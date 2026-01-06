黒胡椒がガツンと刺激的！セブン‐イレブンの人気商品「若鶏のからあげ」シリーズから『やみつき！黒胡椒からあげ（もも）3個入り』が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、食べ応え抜群の大人向け新商品「やみつき！黒胡椒からあげ（もも）3個入り」を、2026年1月9日（金）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。

2025年4月の発売後、20日間で累計販売数が2,000万個を突破した(※1)人気商品「若鶏のからあげ」シリーズから新しい味が登場です。黒胡椒が練り込まれた薄皮の衣は、食べた瞬間に口の中でスパイスの刺激がガツンと広がり、寒さが厳しい日に体の芯からぽかぽかと温まるような大人向けの絶品からあげです。満足感があり、パンチが効いたからあげを、夕食のメインディッシュや仕事終わりのがっつり系ご褒美としてぜひお楽しみください！

※1 2025年4月22日（火）から5月11日（日）までの「若鶏のからあげ」（もも・むね）2種類の期間累計販売個数（5個入りは5個で計算）

パンチの効いた黒胡椒味が後を引くおいしさ

■やみつき！黒胡椒からあげ（もも）3個入り

価格：330円（税込356.40円）

発売日：1月9日（金）～順次

販売エリア：全国

黒胡椒が練り込まれた刺激的な衣

黒胡椒を配合した衣は、噛むたびスパイスの刺激がガツンと口の中いっぱいに広がります。ひと口食べればやみつきになること間違いなしの後を引くおいしさです。

ジュワッとあふれだす旨味たっぷりの肉汁

極限まで薄くした衣と低温でじっくり加熱し肉汁を閉じ込めることで、肉のプリッとした食感を実現しました。濃厚でがっつりとした味わいのホカホカなからあげで、ぜひ冬の寒い日に心と体に元気をチャージしてみてください。

満足感のあるボリューム感！

食べ応えのある大きめサイズのからあげが3個入っています。小腹が空いた時、仕事終わりのご褒美やおつまみ、おかずとしてもおすすめです。

セブン‐イレブンの人気揚げ物惣菜「からあげ」のおいしさのポイント

【おいしさポイント1：鶏の飼育方法からこだわった鶏肉】

鶏肉本来のジューシーな「からあげ」を提供するため、こだわりの鶏肉を使用しています。

・ストレスが少ない環境で、飼料から管理された生育45日前後の健康な鶏のみを使用しています。

・製品加工までチルド管理を徹底。お肉は工場で揚げるまで一切冷凍しないため、肉の旨味が出ていく「ドリップ」が少なく、おいしい状態で提供できます。

【おいしさポイント2：調理方法】

おいしく召し上がっていただけるよう調理方法にもこだわっています。

・鮮度の良い鶏肉を時間をかけずに調理。肉のプリッとした食感を味わえるよう、丁寧に衣付けして薄衣に仕上げています。

・肉にダメージを与えないように低温でじっくり加熱。肉汁を閉じ込めます。

担当者コメント

お客様に心身ともに満たされる小さな贅沢体験をお届けするべく、本格的な味付けと食べ応えを追求しました！衣に黒胡椒を配合することでダイレクトにスパイスの風味を感じられ、よりクセになる味わいに仕上がっています。パンチの効いた黒胡椒味とボリュームで食べたあとに満足感を得られる「大人向けのからあげ」を、寒い時期の小さなご褒美、おかずとしてぜひご賞味ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。