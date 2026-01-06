マーケティング・AI領域の学習からキャリア挑戦までを一気通貫で支援

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本光伸、以下「当社」）は、当社子会社である株式会社ネオパートナーズを通じて、マーケティングおよびAI領域を中心とした動画学習サイト「UPMEcareer（アップミーキャリア）」を、2026年1月6日（火）にオープンいたしましたのでお知らせいたします。



本学習サイトは、ネオパートナーズが運営しているマーケティング職・IT業界を中心とした就活・転職ナビサイト「entrys Navi（エントリーズナビ）」（URL：https://en-trys.com/）と連動しています。


学習からキャリア挑戦、実務での活躍までをつなぐ、「学ぶ → キャリアに挑戦する → 実務で活躍する」という人材成長のプロセスを一気通貫で支援します。



■サービス提供の背景


― スキルとキャリアをつなぐために―


マーケティングやAI領域では、スキルの高度化が進む一方で、


学んだ内容をどのようにキャリアに結びつければよいのか分からない


企業側も、スキルレベルを正しく判断できない


といった「スキルとキャリアの接続」が課題となっています。



当社は、マーケティング総合支援会社として企業のマーケティング課題に向き合う中で、人材・スキル不足に関する相談を多く受けてきました。


こうした背景から、スキルとキャリアを同時に設計し、つなげる必要性を強く感じ、本学習サイトの提供に至りました。



本学習サイトは、就活・転職ナビサイトと連動することで、


「学ぶだけで終わらない」「次の挑戦先が見える」学習体験を提供します。


■UPMEcareer（アップミーキャリア）の主な特徴


1．学習とキャリア情報を横断できる設計

本学習サイトでは、ネオパートナーズが運営する就活・転職ナビサイト


「entrys Navi（エントリーズナビ）」に登録している求職者を対象に、


マーケティングおよびAI領域の動画学習コンテンツを一部無料で公開しています。



本学習サイトでマーケティングやAIの基礎・実践を学びながら、


就活・転職ナビサイト上で関連する求人情報やキャリア支援へスムーズに接続できる設計とすることで、


学んだスキルをどの仕事に活かせるのか


現在の自分のスキルレベルはどの位置にあるのか


などを把握しながら、次の一歩を具体的に選択できる環境を提供します。


2．実務起点の動画研修コンテンツ

本学習サイトでは、マーケティング基礎、データ活用、AIの基礎理解などをテーマに、実務視点で構成した動画研修コンテンツを提供します。


これらのコンテンツは、当社がマーケティング総合支援会社として企業向けに提供してきた研修プログラムの内容を踏まえ、コンテンツ制作会社の協力のもと制作し、当社が内容を監修・選定したものです。


現場での再現性を重視した設計が特長となっています。



※本コンテンツは、企業向け研修サービスとしての提供も行っています。


研修導入をご検討の企業様は、別途お問い合わせください。


3．キャリアアドバイザーによる伴走支援

就活・転職ナビサイトでは、当社にてマーケティングコンサルティングを経験したメンバーがキャリアアドバイザーとして求職者に伴走します。


学習内容を踏まえたキャリア相談が可能となり、


「何を学び、どのような仕事に挑戦すべきか」を具体的に描くことができます。


■今後の展開


当社は、本学習サイトを通じて、マーケティング人材の育成とキャリア形成を継続的に支援してまいります。


また、2025年12月にオープンいたしました就活・転職ナビサイトentrys Navi（エントリーズナビ）とも連携し、「学ぶ」→「挑戦する」→「活躍する」という人材成長の循環をグループ全体で創出していくことを目指します。




【会社概要】


■会社名：株式会社ネオパートナーズ


所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F


代表者：代表取締役　森田尚希


事業内容：人材支援事業


URL：https://www.neopartners.co.jp/



■株式会社ネオマーケティング


所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F


代表者：代表取締役　橋本光伸


事業内容：マーケティング支援事業


URL：https://corp.neo-m.jp/



【本リリースに関するお問合せ先】


株式会社ネオパートナーズ　広報担当：坂口


Tel：03-6759-5885


E-Mail：info@neopartners.co.jp