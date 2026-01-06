【ロッテリア】～サンエックスユニバース×ロッテリア・ゼッテリア コラボレーション企画～「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社ロッテリア（代表取締役社長：井上 卓士 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、1月7日（水）から期間限定で、「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」を販売します。(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ロッテリアは、お子様向け商品として様々な「キッズセット」を販売しています。

今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットをご用意しました。

「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）のご注文が対象です。

おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けの付いたケースが可愛い「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」の３種類から1種類をお選びいただけます。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く「ロッテリア」108店舗、「ゼッテリア」183店舗で販売予定です。（1月6日時点）

※「ゼッテリア」では、セットの商品内容が一部異なります。

※「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は10時30分から販売します。

※3月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

１. あつまってわくわく♪ サンエックスバス

（サンエックスバス：約L6×W3×H4cm あそびシート：約H21×W29.7cm）

サンエックスのキャラクターが集合したデザインが可愛らしい、組み立て式のプルバックカーです。後ろに引いて手を離すと走り出します。付属の遊びシートでは、「みかんぼうや」や「いしよわちゃん」など、様々なキャラクターが登場する“すごろくあそび”と、バスが止まった部分の得点を競う“てんとりゲーム”を楽しめます。

２. みんなでわくわく♪ あそべるトランプ

（カード：約H7×W4.6cm、とびだすケース《開いた状態》：約W7.2×H7.6×D5cm）

サンエックスのキャラクターのイラストや名前、プロフィール、キャラクター豆知識などが書かれたオリジナルトランプです。一部のトランプにはキャラクターに関するクイズが書かれており、ご家族やご友人と一緒にお楽しみいただけます。付属のカードケースにはキャラクターが立体的に飛び出す仕掛けが施し、飾っても可愛いアイテムに仕上げました。

３. いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX

（ミニチュアBOX：約W10×H10×D3cm キャラクターパーツ：最大約H6×W6cm 最小約H2.5×W1cm)

「リラックマ」や「たれぱんだ」など、12個のキャラクターパーツと、ロッテリアのメニューをモチーフにしたパーツが4個付いたミニチュアBOXです。BOXの内側を背景としてパーツを並べて飾ったり、BOXの上にキャラクターを乗せて、“とんとん相撲”のように角をとんとんたたいて遊んだり、いろいろな遊び方をお楽しみいただけます。

■「キッズセットメニュー」

A.キッズチーズバーガーセット 価格：590円

「キッズチーズバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」

B.キッズてりやきバーガーセット 価格：610円

「キッズてりやきバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」

C.チキンからあげっとセット 価格：490円

「チキンからあげっと（3本入り）」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」

D.おてがるパンケーキセット 価格：490円

「おてがるパンケーキ（2枚）」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」

【「サンエックスユニバース」について】

サンエックスのようせいの魔法で、個性豊かな仲間たちが世界を越えてあつまりました。

懐かしさと新鮮さが交差するデザイン、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、

あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。

サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

「サンエックスユニバース」の画像を転載する際は、下記コピーライトを記載ください。

