「ペットゴー（petgo.jp）」お友達紹介キャンペーン開催
ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード：7140、以下「当社」）が運営するペットヘルスケア通販サイト「ペットゴー（petgo.jp）」にて、1月6日より「お友達紹介キャンペーン」を開催いたします。
■キャンペーン概要
＜紹介者様への特典＞
キャンペーンページ内「お友達を紹介する」ボタンから取得した友達紹介用のページURLをお友達に送信いただき、お友達が期間中に新規会員登録＆5,000円（税込）以上お買い物すると、後日500ポイントをプレゼント！
※紹介可能人数は無制限ですが、ポイント付与は最大10名様分までとなっており、最大で5,000ポイント獲得できます。
＜お友達への特典＞
紹介者様より受け取った友達紹介用ページURLから新規会員登録いただくと、5,000円（税込）以上のお買い物で使える500円OFFクーポンをプレゼント！
※クーポンは、3/31（火）23:59まで、5,000円（税込）以上の通常注文時もしくは定期便注文時に1回限りご利用いただけます。
開催期間：2026年1月6日(火) 15:00～3月31日(火) 23:59
■キャンペーン詳細はこちらから
https://petv.jp/friendinvite202601
■ペットゴー株式会社について（ https://corp.petgo.jp(https://corp.petgo.jp) ）
2004年創業。「ハッピーペットライフ」をスローガンに、ペットのQOL向上をビジョンに、ペットの健康寿命最大化をミッションとして、ペットコマース「ペットゴー（petgo.jp）」、D2Cブランド「ベッツワン（VETSOne）」（vetsone.jp） を展開。2025年4月にペットメディア企業「FLAFFY」が、2025年12月には犬の預かりマッチングプラットフォーム「DogHuggy」がグループにジョイン。ペットコマース×ペットメディア×ペットケアのグループ経営により、飼い主の多様な暮らし方に寄り添うペットライフ・プラットフォーム展開を推進しています。
※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
