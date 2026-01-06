±§ÅÔµÜÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ç ³ª¤Å¤¯¤·¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡ØÅß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è »°Âç³ª¤Î¶Â±ã¡Ù¤òÆóÌë¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ÎØ Íµ¾Ï¡Ë¤Î±§ÅÔµÜÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ç¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÆóÌë¸ÂÄê¤Ç¡ØÅß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è »°Âç³ª¤Î¶Â±ã¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»°Âç³ª―¥º¥ï¥¤³ª¡¢¥¿¥é¥Ð³ª¡¢ÌÓ³ª¡£¤½¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤¿²ñÀÊÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍýÄ¹¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¼î¶Ì¤ÎÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ö»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¿©¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥º¥ï¥¤³ª¡¦¥¿¥é¥Ð³ª¡¦ÌÓ³ª¤¬Ìû¤·¤á¤ë¡ØÅß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è »°Âç³ª¤Î¶Â±ã¡Ù
¾ø¤·ÌÓ³ª¡¡Ç»¸ü¤Ê³ªÌ£Á¹¤È´Å¤¯Á¡ºÙ¤Ê¿È¤¬ÆÃÄ§
¢£´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¢£ÎÁ¶â
¤ª°ì¿ÍÍÍ15,000±ß
¢£»þ´Ö
17:00～21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
¢£²ñÀÊÎÁÍý
¡¦Á°¡¡ºÚ¡¡¤«¤Ë¤ß¤½Æ¦Éå ¤Û¤°¤·¥º¥ï¥¤³ª À¸Õª ÈþÌ£½Ð½Á¡¢Ë¡Ï¡Áð¸ÕËã¿»¤·¡¢¤·¤á»ª¼ê¤Þ¤ê¼÷»Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÆ²Ö¿ÝÄÒ¤±¡¢¤ß¤¾¤ìÏÂ¤¨¡¢¹ç³û¥íー¥¹Í®»ÒÌ£Á¹¾Æ¤¡¢Àã¶Ì»ç°ò¡¢¤Ë¤·¤óº«ÉÛ´¬¤
¡¦¸æ¡¡ÏÐ¡¡·Ü¤Ä¤ß¤ì¡¢¤æ¤Ð¡¢Çß¿Í»²¡¢Ä¹¶Ü¡¢ÀÖ¸ÕËã
¡¦¸æÂ¤Î¤¡¡¥º¥ï¥¤³ª¡¢ËÜËî¡¢òÞ¡¢ËÌ´ó³¡¢Åº¤¨Êª¤¤¤í¤¤¤í
¡¦¾Æ¡¡Êª¡¡¾Æ¤¥¿¥é¥Ð³ª¡¢ÏÂµí¥¹¥Æー¥¡¢¾Æ¤ÌîºÚ3¼ï¡¢´ä±ö
¡¦¾ø¤·Êª¡¡¾ø¤·ÌÓ³ª¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¤«¤Ë¿Ý
¡¦¿©¡¡»ö¡¡°®¤ê¼÷»Ê ¥º¥ï¥¤³ª¡¢ËÜËî¡¢¿¿Âä¡¢¤¬¤êÀ¸Õª
¡¦Î±¡¡ÏÐ¡¡ÀÖ½Ð½Á
¡¦¿å²Û»Ò¡¡µ¨Àá¤Î²ÌÊª¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»
±§ÅÔµÜÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ç¡¡ÆüËÜÎÁÍý¡ÖÎü¡×
ÅÅÏÃÈÖ¹æ 028-643-2178
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤â¤´Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.tablecheck.com/shops/tobuhotel-utsunomiya-ren/reserve
¾Æ¤¥¿¥é¥Ð³ª¡¡Æù¸ü¤ÇÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ§
²ñÀÊÎÁÍý¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸
ÆüËÜÎÁÍý¡ÖÎü¡×
ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤È¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¤Å¤«¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´·ëÇ¼¤ä¼·¸Þ»°¡¢Ë¡»ö²ñ¿©¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤ªÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ç¡¡³µÍ×
³°´Ñ
½»¡¡½ê¡¡¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔËÜÄ®5-12
ÅÅ¡¡ÏÃ¡¡¡¡028-627-0111¡ÊÂåÉ½¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡149¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ÅìÉð±§ÅÔµÜÀþ ÅìÉð±§ÅÔµÜ±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR±§ÅÔµÜ±Ø À¾¸ý¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¡¦¼Ö¤Ç5Ê¬¡¢´ØÅì¥Ð¥¹¡Ê6¡¦7ÈÖ¾è¤ê¾ì¡Ë¤Ë¤Æ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÉð±ØÁ°¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸©Ä£Á°¡Ë¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö ÅÌÊâ£±Ê¬
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
ÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È PR »öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÆâ¡Ë Ã´Åö¡§ÌÚÂ¼¡¦¹âµÜ
ÅÅÏÃ¡§03-3376-6665 ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§tobuhotel_pr@sustainable.co.jp FAX¡§ 03-3376-6663