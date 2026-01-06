Asia’s 50 Best Restaurants （アジアのベスト50レストラン）の2026年度の受賞セレモニーを3月に香港にて開催

William Reed Ltd

S.Pellegrino & Acqua Panna（サンペレグリノ＆アクアパンナ）が冠スポンサーを務める「Asia’s 50 Best Restaurants（アジアのベスト50 レストラン）」の2026年度の授賞式および関連イベントが本年3月、アジア地区内屈指の美食都市として国際的に知られる香港にて初めて開催されます。

公式開催地パートナーである香港政府観光局（Hong Kong Tourism Board）との協力のもと、本年3月に開催されるイベントにはアジア各国のトップシェフ、レストラン経営者、食関連のメディア関係者が一堂に会し、複数日にわたり数々のプログラムが繰り広げられます。イベントのハイライトとなる授賞式は2026年3月25日に開催され、2026年度のアジアのベスト50 レストランのリストと、栄誉あるThe Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン賞）が発表されます。2025年度は、タイ・バンコクにあるGaggan（ガガン）がNo.1の座に輝いています。

アジアのベスト50 レストランのリストは、アジア地区内で活躍するレストラン業界の専門家350名以上による投票（男女比50:50）によって選出されており、独立監査パートナーであるデロイト社（Deloitte）によって投票プロセスの公正性と信頼性が確保されています。投票プロセスの詳細については、本リリースの最後に記しています。

「このたび、アジアのベスト50 レストランのイベントを香港の地で初めて開催できることを大変嬉しく思います。香港は長年に渡り、伝統と革新、そして国際的な影響力を兼ね備えた、比類なきダイニング体験を提供してきました。アジアで最も刺激的な美食都市のひとつである香港は、アジア地区の卓越した食文化の多様性を称賛する場所として理想的な舞台と云えます。想像力と職人技、そして革新性が原動力となっている香港のダイニングシーンは、アジア中、さらには世界中のシェフや美食家にインスピレーションを与え続けています。」（「アジアのベスト50レストラン」のスポークスパーソンのコメント）

「当局が50 ベストとのパートナーシップをより深めていく中で、本年3月に『アジアのベスト50レストラン』イベントを初めて香港で開催できることを大変光栄に思います。香港は、世界の様々なエリアからの食文化が交じり合い、多様で刺激的な食体験を体験できる世界でも屈指の美食都市として長年に渡り評価されてきました。本年3月に、アジア各国からトップシェフや料理業界の代表者、トレンドセッターの皆様を香港へとお迎えし、アジア地区の美食界が成し遂げた卓越した功績を共に祝えることを楽しみにしています。」（香港政府観光局のエグゼクティブディレクター、アンソニー・ラウ氏のコメント）

本年のイベントでは授賞式をはじめ、毎年恒例となっている多様な美食関連のイベントを開催します。ホスピタリティ業界と社会に影響を及ぼす重要なトピックを議論するトークフォーラム「#50BestTalks」、50 Best シェフと地元を代表する著名シェフによるコラボレーション・ダイニングイベント「50 Best Signature Sessions（50 ベスト・シグネチャー・セッション）」、香港が誇る最高級の食材と食事がハイライトされるディナーイベント「Chefs’ Feast（シェフズ・フィースト）」、報道関係者対象のイベント「Meet the Chefs（ミート・ザ・シェフ）」がその概要で、イベントは2026 年度のアジアのベスト50 レストランのリストが発表される授賞式にて盛り上がりが最高潮に達します。

また、授賞式に先立ち、アジア各地の卓越したレストランと人物を称える複数の特別賞、またアジア地区内のレストランシーンの多様性と奥行きを垣間見られる51-100位リストも発表します。

アジアのベスト 50 レストランの運営団体である 50 Best（50ベスト）は、様々な業界のランキングや特別賞の発表、そして卓越したレストランやホテルを紹介する独自のデジタルプラットフォーム「50 Best Discovery」を通じて、世界中の卓越した料理人の才能にスポットライトを当て、創造性・多様性・卓越性を称えるという使命に取り組み続けています。

サンペレグリノ＆アクアパンナが冠スポンサーを務める授賞式の様子はオンライン上でライブ配信され、YouTube(https://www.youtube.com/@worlds50best) の「50 Best」公式チャンネルにてご覧いただけます。

【「50ベスト」のSNSアカウント】

- Instagram: @TheWorlds50Best(https://www.instagram.com/theworlds50best/) #Asias50Best- X: @TheWorlds50Best(https://twitter.com/TheWorlds50Best?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor)- Facebook: https://www.facebook.com/Asias50BestRestaurants- YouTube: 50 Best(https://www.youtube.com/c/worlds50best)- 公式ウェブサイト: https://www.theworlds50best.com/asia/en/

投票の仕組みについて

「アジアのベスト50 レストラン」のリストは、アジア地区内のレストランシーンに造詣が深い350名以上の専門家から構成される、Asia’s 50 Best Restaurants Academy（アジアのベスト50 レストラン評議委員会）による投票で決定されます。評議委員会はインド・亜大陸、東南アジア 南部、東南アジア 北部、香港・台湾・マカオ、中国本土、韓国、そして日本の7つのチャプターに分かれています。評議員は、過去18か月間のダイニング体験に基づき、優れたレストランに合計10票を投じることができますが、そのうち最低4票は、自身が移住する国や行政区以外のレストラン投票することが義務づけられています。投票は匿名で行われることで、機密性と公平性が確保され、外部の会計事務所、デロイトによりそのプロセスが厳重に監査されています。

開催地パートナー：香港政府観光局（Hong Kong Tourism Board）について

香港政府観光局は、観光産業による香港経済への貢献を最大化し、香港を世界最高水準の旅行先として維持・強化する役割を担う準政府機関です。関連する政府部門や各種組織、旅行業界、その他観光に関わる団体と連携しつつ、多様で高品質な観光商品・サービスの提供を通じて訪問客の経験を向上させ、香港の魅力を世界に向けて発信・促進しています。世界15か所にオフィスを構え、さらに7つの市場にプレゼンタティブ・オフィスを設置しています。

冠スポンサー： S. Pellegrino & Acqua Panna （サンペレグリノ＆アクアパンナ）について

アジアのベスト50レストランの冠スポンサーを務めるのは、美食の世界を代表するナチュラル・ミネラルウォーター・ブランド、サンペレグリノ＆アクアパンナです。この2つのブランドは、イタリアン・スタイルが象徴する、卓越した品質、生きる喜び、健康と幸福を世界中に伝えています。

【イベント・パートナー一覧】

- Hong Kong Tourism Board（香港政府観光局 ） : 公式開催地パートナー- S.Pellegrino & Acqua Panna（サンペレグリノ＆アクアパンナ）：メインパートナー兼公式ミネラルウォーターパートナーおよび、「The Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン賞）」スポンサー- Inedit Damm（イネディット・ダム）：公式ビールパートナー、「Inedit Damm Chefs’ Choice Award（イネディット・ダム社 シェフズ・チョイス賞）」スポンサー- Sevenrooms （セブンルームズ）：公式予約プラットフォームパートナー、「Sevenrooms Icon Award（セブンルームズ アイコン賞）」スポンサー- Doordash（ドアダッシュ）：公式発送・配達パートナー- Aspire Lifestyles（アスパイヤー・ライフスタイル）：公式コンシェルジュ・パートナー- Lee Kum Kee （李錦記）：公式ソース＆調味料パートナー、「Highest Climber Award（ハイエスト・クライマー賞）」スポンサー- Valrhona（ヴァローナ）：公式チョコレート・パートナー、「Asia’s Best Pastry Chef Award（ヴァローナ社 アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞）」スポンサー- Kaviari（カビアリ）：公式キャビアパートナー- 獺祭：公式日本酒パートナー- Langjiu（郎酒）：公式中国白酒パートナー- Cinco Jotas（シンコ・ホタス）：公式イベリコ・ハム・パートナー