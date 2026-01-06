【リゾナーレ八ヶ岳】旬の苺と彩り豊かな野菜の意外な組み合わせを楽しむ、春限定ディナーコースを提供

星野リゾート苺の香りや味わいを堪能できるパスタ「苺のカペッリーニ」

自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、2026年3月21日～6月25日の間、メインダイニング「OTTO SETTE」にて、旬の苺と野菜を様々な仕立てで味わい尽くす、春限定ディナーコースを提供します。春に旬を迎える苺を存分に活かしたイタリア料理を味わえます。また、500種類、2,000本のワインの中からソムリエが料理の一皿一皿にあわせて提案するペアリングコースで、ワインとのマリアージュを楽しめます。

OTTO SETTEとは

「ワインと野菜」にこだわり、「この地域ならではの食材との出会い」を提供するリゾナーレ八ヶ岳のメインダイニングです。「OTTO SETTE」の名前の由来は、「OTTO」が数字の「8」を表し、おいしい野菜やワインが育つ八ヶ岳エリアのこと。「SETTE」は数字の「7」を表し、食材を提供する7人の達人を意味しています。「ワイン（Vino）と野菜（Verdura）」へのこだわりを突き詰めるという想いをこめて、コンセプトはイタリア語で「Vino e Verdura（ヴィノ エ ヴェルデューラ）」です。前菜からデザートまですべての料理にこだわりの野菜を使ったこの地域ならではのイタリア料理を、ワインカーヴをイメージした空間で提供します。

春限定ディナーコースのご紹介

苺のズッパ

苺のズッパ

旬の苺と、赤パプリカやビーツ、アーリーレッド、セロリなどの様々な風味の野菜を合わせたズッパ（＊1）です。コクのあるリコッタチーズのクリームが苺の上品な甘み、春の訪れを感じられる一皿です。仕上げにはフレッシュな苺と赤パプリカを添え、食感も楽しめます。

＊1 ズッパ：イタリア語でスープのこと

苺のカペッリーニ

苺のカペッリーニ

苺のカペッリーニ（＊2）に、サラミの旨味とホワイトバルサミコ酢を合わせた爽やかな味わいの冷製パスタです。仕上げに苺のマリネやトマトのジュレ、オレガノを合わせ、苺の香りや味わいを堪能できる一皿です。

＊2 カペッリーニ：イタリアの細いパスタ

鹿肉とビーツのリゾット

鹿肉とビーツのリゾット

鹿肉は一度揚げることで水分を閉じ込め、さらに炭火で焼き上げることで外は香ばしく、中はしっとりと柔らかく仕上げました。赤ワインで仕立てたソースが、ビーツのリゾットの甘味や、鹿肉とトレビス（＊3）の香ばしさ、苦味を引き立て、一口ごとに多様な味わいと食感が口の中に広がります。

＊3 トレビス：キク科の野菜

苺とグリーンピースのドルチェ

苺とグリーンピースのドルチェ

春に旬を迎えるグリーンピースを苺と組み合わせた軽快な味わいのデザートです。イタリアでは定番のピスタチオとオレンジのデザートから着想を得て、ピスタチオを爽やかな青みが特徴のグリーンピースに置き換えています。苺は、甘味が楽しめるコンポート、そのままの風味が楽しめるジェラートと調理法を変えることで、苺の魅力も存分に感じられる一皿です。

土地のワインを知り尽くしたソムリエが提案するペアリング畑の前菜

山梨県はいまや世界的なワインの銘醸地として知られており、四季の変化に富んだ風土はワインを造るのに適した環境です。（＊4）OTTO SETTEでは約500種、2,000本の山梨県とイタリアのワインを取り揃えており、料理に合わせてソムリエがペアリングを提案します。

＊4 山梨県ワイン酒造組合ホームページ「ワインの国山梨 山梨のワインの沿革史」(https://www.wine.or.jp/wine/enkakushi.html)

OTTO SETTEで提供するワインのご紹介提携ワイナリー「ドメーヌ ミエ・イケノ」の葡萄畑提携ワイナリー「ドメーヌ ミエ・イケノ」のワイン

2006年から提携している「ドメーヌ ミエ・イケノ」は、標高750mの地に葡萄畑が広がり、「シャルドネ」「メルロー」「ピノ・ノワール」の3種のワイン用葡萄を栽培しています。自社栽培された葡萄のみを使用し、自然に逆らわない醸造方法で造られたワインは、八ヶ岳の自然を詰め込んだような味わいです。

料理長、ソムリエの紹介料理長鎌田匡人（左）とソムリエ加茂文彦（右）

料理長 鎌田 匡人

1981年生まれ、長野県出身。山梨県内のホテルで修行を重ね、2012年にリゾナーレ八ヶ岳へ。2021年にOTTO SETTEの料理長に就任。レストランのテーマである秀逸な食材とワインのマリアージュを表現するため、この地の恵まれた環境下で育まれる野菜を用いて、イタリア料理を提供する。野菜のポテンシャルを最大限に引き出す調理法を見極め、「この土地ならではの食材との出会い」という食体験を提案することを目指す。

ソムリエ 加茂 文彦

1960年生まれ、茨城県出身。1987年に渡仏。1993年7月よりパリのミシュラン三ツ星レストラン「リュカ・キャルトン」で5年間ソムリエとして勤務し、現在のワインと料理のペアリングの礎を築いたシェフであるアラン・サンドランス氏に師事してペアリングの本質を学ぶ。帰国後、北海道と東京のラグジュアリーホテルにてシェフソムリエとして23年間勤務。2024年7月に長年に渡るフランスワインの普及に貢献した功績により、フランス農業功労賞シュヴァリエを受勲。2025年6月より、リゾナーレ八ヶ岳にて、八ヶ岳の雄大な自然に育まれた野菜と山梨県の個性豊かなワインとのペアリングの新たな可能性を追求する。

春限定ディナーコースの概要

ワインカーヴをイメージした空間

料金：大人 18,000円、7～11歳向け 8,470円、4～6歳向け 6,050円

ペアリングコース 9,500円

ノンアルコールペアリング 5,500円（いずれも税・サービス料込）

時間：17:30～20:15（最終入店）

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/jp/sp/ottosette/）にて要予約

対象：宿泊者

備考：仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合があります。

リゾナーレ八ヶ岳

リゾナーレ八ヶ岳 外観

八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテルです。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味です。イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供しています。

所在地 ：〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：172室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊25,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込）

アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分（無料送迎バスあり）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/