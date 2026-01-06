TENTIAL、欧州で活動するサッカー指導者・長谷部誠氏とコンディショニングサポート契約を締結

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社 TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）はこの度、欧州で活動するサッカー指導者の長谷部誠氏とコンディショニングサポート契約を締結いたしました。

長谷部誠氏は、長きにわたりドイツ・ブンデスリーガの第一線で活躍し、日本代表キャプテンとしても歴代最多の出場数を誇るなど、日本サッカー界を牽引してきました。現役時代より、自身のパフォーマンスを最大限に発揮するために「心を整える」こと、そして徹底した自己管理を実践してきた姿勢は、多くのアスリートやビジネスパーソンの模範となっています。引退後は指導者としてのキャリアを本格化させ、欧州で次世代の育成と自身のアップデートに挑み続ける長谷部氏。現役時代とは異なる質のプレッシャーや、移動を伴うハードな環境下において、これまで以上に「リカバリー（回復）」と「コンディショニング（調整）」の質が重要になると考えられます。

TENTIALは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げています。自らを律し、常に挑戦し続ける長谷部氏の姿勢は、まさにTENTIALが目指す世界観を体現するものです。第二のキャリアにおいても世界基準で戦う長谷部氏の挑戦を、コンディショニングの側面から支えたいという強い思いと、長谷部氏と共に、より多くのビジネスパーソンおよびアスリートへコンディショニングの重要性を伝えていきたいと考え、この度の契約締結に至りました。

長谷部 誠氏 コメント

職業柄、国をまたぐ移動が日常です。機内や車内は、私にとって仕事場であり、同時に重要な休息の場でもあります。TENTIAL製品は、着心地が良いだけでなく、そのまま人前に出ても印象を損なわないデザイン性が魅力です。かつて機内で隣の方がスーツから着替えているのを見て、「これだ」と思いました。今では移動中もリラックスした状態を保てるウェアとして手放せません。

現役時代も今も、コンディショニングにおいて「睡眠・食事・トレーニング」の3本柱は変わりません。特に指導者になってからは、相手への対策や新しい戦術アイデアを生み出すために、常に頭がクリアであることが求められます。その「頭のキレ」を生む源泉こそが睡眠です。私は毎日7時間の睡眠を確保するために、入浴時間や就寝前の10分間の瞑想を逆算してスケジュールを組んでいます。最初は生地の薄さに驚きましたが、今ではその肌触りが睡眠スイッチになっています。TENTIALと共に、この「整える時間」を大切にしながら、欧州での挑戦を続けていきたいと思います。

長谷部 誠氏 プロフィール

1984年静岡生まれ。幼い頃からサッカーを始め、静岡県立藤枝東高校を経てJリーグ、浦和レッドダイヤモンズに加入。2004年にはナビスコカップ・ニューヒーロー賞、Jリーグ・ベストイレブンに選出された。2008年にサッカードイツ1部リーグのブンデスリーガ、ヴォルフスブルクに移籍。ニュルンベルクを経て14年からアイントラハト・フランクフルトに。ヨーロッパリーグ2021-22シーズンの優勝にも貢献した。日本代表としてはキャプテンとして出場した代表での試合数は81試合で日本代表歴代1位。2010年の南アフリカ、2014年のブラジル、2018年のロシアで開催したW杯をキャプテンとして率いた。2024年4月17日に、2023-2024シーズン限りでの現役引退を表明した。現在は欧州でサッカー指導者として活動中。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

