ISABEL MARANTが、伊勢丹新宿店にてシューズのポップアップストアをオープン

ISABEL MARANT JAPAN株式会社BEKETT スニーカー（Ecru）

この度 ISABEL MARANT (イザベル マラン)は、伊勢丹新宿店 本館にて、シューズにフォーカスした期間限定ポップアップストアをオープンいたします。本ポップアップは、2025年1月14日（水）から1月20日（火）まで、伊勢丹新宿店 本館2階 シューズフロアにて開催されます。

本ポップアップでは、ISABEL MARANTのアイコニックなスニーカー「BEKETT（ベケット）」をはじめ、ブランドを象徴するブーツコレクションを展開。エフォートレスなムードを纏う「EDRIKA（エドリカ）」や「DARNER BUCKLE（ダーナー バックル）」のスラウチーブーツ、ウエスタンテイストが際立つ「DUERTO（デュエルト）」など、タイムレスでありながら洗練されたラインナップが揃います。

さらに、クラシックなスエードローファーやローカットスニーカーに加え、ブランドのアイコンバッグも展開。今回のポップアップのために特別にキュレーションされたコレクションをご覧いただけます。

オンからオフまでシームレスに活躍するデザインは、日常のシティスタイルに寄り添う一足を提案します。この機会に、ISABEL MARANTならではのモダンなフットウェアの世界観をぜひご体験ください。

ISABEL MARANT シューズ・ポップアップストア

日程：1月14日(水) ～ 1月20日(火)

場所：伊勢丹新宿 本館2階 シューズフロア

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00 ～ 20:00

＊本ポップアップストアにて商品をご購入いただいたお客様の中から、先着30名様に、特別なギフトとして、BEKETT（ベケット）の限定チャームをプレゼントいたします。

ABOUT ISABEL MARANT

ISABEL MARANT

THE ESSENCE OF COOL LUXURY (クールラグジュアリーの本質)



ISABEL MARANTは過去30年間にわたり都会のワードローブを独創的に刷新し、世界中からインスピレーションを得て「クールラグジュアリー」というユニークなビジョンを創り上げてきました。

派手さや物質主義を排しながらも、最高のクオリティを追求するISABEL MARANTは、男性・女性問わず、よりリラックスした、肩肘張らないラグジュアリーウェアを提案します。そのスタイルは、真の楽しさや自己実現を重視したポジティブな姿勢を促進します。

魅力的で直感的、そして常に革新的なISABEL MARANTは、創業者のスピリットを忠実に守り続けています。それは、「笑顔のあるフレンチスタイル」です。

Instagram: ＠isabelmarant(https://www.instagram.com/isabelmarant/) / Website: https://isabelmarant.com/ja / LINE: https://lin.ee/XTBvLNR