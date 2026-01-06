新執行役員就任のお知らせ

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2026年1月1日付で、新たに執行役員として天野 雄介氏が就任したことをお知らせいたします。

■ 新執行役員就任の背景

当社は「プロフェッショナル人材が挑戦するエコシステムを創造する」をビジョンに掲げ、フリーランスのマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を中心に、プロフェッショナル人材がライフステージに応じて多様な働き方を選択できる基盤を構築してまいりました。現在、登録者数は93,500人を超え、その裾野は年々広がっています。

昨今の生成AIの普及は、経理、財務、人事、法務といったコーポレート部門（バックオフィス）の業務を劇的に変化させつつあります。定型業務が自動化される一方で、各領域の高度な専門知識を活用し、FP＆A領域をはじめとする経営の意思決定をサポートする「攻めのコーポレート人材」への需要が増しています。このような背景から、コーポレート人材の働き方は、一つの組織に固定される形から、その高い専門性を複数の企業で生かす「流動性の高い働き方」へとシフトしていくことが予測されます。実際に、当社の日々の営業活動の中で、大手企業よりコーポレート領域の経営課題の相談が増えておりますが、十分な対応体制が構築できていませんでした。

当社はこの変化を捉え、当社のプロフェッショナル人材データベースの中でも、特にコーポレート領域の専門人材の活性化を急務と考え、本領域において豊富な経験を有する天野 雄介氏を執行役員として招聘いたしました。

新執行役員に就任する天野氏は、大手コンサルティングファームで数々のアドバイザリー業務をリードしてきた経験に加え、大手ジェネリック医薬品メーカーでガバナンス改革やDX・新規事業推進の管掌役員としての実績を有しています。また、同メーカー在籍時には、大手Sierとのヘルステックの合弁会社を立ち上げ、初代代表取締役も務めました。今後は、コーポレート領域の専門性とコンサルティングファームでの経験やネットワークを生かし、当社におけるコーポレート領域のプロフェッショナル人材サービスの拡充をけん引する役割を担います。

天野氏の招聘により、コーポレート部門を含め、さまざまな専門領域のプロフェッショナル人材が、より自由に、より力強く挑戦し続けられる社会の実現を目指してまいります。

■ 天野 雄介氏のプロフィール

大正製薬株式会社を経て、1999年より朝日監査法人／アーサーアンダーセン（現 有限責任あずさ監査法人／KPMG）にて各種アドバイザリー業務に多数従事。2013年に東和薬品株式会社に入社、上席執行役員/事業推進本部長としてガバナンス改革および新規事業・IT/DX領域を管掌。2018年にはTIS株式会社との合弁会社を設立し初代代表取締役に就任。2024年より合同会社デロイト トーマツにて新規事業開発担当マネージングディレクターとして新規事業の企画開発や大手企業とのビジネス連携を推進。兼業として、一般社団法人PHR普及推進協議会 常務理事、関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科 准教授などを務める。経営学修士（MBA）、税理士、公認内部監査人（CIA）、情報処理技術者などの資格を有する。

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：

プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル93,500名、クライアント8,700社（2025年11月30日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/