「ほっともっと」×「JO1」新TVCM「カニクリームコロッケ弁当」篇を1.7(水)より放映開始　CMビハインドムービーを先行公開！

写真拡大 (全16枚)

このたび「ほっともっと」は、グローバルボーイズグループ「JO1」が登場する新TVCM「ほっともっと×JO1 カニクリームコロッケ弁当」篇を1月7日(水)より全国で順次放映いたします。放映に先立ち、ビハインドムービーを「ほっともっと」公式YouTubeにて本日より公開いたします。どんなCMに仕上がったのか予想しながら、撮影の裏側をお楽しみください。



(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel (https://www.youtube.com/@hottomottochannel))



また、『カニクリームコロッケシリーズ』をご購入で、『JO1オリジナルニューイヤーカード』をプレゼントする店頭キャンペーンを本日より実施いたします。さらに、対象商品をご購入いただいたレシート・領収証等を専用のフォームから応募することで、サイン入りのニューイヤーカードを抽選で10名様にプレゼントする応募キャンペーンも開催となります。




















■CM撮影時のエピソード


1月新発売、冬のごちそう洋食メニュー『カニクリームコロッケ弁当』のCMとなる今回は、新年らしい和服姿で“カニコロかるた”に挑戦。楽しそうに、全力でかるたを行う姿が印象的でした。読み手役を演じた金城さんは、百人一首の経験があったとのことで「今日のためだった」などとコメントし、現場の笑いを誘いました。カニクリームコロッケが大好きというメンバーは演技のポイントに関して聞かれると「演技なんて一切していないです。本当に美味しかったので」と真剣な表情で語る姿が印象的でした。実際に食べた感想については、「すごくカニを感じる」、「美味しい！」と大絶賛。また、どんな時に食べたいかという質問には、「朝・昼・晩でもいけます」などと笑顔で答えてくれました。楽しそうにカニコロかるたに挑む、「JO1」メンバーの仲の良さが感じられるCMとなっております。


ビハインドムービーは全部で2本、本日1月6日より順次公開となります。メンバーの魅力がたっぷり詰まったCMの舞台裏をぜひご覧ください。




■ビハインドムービー概要


・1月6日公開ビハインドムービー第1弾：https://youtu.be/MFFkbeEvr4Q　


・1月7日公開ビハインドムービー第2弾：https://youtu.be/75ZsSEc9-54　




■TVCM概要


・タイトル：「ほっともっと×JO1 カニクリームコロッケ弁当」篇


・放映開始日：2026年1月7日(水)より全国にて順次公開


※詳細は後日リリース予定




■商品概要


・発売商品




とろ～り、なめらか カニクリームコロッケ弁当　590円


洋食おかず カニコロバラエティ弁当　660円



から揚・メンチ・エビフライ入り カニコロミックス弁当　690円



豪華洋食コンビ カニコロ&デミグラスハンバーグ弁当　820円



単品惣菜 カニクリームコロッケ　180円



・発売日


2026年1月6日(火)




・発売店舗


全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)




■キャンペーン概要


１.店頭キャンペーン「JO1オリジナルニューイヤーカードをプレゼント」


1．期間


1月6日(火)～無くなり次第終了



2．内容


対象商品購入で「JO1オリジナルニューイヤーカード」プレゼント


※対象商品1つご購入につき、1枚プレゼントいたします


※ネット注文や他社のデリバリーサービスなど、すべてのご注文が対象です



3．キャンペーン対象店舗


全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)



4．対象商品


２.応募キャンペーン


「抽選で10名様に当たる！サイン入りJO1オリジナルニューイヤーカードをプレゼント」


1．期間


【レシート・領収証等有効期間】


1月6日(火)～1月18日(日)


※上記期間にご購入いただいたレシート・領収証等が抽選対象です



【応募期間】


1月6日(火)10:00～1月19日(月)23:59



2．内容


対象商品を1つ以上購入したレシート・領収証等を1枚1口として、専用の応募フォームに必要事項を入力の上、アップロードいただいた方の中から抽選で10名様に「JO1オリジナルニューイヤーカード」が当たります。


※有効期間内のレシート等が抽選対象です


※購入者ご本人のレシート等が抽選対象です


※おひとり様何回でもご応募いただけます


※レシート1枚で1口のご応募となります


※店頭・ネット注文・他社のデリバリーサービスなど全てのご注文での購入が対象です


※複数回応募された場合でも、当選はおひとり様1回限りとさせていただきます



応募や詳細、注意事項はHPの専用サイト、応募フォーム内の応募規約をご確認ください。


https://www.hottomotto.com/contents/jo1/kanikoro2026.html　



3．対象商品


・カニクリームコロッケ弁当　590円(おかずのみも対象)


・カニコロバラエティ弁当　660円


・カニコロミックス弁当　690円(おかずのみも対象)


・カニコロ&デミグラスハンバーグ弁当　820円(おかずのみも対象)


※単品惣菜 カニクリームコロッケは対象外



■景品イメージ「JO1オリジナルニューイヤーカード」






※店頭キャンペーンと応募キャンペーンの「JO1オリジナルニューイヤーカード」のデザインは共通です。





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの


ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/







■JO1プロフィール


2019年、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で熾烈な競争を勝ち抜き、番組視聴者である“国民プロデューサー”の投票によって選ばれたメンバーで結成されたグローバルボーイズグループ。


2020年3月のデビュー以降、これまでにリリースしたすべてのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得。YouTube公式チャンネルの登録者数も100万人を突破するなど、確固たる人気を築いている。


活動の規模はワールドワイドに拡大し続けており、2025年2月から3月にかけては、ロサンゼルス、ニューヨークを含む全6都市8公演のワールドツアーを開催。さらに4月にはグループ初となる単独・東京ドーム公演も実施し、ツアー全体で延べ25万人を動員した。



また、5周年記念にリリースしたBEST ALBUMのタイトル曲「BE CLASSIC」が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」で、日本のボーイズグループ史上最高ランクを獲得。11月には香港で開催された世界最大級のK-POP授賞式 「2025 MAMA AWARDS」にて、「FAVORITE ASIAN ARTIST」を受賞 。12月にはアメリカ最大の年末音楽フェス「Jingle Ball」に日本のアーティストとして初出演した。2026年4月には、東京ドーム・京セラドーム大阪で「JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’」を開催予定。