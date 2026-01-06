【ザ・リッツ・カールトン沖縄】春の「SAKURA」メニューがスタート

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン沖縄（所在地：沖縄県名護市喜瀬1343-1／総支配人：サム・チア）は、濃紅色の花びらが亜熱帯の緑と調和し、青空に凛とした華やぎを添える寒緋桜（カンヒザクラ）を主役にしたSAKURAアフタヌーンティー、桜と苺をテーマにした4種のケーキ、4種のSAKURAカクテルを2026年1月7日(水)より提供いたします。

本土では冬の寒さが厳しさを増す1月。沖縄では、日本で一番早く咲く桜「寒緋桜(カンビザクラ)」がほころび始めます。「桜」と聞いて多くの人が連想する淡いピンク色ではなく濃く力強い色合いが特徴の寒緋桜は、まるで春の訪れを告げる炎のように、島全体を鮮やかに染め上げます。ザ・リッツ・カールトン沖縄が位置する沖縄県名護市はこの寒緋桜の名所として知られており「名護さくら祭り」が開催されるほか、ザ・リッツ・カールトン沖縄はホテル敷地内に寒緋桜の植樹を行うなど、ホテルと桜は深い関係で結ばれています。今回登場するメニューの数々は、ホテルを包む早春の景色に着想を得て誕生しました。

SAKURAアフタヌーンティーは「春の饗宴」をイメージし、春の訪れを祝うかのような華やかなスイーツと、旬の食材を贅沢に取り入れたセイボリーが心踊るハーモニーを生み出します。たんかんや桑の実、ビーツ、やんばるチキン、沖縄産ポークなど沖縄産の食材が随所に用いられたアフタヌーンティーは、この地でしか出会うことができないオリジナリティーあふれる仕上がり。また、異なるピンクの色彩を巧みに配することで、洗練された美しさの中に季節の息吹を感じさせます。桜の濃淡を思わせる色使いと繊細なフォルムが調和する様子は、ザ・リッツ・カールトン沖縄ならではのエレガンスを感じていただけるアフタヌーンティーです。

また、桜と苺をテーマに4種のケーキも登場します。グラス仕立てで視覚的な美しさを楽しむショートケーキ、苺の煌めきを閉じ込めたムース、桜のやさしい甘みとコーヒーの苦みが調和するティラミス、そして桜の花びらを添えた愛らしい見た目が特徴のヴィーガンタルト。ロビーラウンジ＆バーのショーケースには、桜色をはじめとする春の色彩をまとったケーキが並び、その光景はまるで満開の桜が咲き誇っているかのよう。繊細な味わいと華やかな彩りで、春の訪れを優雅にお楽しみいただけます。

4種のSAKURAカクテルは、寒緋桜を軸に、それぞれのグラスが美しいストーリーを描きます。桜が咲く前の静寂、満開の輝き、そして花びらが舞い散る余韻まで、桜が描く一瞬一瞬の美しさを、4種のSAKURAカクテルに閉じ込めました。昨年の桜の花を漬け込み、時間をかけて仕込んだ自家製さくらリキュールを用いたカクテルや泡盛の梅酒を用いたカクテルなど、沖縄でしか味わうことのできない期間限定の1杯をお楽しみください。

沖縄産の旬の食材と桜の華やぎをふんだんに取り入れたスイーツとカクテルで、ザ・リッツ・カールトン沖縄ならではの、日本で一番早い春を寿ぐ、特別な早春のひとときをお楽しみください。

ロビーラウンジ&バー『SAKURAアフタヌーンティー』

●期間：2026年1月7日(水)～2026年4月中旬

●料金：7,500円 (税・サービス料込) お好みのコーヒー、紅茶

10,000円 (税・サービス料込) グラスシャンパン１杯とお好みのコーヒー、紅茶

※メニュー内容は季節やその日の仕入れ状況により変更する場合がございます。

・ハイビスカスティーでマリネした沖縄産ポークとストロベリーバルサミコのコンポート、ホームメー ドフォカッチャ

沖縄産ポークをハイビスカスティーでやわらかく仕上げ、甘酸っぱいストロベリーバルサミコと合わ

せた一品

・ブラッドオレンジのシュリンプセビーチェ、桜の花、ライスペーパーチップ

爽やかなブラッドオレンジでマリネした海老に、桜の花を添えた華やかな前菜

・やんばる産チキンのカレー風味サラダ、クランベリースプレッド、グリルトルティーヤ

沖縄北部やんばるの鶏肉を使ったカレー風味のサラダを、トルティーヤで包んだスパイシーな一品

・沖縄ビーツでマリネしたサーモン、レッドアイランドシャロットチャツネ、ミニクロワッサン

沖縄産ビーツで色鮮やかに仕上げたサーモンを、クロワッサンとともに

・ローズマリーポレンタ、「Cheeseanista（チーザニスタ）」のゴートチーズ、ピクルスラディッシュ

香り豊かなとうもろこしのポレンタに「チーザニスタ」の桜風味ゴートチーズを合わせた和洋折衷の

一皿

・苺香るキューブムース

香り高い苺のムースに瑞々しい苺のコンフィチュールを閉じ込めたスイーツ

・プチグラスショートケーキ

口に含むとどこか懐かしさを感じる、フレッシュな苺のジューシーさを楽しめる一品

・タンカンと桜のマドレーヌ

タンカンの爽やかな香りと桜ソースの塩味とが見事にマッチするスイーツ

・桜と桑の実のクリスタルタルト

桜と沖縄産桑の実を使った、宝石のように美しいタルト

・苺のシャンティショコラマカロン

苺のチョコレートクリームをたっぷり挟んだ自家製の甘酸っぱいマカロン

ロビーラウンジ&バー『SAKURAケーキ』

●期間：2026年1月7日(水)～2026年4月中旬

●料金：2,000円 (税・サービス料込)～

・グラスショートケーキ

甘酸っぱい苺とクリームが重なり合う、グラスに描かれた深紅のラ

インが目にも鮮やかな一品。

・苺のムースケーキ

苺のムースと苺の自家製コンフィチュールに、苺のジュレとソース

をトッピングした苺づくしの一品

・桜のティラミス

桜のマスカルポーネクリームの優しい甘さとコーヒーシロップの苦

みとのマリアージュ

・苺のヴィーガンタルト

レモンが香るカスタードクリームと甘酸っぱいベリージュレを重ね

た、軽やかな味わいのヴィーガンタルト

ロビーラウンジ&バー『4種のSAKURAカクテル』

桜の美しさをグラスに閉じ込めた、春を味わう一杯

●期間：2026年1月7日(水)～2026年4月中旬

●料金：2,800円 (税・サービス料込)～

・つぼみ - Blooming -

春の訪れを待つ、桜が咲く前、つかの間の、その一瞬を表現

抹茶の深い緑は自然の息吹を映し出したもの。咲き誇る瞬間をただ

待つために、やわらかな緑で桜を覆い隠しています。カクテルを上

から覗き込んでみると、そこには、つぼみが咲き始めようとしてい

る“その一瞬”の輝きをご覧いただけます。春の訪れを告げる小さな

桜の花の姿をお楽しみください。前年の桜の花を丁寧にリキュール

に漬け込み保存しておいた自家製リキュールを使用した、ストーリ

ー溢れる1杯。

・桜マティーニ

澄んだ光に照らされる昼の桜と透明な水面に映る夜桜

昼も夜も、やんばるの森は桜の息づかいに包まれています。澄ん

だ光に照らされる昼の桜は、華やかさを競うことなく、おくゆか

しく花開き、淡い彩りで春の訪れをそっと告げます。やがて夜が

訪れると、桜は川辺に影を落とします。透明な水面に映るその姿

は、ゆらめく光とともに静かな調べを奏でます。

儚くも美しいその光景をグラスに閉じ込めた1杯です。

・SA・KU・RAモヒート

満開のシーズン、咲き誇る桜・光をまとった若葉・春の陽光のきら

めき

自然の力強さを感じずにはいられない、桜が満開を迎える季節。

咲き誇る桜と光をまとった若葉、そして春の陽光が柔らかくきら

めきを放つ瞬間を、このカクテルの香りと美しい佇まいで表現し

ました。フレッシュな柚子を加えることで、やさしい甘さと爽や

かな酸味が口の中に広がり、春の息吹を感じさせる1杯に仕上がり

ました。

・永遠の春 - Eternal Spring -

咲き誇った後、儚く川へと舞い落ちる様子

桜が咲き誇った後、その花びらは静かに川へと舞い落ちて、自然の

流れに身を委ねます。その儚い美しさを閉じ込めるように、塩味

を含む泡盛梅酒をフローズンカクテルに仕立てました。来る春に想

いを馳せながら、グラスの中に広がる美しく散りゆく春の余韻を

お楽しみください。

●ザ・リッツ・カールトン沖縄について

沖縄本島北部“やんばる”の緑に囲まれた高台に建つ「ザ・リッツ・カールトン沖縄」は、都会の喧騒を離れた“ラグジュアリーゴルフ&スパリゾート”です。首里城の赤瓦と白い城壁、また古来より“聖地”とされ崇められてきた水の湧き出る場所をモチーフとした館内は、静けさと安らぎに満ちており、2024年末にリニューアルを完了したゲストルームからはエメラルドグリーンに輝く東シナ海や「かねひで喜瀬カントリークラブ」のコースを眺めることができます。琉球文化が息づき、訪れる人を温かく迎え入れる場所「城（グスク）」、礼を重んじ礼を守ってきた琉球の人々が大切にしてきたおもてなしの精神「迎恩（ケイオン）」、そして、沖縄が誇る豊かな「自然」を感じられる寛ぎの空間で、洗練されたパーソナル・サービスをご提供いたします。

・ホテル名 ：ザ・リッツ・カールトン沖縄

・開業日：2012年 5月 28日

・総支配人：サム・チア

・所在地：〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1343-1

・TEL： 代表0980-43-5555

・客室数：全97室 (2024年末全客室リノベーション完了)

・SNS： Instagram https://www.instagram.com/ritzcarltonokinawa/(https://www.instagram.com/ritzcarltonokinawa/)

・公式サイト：https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/okarz-the-ritz-carlton-okinawa/overview/(https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/okarz-the-ritz-carlton-okinawa/overview/)