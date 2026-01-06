【2/2～4開催・参加費無料】東京都主催ビジネスマッチングイベント

株式会社シード・プランニング

株式会社シード・プランニング（本社：東京都文京区、代表取締役社長：梅田 佳夫）が「都内中小企業者と外国企業との連携促進事業」の支援事業者として運営事務局を務める「都内中小企業と外国企業とのマッチング商談会」（主催：東京都）が2026年2月2日（月）～4日（水）にオンラインにて開催されます。

都内中小企業の国際展開を支援するため、外国企業との連携・協業をテーマとして東京都により用意されたマッチング商談会です。国内にいながら海外企業と直接商談の機会が得られる本イベントで、新しいビジネスチャンスをつかみましょう。





●お申込みはこちら

https://x.gd/ZdkCx

◆ビジネスマッチングイベント 開催概要

開催日

2026年2月2日（月）～2月4日（水）



開催時間

2月2日 13:00～17:00

2月3日、4日 9:00～17:00



主催／事務局

東京都／株式会社シード・プランニング



開催形式

オンライン



参加費

無料

※要お申込み

対象企業

東京都が都内進出を支援している外国企業との連携・協業を希望する都内に登記がある中小企業



お申し込み

ビジネスマッチングイベントのお申込み

https://x.gd/ZdkCx



お申込期限

2026年1月16日（金）17:00まで



イベント詳細

https://fc-sme-matching.metro.tokyo.lg.jp/



補足事項

・1社45分

・商談会は事前マッチング制のため、マッチングが成立した方のみご参加頂けます。

・必要に応じて、商談会には通訳がつきます。

・商談会はすべてオンラインで実施します（参加費無料）。

◆お問い合わせ

「都内中小企業と外国企業とのマッチングイベント」運営事務局

株式会社シード・プランニング

担当：長野・浅野・町田・角田

TEL：070-7416-1252（平日9:00～17:00）

E-mail：businessmatching@seedplanning.co.jp