MJS、東京ヴェルディと「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」ならびに2026シーズンCSRパートナー契約を継続

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京新宿区、代表取締役社長：是枝周樹、以下「MJS」）は、Jリーグ「東京ヴェルディ」と、秋春制への移行に伴い2026年2月～6月に開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」ならびに2026シーズンにおいて、CSRパートナー（スポンサー）契約を継続します。

また、東京ヴェルディの育成チーム「東京ヴェルディユース」においても、パートナーとしてチームをサポートします。これに伴い、各チームのユニフォームへ“MJS”のロゴが掲出され、選手はロゴの入ったユニフォームを着用し、協働しながらさまざまな地域貢献活動を展開してまいります。

2026シーズン 東京ヴェルディユニフォームCSR活動の取り組み（サッカー教室への協力）

MJSは、企業理念に基づき、スポーツ振興や文化財の保護などさまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。その一環として、「東京ヴェルディ」のスポンサー契約を2008シーズンより継続し、今年で19シーズン目となります。2018シーズンからは、よりCSR活動を重視し、東京ヴェルディが行う小学校や幼稚園・保育園でのサッカー教室や障がい者スポーツ体験教室の開催を支援することにより、「サッカーを通した地域貢献活動」を積極的に推進しています。

1.契約期間：

2026年2月～2027年6月

2.主なCSRパートナー契約の内容：

「東京ヴェルディ」、「東京ヴェルディユース」チームのオフィシャルユニフォームの背中（背番号上）、東京ヴェルディホームゲームバックスタンドバナー、東京ヴェルディ各種広報物へのMJSロゴマークの掲出

■ 東京ヴェルディ株式会社様コメント

このたびは2026シーズンも東京ヴェルディを支えていただくご決断を賜り、心より感謝申し上げます。MJS様によるサポートが始まってから19シーズン目を迎える中、長きにわたりクラブと共に歩み、変わらぬご支援をお寄せいただいていることに、改めて深く御礼申し上げます。

2026シーズンは、これまで積み重ねてきた経験を確かな力へと変え、クラブとしての価値をさらに高めていく一年になると考えています。ピッチ内外でのすべての取り組みを通じて、東京ヴェルディの活動が、同社、そして関係する多くの皆様にとって意義あるものとなるよう、真摯に取り組んでまいります。

東京ヴェルディに関わる多くの方々とともに、共に歩みを進めながら、新たな景色を描いていけるよう邁進してまいります。

2026シーズンも引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■ 東京ヴェルディ株式会社について （http://www.verdy.co.jp）

東京ヴェルディは、日本初の“プロを目指すチーム”として、1969年の設立当初から青少年の育成とスポーツ文化の振興と確立を目的に活動を行っています。1993年の開幕時からJリーグに参戦して初代チャンピオンに輝き、連覇も達成するなど数多くのタイトルを獲得しています。女子チームの日テレ・東京ヴェルディベレーザは設立当初から日本の女子サッカー界をけん引する存在で、多くのタイトルを獲得してきました。日本女子代表にも数多くの選手を送り出しています。男女ともに一貫した育成システムを誇り、世界に通じる選手の育成を続けています。さらに総合型クラブを目指してバレーボール、トライアスロン、フットサル、e-スポーツ、ビーチサッカー、ホッケー、野球などサッカー以外の競技にも積極的に進出し、競技の普及やスクール等による子どものスポーツ機会の創出に努めています。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

