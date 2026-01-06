フィンエアー、2026年夏期に日本路線をさらに強化

Finnair Oyj

日本とヨーロッパをスムーズに結ぶフィンエアー（フィンランド航空）は、日本路線をさらに強化し、当初より予定されていた大阪／関西―ヘルシンキ便のデイリー運航に加え、新たに増便を決定しました。

2026年6月30日（火）から10月24日（土）までの期間、関西国際空港発着のデイリー運航便に加え、水曜・金曜・日曜発の週3便を設定します。この増便により、関西からは週10便での運航となります。2026年夏期スケジュール*において、フィンエアーは最大週28便を運航することとなり、昨年に引き続き、最多の運航便数を誇る欧州系航空会社として、日本とヨーロッパを結びます。

フィンエアーは1983年に日本に就航して以来、日本をアジアにおける重要な市場と位置づけ、日本の旅行者の需要拡大に対応するため、日本路線の運航便数を着実に増やしてきました。

フィンエアーの2026年ネットワークは、欧州93都市、アジア11都市、北米7都市（2026年夏期より就航予定のトロントを含む）、中東2都市へと広がり、計113都市に及びます。日本からは夜発、現地朝着に加え、今回の増便による朝発、現地午後着と、より利便性の高いフライトを提供いたします。今後も旅行者の多様な需要に応え、充実した旅の選択肢を提供してまいります。

*2026年夏期スケジュール：2026年3月29日（日）～2026年10月24日（土）

※運航スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

【フィンエアーについて】

航空アライアンスoneworldメンバーであるフィンエアーは、日本をはじめとするアジアと欧州を結ぶ、旅客と貨物の輸送に特化したネットワークエアライン。年間を通じてラップランド地方への直行便を運航している唯一の航空会社です。Skytrax Awardsの「北欧のベストエアライン」に15回連続で選ばれています。世界で最も長い歴史のある航空会社の一社で、2023年11月に創立100周年を迎えました。日本と欧州を結ぶ路線において日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、スペインのイベリア航空と欧州線共同事業を実施しています。これにより4社は日本と欧州間を往来するお客様に、共同運賃や、より多くのフライト選択肢、利便性を提供しています。サステナビリティを企業活動の根幹と位置づけているフィンエアーでは、2050年までに二酸化炭素排出のネットゼロ達成を目指しています。Nasdaq Helsinki証券取引所において株式上場をしています。

公式ホームページ http://www.finnair.co.jp

公式Xアカウント https://x.com/FinnairJapan

公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/finnairjapan/

公式YouTubeアカウント https://www.youtube.com/@finnair

公式Facebookアカウント https://www.facebook.com/finnair.jp

