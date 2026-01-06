極楽湯で門出をお祝い！新成人限定【220円(税込)～】で店舗利用できる「ハタチ割キャンペーン」を開催！
極楽湯・RAKU SPAグループの「ハタチ割キャンペーン」
当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)は、2026年1月13日(火)～1月19日(月)までの間、極楽湯・RAKU SPAグループ28店舗で「ハタチ割キャンペーン」を開催いたします。
極楽湯：https://www.gokurakuyu.ne.jp/
RAKU SPA：https://www.rakuspa.com/
https://www.gokurakuyu.ne.jp/uploads/media/2025/12/20251226102805.pdf
開催日
2026年1月13日(火)～1月19日(月)
開催内容
対象のお客様に限り、特別料金で店舗をご入館、ご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。
極楽湯店舗 ：入館料金220円(税込)
RAKU SPA店舗 ：入館料金880円(税込)
対象者
今年度20歳を迎える方(2005年4月2日～2006年4月1日生まれ)
※入館受付時に年齢が分かる身分証明書をご提示ください。
対象店舗
極楽湯・RAKU SPA直営28店舗
※極楽湯 ロイヤル川口、RAKU SPA Station 武蔵小金井は対象外
極楽湯
極楽湯 青森店、極楽湯 富谷店、極楽湯 宇都宮店、極楽湯 水戸店、極楽湯 柏店、極楽湯 千葉稲毛店、極楽湯 羽生温泉、極楽湯 和光店、極楽湯 上尾店、極楽湯 多摩センター店、極楽湯 横浜芹が谷店、極楽湯 三島店、極楽湯 豊橋店、極楽湯 津店、極楽湯 女池店、極楽湯 松崎店、極楽湯 槇尾店、極楽湯 金沢野々市店、極楽湯 福井店、極楽湯 彦根店、極楽湯 茨木店、極楽湯 堺泉北店
RAKU SPA
RAKU SPA 鶴見、RAKU SPA 1010 神田、RAKU SPA BAY 横浜、RAKU SPA Station 府中、RAKU SPA Cafe 浜松、RAKU SPA GARDEN 名古屋
イベントに関する注意事項
※画像・写真は全てイメージです。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各店舗での開催の詳細・注意事項、対象店舗はイベントHPや各店HPをご確認ください。
会社概要
【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社
代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史
設立 ：2017年1月
本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
資本金 ：4,000万円
事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス
URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/