp/





２ 表彰式


（１）日時


令和８年１月１６日（金）午前10時00分から10時40分まで


（２）場所


知事公館 大会議室


「Made in SAITAMA優良加工食品大賞」の概要



○主な応募要件


県内で加工食品を製造する事業者や団体等が、主な原材料が県産農産物であり、そのまま、もしくは簡易な調理で飲食できる加工食品を製造していること


○審査方法


審査委員会での審査を経て、埼玉県知事が決定


○審査委員会


西塔正孝委員長（女子栄養大学栄養学部教授）ほか８名