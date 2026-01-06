人気の「LOA THE OIL」を提供するJade Japan株式会社　理美容店舗向け「BM Smart Mirror」による広告配信タイアップを開始

株式会社サインド

株式会社サインド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 奥脇 隆司 以下、当社）とJade Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村 純一 以下、Jade Japan社）は、当社が提供する「BM Smart Mirror（ビーエムスマートミラー）」（https://www.bm-smartmirror.jp/）を活用した広告配信のタイアップをBM Smart Mirrorを導入している一部の店舗で開始いたします。

本取り組みにより、Jade Japan社のブランド広告や製品紹介コンテンツを理美容店舗に設置されたスマートミラー上で配信し、BeautyMeritのアプリ上からオンラインまたは店頭でJade Japan社の商品を購入することが可能になります。

近年、デジタルサイネージ市場は拡大を続け、特に「鏡型ディスプレイ＝スマートミラー」を活用した新たな広告手法が注目されています。理美容店舗に来店されるお客様が鏡を見るタイミングで情報に触れ、店内で施術中にJade Japan社が展開するヘアオイルを体験しながら、鏡の中でヘアケア商品を提案することができるため、自然な導線の中でブランドメッセージを効果的に伝達し理美容店舗の収益貢献が可能となります。

■BM Smart Mirrorについて

BM Smart Mirrorは、鏡の中にシステムが組み込まれておりインターネットと繋げることで、鏡と一体になっている大画面に様々な情報やコンテンツを発信できるスマートミラーです。

カルテ情報や前回の施術内容を確認しながら精度の高いカウンセリングを行ったり、施術中に画面から流れる映像や広告を配信し、店販商品やキャンペーンを案内したり、新たなサービスを提案できるようになります。

BM Smart Mirrorの導入により、美容室でのお客様の滞在時間に新たな価値を創出し、美容室本来の収益源に加え、さらなる売上の拡大や、お客様とのコミュニケーションのきっかけづくりが可能となります。

BM Smart Mirrorは11月4日に正式リリースし、現在、理美容店舗様や理美容ディーラー様への本格的な拡販をしております。今後、広告配信にとどまらず、スマートミラーを通じた「体験型コンテンツ」や「他システムとの連携」も視野に入れ、新たな美容室の収益還元にも貢献できる仕組みも検討して参ります。

■Jade Japan株式会社について

Jade Japan株式会社は、香りとヘアケアを軸に、美容製品の企画・製造・販売を行うビューティーカンパニーです。

代表的なブランドである「LOA THE OIL」をはじめ、ダメージケアに着目した「LOA THE OIL “CARE”」シリーズなど、香りと機能性を融合させたプロダクトを展開しています。

「LOA THE OIL」は、髪だけでなくボディやハンド、ネイルにも使用できるマルチパフュームオイル。

香水のように6時間以上持続する香りと、日常のケアに寄り添う使用感を両立させた、“香り × ケア”という新しいアプローチから生まれました。

Jade Japanは、香りを纏うという感覚をヘアケアに落とし込み、美容室とその先にいるお客様の日常に、感性に訴えかける新しい体験価値を提案しています。

■Jade Japan株式会社 概要

会社名 ：Jade Japan株式会社

代表取締役 ：田村 純一

会社設立 ：2022年4月27日

所在地 ：東京都渋谷区広尾1丁目6-10 Giraffa10F

事業内容 ：ヘアケア全般の製造、販売

公式HP ：https://jade-japan.com/

LOA THE OIL オフィシャルサイト：https://jade-japan.com/loa/ja/oil/

「BeautyMerit」概要

「BeautyMerit」は、複数の集客・予約サイトからの予約情報を一元化し、SNSやホームページに設置できる自社予約システムの提供をはじめ、サロン専用の公式オリジナルアプリが作成できるサービスです。理美容店舗は、お客様にアプリをダウンロード（無料）して頂くことで、アプリ上での予約受付や、サロン情報の確認、EC機能（オンラインショップ）では店舗で販売しているサロン専売品の販売などが可能になります。「現在大手9社の美容集客サイト」ならびに「Google社」、「LINEヤフー社」、「Meta社（InstagramやFacebookを運営）」との3社ともシステム連携をしており、24時間365日、予約やスタッフのシフトを一元管理することができるようになります。

株式会社サインド

代表取締役社長：奥脇 隆司

会社設立 ：2011年10月20日

所在地 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング5F

事業内容 ：理美容店舗向け予約管理システム「BeautyMerit」の提供

公式HP ：https://cynd.co.jp/

BeautyMerit（ビューティーメリット）オフィシャルサイト：https://www.b-merit.jp/

