高度外国人材採用を目指す企業約90社参加1月26日から「ジェトロ オンライン合同企業説明会 2026冬」 ～外国人留学生向けでは国内最大級～

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）より委託を受け、2026年1月26日（月曜）から28日（水曜）までの3日間、外国人留学生や海外の日本語学習者を主たる対象に「ジェトロ オンライン合同企業説明会 2026冬(https://gakujo-webevent.com/jetro/2026_winter_home)」を開催します。本イベントは、海外ビジネスの拡大やイノベーション創出を目指す日本企業と優秀な外国人材の出会いの機会を提供するもので、外国人留学生向けとしては日本最大級のジョブフェアです。

今回は29都道府県の90社が参加し、日英両言語で会社説明を行います。初日と2日目（26、27日）は80社が日本語で、3日目の28日は10社が英語で会社説明を行います。ジェトロが今年度に開催するオンライン合同企業説明会としては最後となりますので、多くの外国人材のご参加をお待ちしております。国内大学等の留学生支援者の皆様におかれましては、ぜひ、この機会を留学生にご紹介ください。

「ジェトロオンライン合同企業説明会」は、本年度で6年目を迎えます。過去に参加した企業からは「優秀な高度外国人材と出会うことができた」、「想定を遥かに上回る応募があった」、「外国人材の採用にかかる知見・経験の習得ができた」など好評価をいただいております。外国人材の採用機運が高まる中、2025年10月開催の「ジェトロ オンライン合同企業説明会 2025秋」においても、内定や採用に繋がった事例が多数報告されています。ジェトロは、本イベントや、高度外国人材活躍推進コーディネーターによる伴走型支援(https://www.jetro.go.jp/services/bansogata/)などの取り組みを通じ、優秀な外国人材の活躍と日本企業のさらなる成長を後押しします。

ジェトロ オンライン合同企業説明会 2026 冬 特設ウェブサイト(https://gakujo-webevent.com/jetro/2026_winter_home)

参加企業の特徴

29都道府県から多様な分野の90社が参加します（詳細は参加企業リスト参照）。

輸出や海外進出など海外ビジネスに積極的な企業が多数参加するほか、「世界で初めてパレタイジングロボットを開発した物流関連企業」、「10カ国・地域の60名以上の外国人社員が在籍し海外展開を加速するアパレル企業」、「設立約100年の食品メーカー」、「世界トップクラスのシェアを誇り海外売上比率9割の電子部品実装ロボット企業」、「国内トップシェアのアスファルトプラント企業」等も参加します。

業種別では、製造業が全体の半数を占め、建設業、情報通信産業、EC卸業・小売業、技術・サービス業の他、教育業、運輸・物流サービス業等の企業も参加します。

求人職種は「技術職」の割合が66％と高く、続いて12％が「営業販売職」です。外国人材に対して、「専門技術や知見の活用」、「海外事業等における活躍」を期待する日本企業の戦略がうかがえます。

具体的な募集職種（例）：

・IT企業：システムエンジニア、ITコンサルタント 等

・食品メーカー：海外営業、海外向けSNS等情報発信、製品開発 等

・製造業：商品開発、海外営業、機械/制御設計エンジニア、ソフトウェアエンジニア、生産管理 等

・サービス業：ウェブデザイン、マーケティング 等

求める言語能力については、多くの企業が日本語能力を重視しているものの、入社後の日本語学習支援に力を入れる企業や英語で就業可能な企業も増えつつあります。

「ジェトロ オンライン合同企業説明会 2026冬」 開催概要

１．主催：日本貿易振興機構（ジェトロ）

２．共催：厚生労働省 後援：経済産業省、文部科学省

３．特設ウェブサイトURL：https://gakujo-webevent.com/jetro/2026_winter_home

４．日程：

・ライブ配信：2026年1月26日（月曜）～ 1月28日（水曜） 10：00～17：30

・アーカイブ配信：2026年1月30 日（金曜）～ 2月10日（火曜）

５．開催言語：日本語及び英語

６．参加日本企業：90社（予定）

・日本語：80社 開催日1月26日（月曜）～ 1月27日（火曜）

・英語：10社 開催日1月28日（水曜）

７． 参加外国人材：国内および海外の大学・大学院に在籍する外国人材

（主に2026年3月卒業予定の学生、またその他2027年卒業予定の学生や既卒者等） 約2,000名見込み

８．参加費：無料

＜業種・募集職種・求める日本語レベル＞

（参考） 2024年度 「ジェトロ オンライン合同企業説明会 2025冬」 開催実績

・ 日程：ライブ配信：1月20日～1月23日、アーカイブ配信：1月27日～2月10日

・ 参加日本企業：95社

・ 参加登録者数：1,924名(86カ国・地域)、84%の方が最終学歴「大学」または「大学院」)

・ 外国人材のエントリー総数：6,700件

＜参考資料＞

１．イベントチラシ(https://drive.google.com/file/d/1NVwK37hzugbszQeWWoVRS8DTZtUYOXyk/view?usp=sharing)

２．参加企業リスト(https://drive.google.com/file/d/12lFYV2LdBYIYHcaub-GuVuf6y5USjzCZ/view?usp=sharing)

ジェトロによる日本企業向けのサポート

・ 高度外国人材活躍推進コーディネーターによる伴走型支援について(https://www.jetro.go.jp/services/bansogata.html)



日本で活躍する高度外国人材の事例

・ 高度外国人材と創出する日本企業のイノベーティブな未来（高度外国人材を雇用する企業のインタビュー記事）(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0304/)

・ Voice of Senpai （日本企業で活躍する外国人社員のインタビュー記事や動画）(https://www.jetro.go.jp/hrportal/forprofessionals/voice_of_senpai.html)

ジェトロの高度外国人材事業関連のウェブサイトやSNSアカウント

・ 高度外国人材活躍推進ポータル Open for Professionals(https://www.jetro.go.jp/hrportal/)

・ Xアカウント「JETRO Open for Professionals -Work in Japan!-」(https://x.com/JETRO_ofp)

・ Facebookアカウント「JETRO Open for Professionals」(https://www.facebook.com/jetro.openforprofessionals/)

・ Instagramアカウント「JETRO Open for Professionals -Work in Japan!-」(https://www.instagram.com/openforprofessionals/)

＜お問い合せ先＞

受託・運営: 株式会社学情

Email: jetro-jobfair@gakujo.ne.jp

Tel： 03-6775-4713