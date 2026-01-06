【埼玉県】ねんりんピック彩の国さいたま2026ボランティアを募集します！

埼玉県

令和8年11月7日から10日にかけて、本県で初めて開催される「ねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という。）」において、全国から集まる選手・役員等を心のこもったおもてなしでお迎えするとともに、大会の円滑な運営を支えていただく大会ボランティアを募集します。

皆様からの御応募をお待ちしています。

１ 募集期間

令和８年１月６日（火）から令和８年５月３１日（日）まで

２ 募集人数

１，５００人程度

３ 応募要件

埼玉県内に在住、在学又は在勤で、平成２３年４月１日以前に生まれた方

（応募時に１８歳未満の方は、保護者の同意が必要です。）

４ 活動期間

令和８年１１月６日（金）から令和８年１１月１０日（火）まで ※１日でも可

５ 主な活動場所及び活動内容

６ その他

・応募方法等の詳細は以下の大会特設ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0617/nenrin/080106.html

≪ねんりんピック岐阜２０２５ボランティア活動の様子≫

選手団及び来場者の受付・案内式典・イベントの運営補助会場内の環境美化

７ 問合せ先

福祉部ねんりんピック推進課 総務・企画担当

Ｅメール nenrin@pref.saitama.lg.jp

電話 048-830-3220

＜参考＞「ねんりんピック彩の国さいたま2026」の概要

ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。

【名称】 第38回全国健康福祉祭埼玉大会

【愛称】 ねんりんピック彩の国さいたま2026

【主 催】 厚生労働省、埼玉県、さいたま市、 （一財）長寿社会開発センター

【共 催】 スポーツ庁

【テーマ】 咲き誇れ！ 長寿と笑顔 彩の国

【会 期】 令和8年11月7日（土）～10日（火）の4日間

【開催種目】 交流大会30種目（２４市町）

【参加予定人員】 延べ約60万人（観客含む）