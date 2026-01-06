【ロッテリア】～サンエックスユニバース×ロッテリア・ゼッテリア コラボレーション企画～「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」発売！

写真拡大 (全16枚)

株式会社ゼンショーホールディングス
株式会社ロッテリア（代表取締役社長：井上 卓士　本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、1月7日（水）から期間限定で、「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」を販売します。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

　ロッテリアは、お子様向け商品として様々な「キッズセット」を販売しています。


　今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットをご用意しました。


　「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）のご注文が対象です。


　おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けの付いたケースが可愛い「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」の３種類から1種類をお選びいただけます。


　ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」をお楽しみください。



※表示価格は全て税込です。


※一部店舗を除く「ロッテリア」108店舗、「ゼッテリア」183店舗で販売予定です。（1月6日時点）


※「ゼッテリア」では、セットの商品内容が一部異なります。


※「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は10時30分から販売します。


※3月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。




【商品概要】


１. あつまってわくわく♪ サンエックスバス


（サンエックスバス：約L6×W3×H4cm　あそびシート：約H21×W29.7cm）




サンエックスのキャラクターが集合したデザインが可愛らしい、組み立て式のプルバックカーです。後ろに引いて手を離すと走り出します。付属の遊びシートでは、「みかんぼうや」や「いしよわちゃん」など、様々なキャラクターが登場する“すごろくあそび”と、バスが止まった部分の得点を競う“てんとりゲーム”を楽しめます。




２. みんなでわくわく♪ あそべるトランプ


（カード：約H7×W4.6cm、とびだすケース《開いた状態》：約W7.2×H7.6×D5cm）




サンエックスのキャラクターのイラストや名前、プロフィール、キャラクター豆知識などが書かれたオリジナルトランプです。一部のトランプにはキャラクターに関するクイズが書かれており、ご家族やご友人と一緒にお楽しみいただけます。付属のカードケースにはキャラクターが立体的に飛び出す仕掛けが施し、飾っても可愛いアイテムに仕上げました。




３. いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX


（ミニチュアBOX：約W10×H10×D3cm　キャラクターパーツ：最大約H6×W6cm 最小約H2.5×W1cm)




「リラックマ」や「たれぱんだ」など、12個のキャラクターパーツと、ロッテリアのメニューをモチーフにしたパーツが4個付いたミニチュアBOXです。BOXの内側を背景としてパーツを並べて飾ったり、BOXの上にキャラクターを乗せて、“とんとん相撲”のように角をとんとんたたいて遊んだり、いろいろな遊び方をお楽しみいただけます。




■「キッズセットメニュー」



A.キッズチーズバーガーセット　価格：590円


「キッズチーズバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」















B.キッズてりやきバーガーセット　価格：610円


「キッズてりやきバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」















C.チキンからあげっとセット　価格：490円


「チキンからあげっと（3本入り）」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」















D.おてがるパンケーキセット　価格：490円


「おてがるパンケーキ（2枚）」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」

















【「サンエックスユニバース」について】


サンエックスのようせいの魔法で、個性豊かな仲間たちが世界を越えてあつまりました。


懐かしさと新鮮さが交差するデザイン、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、


あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。


サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。




「サンエックスユニバース」の画像を転載する際は、下記コピーライトを記載ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.