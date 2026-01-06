「ほっともっと」×「JO1」新TVCM「カニクリームコロッケ弁当」篇を1.7(水)より放映開始　CMビハインドムービーを先行公開！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」は、グローバルボーイズグループ「JO1」が登場する新TVCM「ほっともっと×JO1 カニクリームコロッケ弁当」篇を1月7日(水)より全国で順次放映いたします。放映に先立ち、ビハインドムービーを「ほっともっと」公式YouTubeにて本日より公開いたします。どんなCMに仕上がったのか予想しながら、撮影の裏側をお楽しみください。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel (https://www.youtube.com/@hottomottochannel))

また、『カニクリームコロッケシリーズ』をご購入で、『JO1オリジナルニューイヤーカード』をプレゼントする店頭キャンペーンを本日より実施いたします。さらに、対象商品をご購入いただいたレシート・領収証等を専用のフォームから応募することで、サイン入りのニューイヤーカードを抽選で10名様にプレゼントする応募キャンペーンも開催となります。

■CM撮影時のエピソード

1月新発売、冬のごちそう洋食メニュー『カニクリームコロッケ弁当』のCMとなる今回は、新年らしい和服姿で“カニコロかるた”に挑戦。楽しそうに、全力でかるたを行う姿が印象的でした。読み手役を演じた金城さんは、百人一首の経験があったとのことで「今日のためだった」などとコメントし、現場の笑いを誘いました。カニクリームコロッケが大好きというメンバーは演技のポイントに関して聞かれると「演技なんて一切していないです。本当に美味しかったので」と真剣な表情で語る姿が印象的でした。実際に食べた感想については、「すごくカニを感じる」、「美味しい！」と大絶賛。また、どんな時に食べたいかという質問には、「朝・昼・晩でもいけます」などと笑顔で答えてくれました。楽しそうにカニコロかるたに挑む、「JO1」メンバーの仲の良さが感じられるCMとなっております。

ビハインドムービーは全部で2本、本日1月6日より順次公開となります。メンバーの魅力がたっぷり詰まったCMの舞台裏をぜひご覧ください。

■ビハインドムービー概要

・1月6日公開ビハインドムービー第1弾：https://youtu.be/MFFkbeEvr4Q

・1月7日公開ビハインドムービー第2弾：https://youtu.be/75ZsSEc9-54

■TVCM概要

・タイトル：「ほっともっと×JO1 カニクリームコロッケ弁当」篇

・放映開始日：2026年1月7日(水)より全国にて順次公開

※詳細は後日リリース予定

■商品概要

・発売商品

とろ～り、なめらか カニクリームコロッケ弁当 590円洋食おかず カニコロバラエティ弁当 660円

から揚・メンチ・エビフライ入り カニコロミックス弁当 690円

豪華洋食コンビ カニコロ&デミグラスハンバーグ弁当 820円

単品惣菜 カニクリームコロッケ 180円

・発売日

2026年1月6日(火)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)

■キャンペーン概要

１.店頭キャンペーン「JO1オリジナルニューイヤーカードをプレゼント」

1．期間

1月6日(火)～無くなり次第終了

2．内容

対象商品購入で「JO1オリジナルニューイヤーカード」プレゼント

※対象商品1つご購入につき、1枚プレゼントいたします

※ネット注文や他社のデリバリーサービスなど、すべてのご注文が対象です

3．キャンペーン対象店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)

4．対象商品

・カニクリームコロッケ弁当 590円(おかずのみも対象)

・カニコロバラエティ弁当 660円

・カニコロミックス弁当 690円(おかずのみも対象)

・カニコロ&デミグラスハンバーグ弁当 820円(おかずのみも対象)

※単品惣菜 カニクリームコロッケは対象外

２.応募キャンペーン

「抽選で10名様に当たる！サイン入りJO1オリジナルニューイヤーカードをプレゼント」

1．期間

【レシート・領収証等有効期間】

1月6日(火)～1月18日(日)

※上記期間にご購入いただいたレシート・領収証等が抽選対象です

【応募期間】

1月6日(火)10:00～1月19日(月)23:59

2．内容

対象商品を1つ以上購入したレシート・領収証等を1枚1口として、専用の応募フォームに必要事項を入力の上、アップロードいただいた方の中から抽選で10名様に「JO1オリジナルニューイヤーカード」が当たります。

※有効期間内のレシート等が抽選対象です

※購入者ご本人のレシート等が抽選対象です

※おひとり様何回でもご応募いただけます

※レシート1枚で1口のご応募となります

※店頭・ネット注文・他社のデリバリーサービスなど全てのご注文での購入が対象です

※複数回応募された場合でも、当選はおひとり様1回限りとさせていただきます

応募や詳細、注意事項はHPの専用サイト、応募フォーム内の応募規約をご確認ください。

https://www.hottomotto.com/contents/jo1/kanikoro2026.html

■景品イメージ「JO1オリジナルニューイヤーカード」

※店頭キャンペーンと応募キャンペーンの「JO1オリジナルニューイヤーカード」のデザインは共通です。

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

■JO1プロフィール

2019年、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で熾烈な競争を勝ち抜き、番組視聴者である“国民プロデューサー”の投票によって選ばれたメンバーで結成されたグローバルボーイズグループ。

2020年3月のデビュー以降、これまでにリリースしたすべてのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得。YouTube公式チャンネルの登録者数も100万人を突破するなど、確固たる人気を築いている。

活動の規模はワールドワイドに拡大し続けており、2025年2月から3月にかけては、ロサンゼルス、ニューヨークを含む全6都市8公演のワールドツアーを開催。さらに4月にはグループ初となる単独・東京ドーム公演も実施し、ツアー全体で延べ25万人を動員した。

また、5周年記念にリリースしたBEST ALBUMのタイトル曲「BE CLASSIC」が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」で、日本のボーイズグループ史上最高ランクを獲得。11月には香港で開催された世界最大級のK-POP授賞式 「2025 MAMA AWARDS」にて、「FAVORITE ASIAN ARTIST」を受賞 。12月にはアメリカ最大の年末音楽フェス「Jingle Ball」に日本のアーティストとして初出演した。2026年4月には、東京ドーム・京セラドーム大阪で「JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’」を開催予定。