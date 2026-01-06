【2026新春】7社連携、国内外の宿泊券・最新ガジェット・海外航空券相当ポイントが当たる「HafH New Year Dream 2026」を開催

株式会社KabuK Style

株式会社KabuK Style（本社：東京都中央区、代表取締役：砂田憲治、以下「KabuK Style」）が提供するつみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」は、新しい年の始まりにあたり、ZIPAIR Tokyo、Insta360、Withceedおよび海外提携ホテルなど、旅に関わる各社と共同で、新春キャンペーン「HafH New Year Dream 2026」を開催することをお知らせします。本キャンペーンでは、2026年の新しい旅のスタートを支援するため、国内外の宿泊券、最新アクションカメラや海外の航空券相当ポイントなどの豪華賞品を、SNSを通じた公募形式で提供します。

■ キャンペーン開催の背景

2026年の幕開けにあたり、HafHは「今年こそ、憧れの場所へ行きたい」「旅の思い出をより美しく残したい」という旅行者一人ひとりの想いをカタチにできるよう、空路・宿泊・撮影ガジェットといった旅を構成する各分野パートナーとタッグを組みました。

旅の始まり方や価値観が多様化するなかで、HafHは「行き先を決める前の一歩」を後押ししたいと考えています。本キャンペーンでは、身近な旅へ踏み出す第1弾（国内編）と憧れの世界へ挑戦する第2弾（海外編）の2回に分けて展開します。

■ キャンペーン詳細

【第1弾】国内ホテル×最新カメラで旅のスタイルをアップデート

最新のアクションカメラと、京都・大阪の厳選ホテル宿泊をセットで提供し、国内旅行の新たな楽しみ方を提案します。

応募期間： 2026年1月7日（水）19:00 ～ 1月18日（日）23:59

当選者数： 合計1名様

賞品内容：Insta360 最新アクションカメラ 1台（「X5」「Ace Pro 2 」「Go Ultra」より1機種を選択）+国内指定ホテル ペア宿泊券（各ホテル1泊ずつ合計2泊・1泊ペア宿泊券・朝食付）、「hotel tou nishinotoin kyoto」（京都）、「ホテル・ザ・ルーテル」（大阪）

詳細はこちら :https://www.hafh.com/topics/25591

【第2弾】運命の海外旅へ。海外航空券相当ポイントや海外ホテル宿泊

ZIPAIRの国際線ネットワークと、HafHで人気の渡航先の海外ホテルとのタイアップにより、海外旅行のきっかけとなる体験を提供します。

応募期間： 2026年1月16日（金）18:00 ～ 1月25日（日）23:59

当選者数： 合計6組12名様

賞品内容：

・ZIPAIR Standard座席 片道ペア航空券相当のポイント（3組6名様）

対象路線：成田～韓国（仁川）、タイ（バンコク/スワンナプーム）、シンガポール（チャンギ） ※3路線のうち、各路線1組づつ

・HafH提携施設 指定海外ホテル ペア宿泊券（3組6名様）

対象施設：HOTEL ANTEROOM SEOUL（韓国）、Amari Bangkok（タイ）、Naumi Hotel Singapore（シンガポール）

詳細はこちら :https://www.hafh.com/topics/25591

■ 各パートナー企業・施設について

Insta360 Japan株式会社さま



360度カメラで世界シェアNO.1*を誇る「Insta360」。革新的な360度撮影技術で、旅の全ての瞬間を記録。

*引用元：https://www.bcnretail.com/market/detail/20251218_582687.html

株式会社ZIPAIR Tokyoさま

成田空港を拠点に世界10都市に就航する"NEW BASIC"な航空会社。全席無料Wi-Fiやフルサービスキャリア並みの座席の広さと快適さを備える。

株式会社ウィズシード（Withceed）さま

京都「hotel tou nishinotoin kyoto」や大阪「ホテル・ザ・ルーテル」など、地域特性を活かした質の高いホテル運営を展開。

HOTEL ANTEROOM SEOULさま

【韓国／ソウル】芸術、文化、ショッピングを楽しめるカロスキルに位置するホテルです。「待合室」を意味するANTEROOMは、人々が集い、毎日準備し、滞在する空間で、アットホームな体験とギャラリー、レストラン、バーを提供しています。

Amari Bangkokさま

【タイ／バンコク】活気に満ちたプラトゥーナム地区の中心に位置する5つ星ホテルです。週末のショッピングにも、ビジネスにも、必要なものはすべて近くに揃っています。Platinum Fashion Mallはホテルの向かいにあり、プラトゥーナム市場やCentral Worldも歩いてすぐです。

Naumi Hotel Singaporeさま

【シンガポール】街のシックなショッピング地区と賑やかな金融街が交わる場所にあります。ボート・キーやシンガポール国立博物館を散策したり、ラッフルズ・アベニューからシンガポール・フライヤーに乗ってガーデン・シティを一望するのもお勧めです。

応募方法はこちら :https://www.hafh.com/topics/25591

・本キャンペーンは、当社の都合により予告なく内容の変更、延長、または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。・各種詳細はキャンペーンページまたは投稿をご参照ください。また、各画像はイメージです。・記載されている情報は、2026年1月6日時点の情報です。

◼︎株式会社KabuK Style



「HafH（ハフ：Home away from Home）」は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができる “つみたて旅行サービス”です。 2025年3月末時点で、国内外130カ国、1,900都市以上、10,000施設（ラグジュアリーホテルから旅館、ゲストハウスまで）の利用が可能です。

◆ HafH公式サイト

https://www.hafh.com

◆ HafH公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/hafhglobal/

◆ HafH公式Xアカウント

https://twitter.com/HafHtheWorld





<会社概要>

社名：株式会社 KabuK Style

代表：代表取締役 砂田憲治

Webサイト：https://kabuk.co.jp/

創業：2019年1月8日（設立 2018年2月5日）2019年4月1日 サービス開始

事業内容：つみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」の運営、旅行業

旅行業登録番号：観光庁長官登録旅行業 第2144号（第1種旅行業）

所属：一般社団法人 日本旅行業協会正会員、国際航空運送協会（IATA）公認代理店