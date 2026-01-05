少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、竹中平蔵、池田信夫、鈴木亘、土居丈朗の各氏による共著『日本経済「余命3年」― 財政危機をどう乗り越えるか ―』（PHP研究所）をテーマとした読書会を、練馬政治研究会および民事8部監視委員会との共催により開催いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

本書は、日本の財政・社会保障制度・成長戦略をめぐる現状について、「危機の可能性」を前提に、財政規律、構造改革、制度設計の観点から多角的な分析を行った一冊です。

少子高齢化の進行、国債残高の累積、潜在成長率の低下といった構造問題に対し、政策の選択肢とその帰結を、経済理論とデータに基づいて整理しています。

本読書会では、センセーショナルな表現にとどまらず、本書が提示する論点を冷静に読み解きながら、日本経済・財政の持続可能性をどのように評価すべきか、また企業・投資家・政策決定者はどのような視点を持つべきかについて議論します。

書籍紹介URL：https://tinyurl.com/3y2v4s2c



著者プロフィール（共著）

竹中 平蔵（たけなか・へいぞう）

経済学者。慶應義塾大学名誉教授。元総務大臣・経済財政政策担当大臣。

日本の構造改革政策に深く関与し、経済政策・規制改革を専門とする。

池田 信夫（いけだ・のぶお）

経済学者。アゴラ研究所所長。マクロ経済・財政政策・情報経済を専門とし、

データに基づく政策論で知られる。

鈴木 亘（すずき・わたる）

経済学者。学習院大学教授。社会保障・医療経済・公共政策を専門とする。

土居 丈朗（どい・たけろう）

経済学者。慶應義塾大学教授。財政学・公共経済学を専門とし、

政府税制調査会などで政策提言を行っている。



１．開催趣旨

日本経済をめぐっては、

- 財政破綻リスクの評価- 社会保障制度の持続可能性- 成長戦略と財政規律の両立

といった論点が、しばしば感情的に、そして断片的に語られてきました。

本書『日本経済「余命3年」』は、これらの問題を「危機論」か「楽観論」の二項対立で捉えるのではなく、制度設計と政策選択の帰結として整理し、何が事実で、何が仮定に基づく議論なのかを明確にしています。

本読書会では、

- 日本の財政・経済は本当に「危機的」なのか- 危機が生じるとすれば、そのメカニズムは何か- 企業経営・投資判断・ガバナンスにどのような影響が及ぶのか

といった点を、冷静かつ建設的に検討します。



２．開催概要

テーマ：『日本経済「余命3年」』から考える日本経済と財政の持続可能性

主催：少数株ドットコム株式会社

共催：練馬政治研究会、民事8部監視委員会

開催日：2026年1月下旬（予定）

開催形式：Zoomオンラインセッション

参加費：無料（事前登録制）

申込方法：info@shosukabu.com 宛に件名「『日本経済 余命3年』読書会参加希望」と明記のうえお申し込みください。



３．講師プロフィール

山中 裕（やまなか・ゆたか）



東京大学経済学部 総代卒業。コロンビア大学大学院（金融工学専攻）修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス（LSE）留学。

現在、外国籍のファンドおよび投資会社を通じて、国内外の上場企業1000社以上、非上場企業200社以上に投資しており、日本を代表するアクティビストの一人として知られている。

日本におけるアクティビスト投資の先駆者として、特にHOYA株式会社への株主提案活動（2010年）では、創業家株主として企業統治改革を目的とする15議案を提出した。

中でも注目されたのは、

- 役員報酬の個別開示（取締役ごとの報酬情報公開）- 社外取締役のみで構成される会議体の設置（執行役を交えない経営監督）- 社外取締役の再任回数を「10回以内」に制限（独立性維持を目的）- 株主提案における議案説明文字数の上限を400字から4,000字へ拡大（株主提案権の実効性向上）- 匿名投票制度（秘密投票）の導入- 取締役候補者の公益法人兼務の開示義務化

といった、コーポレートガバナンスの質的向上を狙う提案群である。

これらのうち５議案が、米議決権行使助言会社グラス・ルイス（Glass Lewis）および日本プロクシー・ガバナンス研究所、さらにISS（Institutional Shareholder Services）の3社すべてから賛成推奨を受けた（出典：日本経済新聞 2010年6月18日付、記事URL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)）。ISSは世界最大の議決権行使助言会社であり、その推奨は国内外の機関投資家の判断に大きな影響を与えた。

同年、

- ストックオプション所有者に対してコールオプションを売却しプットオプションを所有するなどのヘッジ取引を禁止すること- 取締役が自社株を売却する際は30日前に事前予告および開示を行うこと

といった透明性強化策も提案。これらの議案もISSの賛成推奨を得て、株主総会前の事前集計で20％台半ばの賛成票を獲得した（日本経済新聞 2010年6月18日付、同上(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)）。

さらに、役員報酬個別開示などの提案は、グラス・ルイスや日本プロクシー・ガバナンス研究所も賛成推奨を出しており、日経新聞（2010年6月21日付、記事URL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL21086_R20C10A6000000/)）、Bloomberg（2010年6月17日付、記事URL(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2010-06-17/L454710D9L3501)）、東洋経済オンライン（2010年6月21日付、記事URL(https://toyokeizai.net/articles/-/4758?display=b)）などの主要メディアが相次いで報道。

結果として株主総会では48％超の賛成率を獲得し、経営陣との建設的対話を通じて「経営透明性」「社外取締役機能」「議決権行使制度」の実質的改善を促した。

この一連の動きは、日本企業におけるガバナンス改革史において象徴的な転換点と評価さている。

また、いわゆるアムスク事件（東京高裁 平成26年（ネ）第3215号、平成27年3月19日判決）では、東京地裁および東京高裁双方において、「株式全部取得を行った株主総会の決議取り消し」を命じる判決を勝ち取り、少数株主保護の司法的実効性を実証した（出典：Clair法律事務所ブログ 2015年4月15日付、記事URL(https://clairlaw.jp/blog/2015/04/post-4-1.html?utm_source=chatgpt.com)）。

さらに、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー（現・株式会社くふう住まいコンサルティング）が 旧経営陣を提訴していた損害賠償請求事件（東京地裁民事第8部）において、会社法第849条第1項に基づく株主補助参加人として参画。2025年3月27日付で勝訴判決（裁判長：笹本哲郎、合議裁判官：伊藤圭子・内林尚久）を得ており、旧経営陣による架空売上計上などの不正会計が認定された。

この判決は、株主による司法的権利行使の有効性を示すものとしてさくらフィナンシャルニュース（2025年3月28日付、記事URL(https://tinyurl.com/5t2ju8hb)）にも掲載されている。

こうした一連の成果を通じて、山中は「ガバナンスの実効性を現場で証明する投資家」として、日本企業の統治改革と資本市場の健全化に大きく貢献している。

また、プライベートでは秋田犬の愛好家であり、世界各地の温泉地を巡る「温泉めぐり」を趣味としている。自然・文化・地域コミュニティを尊重しながら、温泉を通じた心身の再生と国際交流の意義を探求している。



４．当社代表コメント

日本経済を巡る議論は、「悲観」と「楽観」が感情的に対立しがちですが、本書は、財政・成長・制度設計という複雑な問題を、データと理論に基づいて整理している点に大きな意義があります。企業経営や投資判断においても、財政・社会保障・成長政策の行方は無視できない前提条件です。

本読書会が、日本経済の現状と将来像を冷静に捉え、建設的な議論を行う場となることを期待しています。

■当社の理念と投資方針

当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。

さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。

営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、

従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、

短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

