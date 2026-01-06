栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマン』シリーズ　病院・福祉施設・保育園など 累計導入件数22,000件を突破

株式会社カイテクノロジー

株式会社カイテクノロジー（本社：東京都新宿区内藤町87 大木戸庁舎6階、代表取締役社長：原 仁美、以下 当社）は、全国の管理栄養士に選ばれる栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマン』シリーズの累計導入件数が、22,000件を突破したことをお知らせいたします。

『Mr.献ダテマン』シリーズは、1982年の創業から40年以上に渡り、給食施設や介護施設、保育園、病院など幅広い食の現場で活用されており、管理栄養士・栄養士のみなさまの栄養管理の効率化、業務負担の軽減、食の安全性向上に貢献して参りました。今回の累計導入実績22,000件突破は、サービス提供から長年積み上げてきた多くのお客様からの信頼とご支持の証であり、当社が今後も「食と健康を支えるITパートナー」として歩み続ける決意を新たにするものです。

※ 累計導入件数は、「Mr.献ダテマンインストール版」の出荷ライセンス数と、「Mr.献ダテマンWEB版」の契約事業所数の合計値です。

◆ 『Mr.献ダテマン』シリーズの歩み

『Mr.献ダテマン』は1980年代前半に、女性起業家が病院や高齢者施設の給食管理を効率化するために開発したプロトタイプからスタート、『Mr.献ダテマン』DOS版はその後Windows版へと展開。2000年以降は関連システムも次々リリースし、機能の幅を広げていきました。さらに2018年には業界に先駆けてクラウド版を発表し、リモートワークやDX化を推進。40年以上にわたり進化を続ける同シリーズは、全国の食の現場を支える最も選ばれる定番の給食システムとして、確固たる地位を築いています。

◆他システムとの連携や他業種との協業により、給食現場の効率化を加速

『Mr.献ダテマンWeb』は、受発注システムとの連携や完調品献立販売事業者との協業を積極的に進め、給食業界の課題解決を牽引する存在へと進化しています。

さらには、AIを活用した献立作成機能【AI献立プランナー】のリリースも予定しており、長年培ってきた信頼と革新を基盤に、これからも給食業界を「プラスαで快適な明日へ」導く存在として進み続けます。

◆会社概要

株式会社カイテクノロジー

カイテクノロジーは、システム開発事業と、自社ソフトである栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマン』を開発販売しているIT企業です。これからも「プラスαで快適な明日へ」をミッションとし、IT技術によって、お客様にとって役に立つ「ひと」「もの」「情報」を提供し、不便を解消し、快適に変える企業を目指します。

所在地 ：東京都新宿区内藤町87 大木戸庁舎6階

設立 ：2015年12月17日

（前身の旧ウィズソフト設立 1990年3月29日）

代表 ：原 仁美

事業内容：システム開発事業・パッケージ開発販売事業

従業員数：379名（グループ合計 2025年8月時点）

ホームページ：https://chitech.co.jp/

『Mr.献ダテマンWeb』サービスページ：https://kk-tas.jp/