【調査発表】生活者の2人に1人が家事で「ゲン担ぎ」！毎日使う包丁で2026年の運を切り開く「ハッピーカラー包丁」新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモの家事雑貨ブランド「KAJISAISAI［かじさいさい］」は、2026年の新年を迎え、1月6日より「KAJISAISAI包丁」のWEB販売をスタートしています。多くの人にとって身近な家事グッズのひとつである包丁は古来より「災いを断ち切り、幸運を切り開く」縁起の良いものとされています。お茶の子さいさいと「調子のいい」時間を提案する家事雑貨ブランド・KAJISAISAIは、新しい年が始まり、これから受験シーズンや新生活などゲン担ぎしたくなるシーズンにそなえた「2026年の開運アイテム」としてオリジナル包丁を企画しました。運が開けそうな鋭い切れ味のハイカーボンステンレス素材を使用し、サーモンピンク×イエローという気持ちも運気も上がりそうな配色が特徴です。発売にあたり、「キッチンと開運」に関するアンケート調査（※）を実施した結果、「おおよそ2人に1人が日々の家事の中でゲン担ぎをしている」ことがわかりました。生活者の開運メニューなど、アンケートの詳細を本文に記載しています。

※フェリシモ顧客アンケート調査

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2025年10月23日～26日

・調査対象：全国の20代～70代の男女

・有効回答数：1034名

◆鋭い切れ味と「日の出×繁栄」カラーで災いを断ち切り 運を切り開こう！KAJISAISAI包丁

「キッチンと開運に関するアンケート」で、包丁が『縁起が良いと思う・どちらかというと縁起が良いと思う』と回答した人からは、

・いろんな物と断ち切って新しくスタートする意を感じる

・運命を切り開く感じがあるから

・未来を切り開くという意味があるから

・悪い縁を切るという意味を持つと思う

・毎日使う大切な物だから

・よく切れる包丁は気分がいいから

などの声が寄せられました。

包丁は、縁起物としてだけでなく、毎日の生活に欠かせない道具として大切に思われていたり、贈りものとして喜ばれていることがわかります。

「料理の時間を、もっとハッピーに、楽しい時間にしたい！」 そんな想いと、日々家事をがんばる人たちへの開運の願いを込めて企画。切れ味の鋭さはもちろん、最大の特長は見るだけで元気が湧いてくるカラーがユニークなオリジナル包丁です。持ち手は新しい始まりの象徴でもある「日の出の曙色をイメージしたサーモンピンク」、刃の部分は「繁栄や幸福を意味するイエロー」と縁起担ぎカラーを大胆に配色しています。ポジティブな色遣いで気持ちも上がり、料理もはかどる、まさに家事の開運アイテムです。「未来を切り開く」お守りとして、ご自宅用はもちろん、結婚や新築、就職など、大切な方の新しい門出を祝う贈りものにもぴったりです。

刃渡りは約16.5cm。幅のある食材もらくにカットでき、刃の表面は汚れが落ちやすいふっ素樹脂コーティング加工。カラフルなパッケージ入りです。

【NEW】災いを断ち切り 運を切り開こう！ ＫＡＪＩＳＡＩＳＡＩ包丁

1個 \3,000（+10% \3,300） ⇒いっしょ買いキャンペーン価格 \2,000（+10% \2,200）

商品の詳細・お申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260106/1/

家事×開運にまつわるお客さま調査について

◆２人に１人は開運を意識して家事・掃除を行ったことがある

「キッチンと開運に関するアンケート」結果からは、開運を意識して家事を行ったことがある人は約45％。約１/２の生活者が日常の中でゲン担ぎをしています。

◆新しいものは縁起のいい日に使い始める

「家事で縁起担ぎをしたことがある」と答えた人のうち、約半数が「新しいものを縁起のいい日におろす」と回答しました。

新しい道具を使い始めるのは「天赦日」「一粒万倍日」などが良いとされる風習があり、縁起のよい「吉日」を選んで道具をおろすことで、気持ちがリセットされ、ポジティブに新生活や新しいスタートを切れると考えられています。

◆縁起を担ぐ料理、圧倒的１位は「カツ（勝つ）」シリーズ

「料理でゲン担ぎをしたことがありますか？」という質問について「はい」と回答された方に伺った具体的なメニュー圧倒的1位は「カツ」。約23％（242名）の人が何らかのゲン担ぎメニューを回答し、そのうちの約半数から「勝負に勝つ＝カツ」の語呂合わせでカツ丼・トンカツなどの「カツ」料理が挙がりました。「勝ちをトリ（鶏）にいく」でチキンカツ、 「テキ（敵）にカツ（勝つ）」でステーキ＆トンカツ、「スパイスで脳への刺激」になるカツカレー、「消化が良く少し豪華になる」ヒレカツなど生活者それぞれのアイデアやアレンジも見られました。

特にメニューが決まっていなくても「消化や胃腸にやさしいもの」や「本人の好物」「あえていつもどおり」などの回答も多数あり、料理を通じて家族の成功や幸運を願う、各家庭の愛情が垣間見えます。

◆フェリシモの家事雑貨ブランド「KAJISAISAI」ページをチェック＞＞ https://feli.jp/s/pr260106/2/

フェリシモの「KAJISAISAI」は、毎日の家事にお茶の子さいさいと「調子のいい」時間を提案するユニークな家事雑貨ブランド。機能性はもちろん、ユニークな発想やデザインで、面倒に感じがちな家事時間を、もっと「自分らしく楽しむ」時間にするアイテムを企画・販売しています。WEBサイトでは包丁のほかに縁起物のひとつである「お箸」をはじめ、運気が上がりそうなキッチン・家事アイテムを紹介中です。



