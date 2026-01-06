【Yahoo!トラベル】人気宿泊施設＋航空券プランがお得になる新年最初の大型企画「ヤフーパック 新春ウルトラセール」を1月6日から開催

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、2026年のスタートを飾る新春企画として、2026年1月6日（火）から1月19日（月）まで、「ヤフーパック（宿泊＋航空券）」を対象とした大型セール「ヤフーパック 新春ウルトラセール」（以下、本企画）を開催します。

特設ページ：https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale?sc_e=media_pr)

期間中は、人気宿泊施設を年始ならではのお得な価格で提供します。あわせて、JAL・ANA便で使える新春クーポンの配布や、「PayPayポイント」ポイントアップキャンペーンなど、多彩なキャンペーンを一挙に展開します。新年の旅行需要が高まるこの時期に、春休みやゴールデンウィーク、夏休みの旅行まで、お得に予約できるチャンスです。

新春・年始の特別企画として、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせられる「ヤフーパック」で、全国の人気宿泊施設を対象に期間限定のお得な価格でプランを販売します。冬旅にぴったりな北海道から、沖縄、首都圏・関西・九州エリアまで、幅広い宿泊地のラインナップから、新しい年のスタートにふさわしい旅先を選べます。

新春企画ならではの特典として、JAL・ANAそれぞれで最大30,000円割引となる「新春クーポン」に加え※1、＋5%の「PayPayポイント※2」を付与するポイントアップキャンペーンも同時に実施※3し、LYPプレミアム会員なら最大10%分の「PayPayポイント」が付与※4されます。

さらに、「新春セール」など、「PayPayポイント」が増量されるセールも同時開催されます。

「PayPayポイント」ポイントアップキャンペーンの最大10％分の付与に加え、セールの「PayPayポイント」増量分も適用でよりお得にポイントが貯められます。

新年のお年玉として「Yahoo!トラベル」が提供する同時開催のキャンペーンを組み合わせ、お得な条件で旅行予約ができます。

※1 最低利用代金以上のご予約が対象です。

※2 出金と譲渡はできません。PayPay公式ストアでも利用可能。

※3 各キャンペーンにおける対象旅行期間などの条件が異なるため、同時に利用できない場合もあります。

※4 通常ポイントの1%、キャンペーンの5%、LYPプレミアム会員特典4%の合計10%が適用。また、「いまスグ利用」を利用すると、今回獲得予定の付与数を予約時に利用できます。

■ヤフーパック 新春ウルトラセール概要

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale?sc_e=media_pr)

・開催期間

2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月19日（月）11:59

・対象旅行期間

2026年1月7日（水）～ 5月10日（日） 出発

※一部施設を除く

・対象エリア

北海道・首都圏・関西・九州・沖縄の一部施設

・対象商品

【ウルトラセール】の表示のあるヤフーパックの旅行プラン

【JAL限定クーポン】

■クーポン概要

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal/?sc_e=media_pr)

・対象予約期間

第1期：2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月19日（月）23:59

第2期：2026年1月13日（火）0:00 ～ 1月19日（月）23:59

・対象出発期間

第1期：2026年1月19日（月）～ 8月31日（月）出発

第2期：2026年1月27日（火）～ 8月31日（月）出発

・特典

2名以上：8,000円～30,000円割引

1名以上：1,500円～5,000円割引

※最低利用代金は特設ページをご確認ください。

※枚数限定

【ANA限定クーポン】

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana/?sc_e=media_pr)

・対象予約期間

2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月19日（月）23:59

・対象出発期間

2026年1月10日（土）～ 5月31日（日）出発

・特典

4名以上：30,000円割引

3名以上：20,000円割引

2名以上：5,000円～20,000円割引

1名以上：3,000円・5,000円割引

※最低利用代金は特設ページをご確認ください。

※枚数限定

■ PayPayポイント＋5%お得キャンペーン概要

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202601(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202601?sc_e=media_pr)

・対象予約期間

2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月19日（月）23:59

・対象出発期間

JAL：2026年2月1日（日）～ 3月31日（火）出発

2026年4月1日（水）～ 5月31日（日）出発

ANA：2026年4月24日（金）～ 5月6日（水）出発

・対象エリア

全国

・対象商品

「PayPayポイント＋5%」「＋5%お得キャンペーン」の表示のあるヤフーパックの旅行プラン

・特典内容

旅行代金の5%の「PayPayポイント」を追加付与

※利用料金から、クーポン利用分等を差し引いた代金総額（消費税、オプション料金を含む）より100円未満を切り捨てた金額に対して「PayPayポイント」を付与します。

※予約多数の場合は、予定数に達し次第キャンペーンを終了する場合がございます。

※JAL便・ANA便のいずれか、もしくは一部出発期間のみ先行して終了する場合もございます。

新春セール

■「PayPayポイント」増量セール概要

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/timesale_seasonal(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/timesale_seasonal?sc_e=media_pr)

・開催期間

2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月19日（月）11:59

・対象旅行期間

制限なし ※各プランの予約可能期間に準ずる

・対象エリア

全国

・対象商品

「PayPayポイント増量（宿プラン）」「ポイントアップ中」の表示のあるヤフーパックの旅行プラン

・特典内容

対象の宿泊プラン限定で「PayPayポイント」を追加付与

テーマパークセール

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/timesale_theme_park(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/timesale_theme_park?sc_e=media_pr)

・開催期間

2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月17日（土）23:59

・対象旅行期間

制限なし ※各プランの予約可能期間に準ずる

・対象エリア

首都圏・関西・九州・沖縄の一部施設

・対象商品

「PayPayポイント増量（宿プラン）」「ポイントアップ中」の表示のあるヤフーパックの旅行プラン

・特典内容

対象の宿泊プラン限定で「PayPayポイント」を追加付与

■「ヤフーパック」とは

豊富な国内宿泊施設と航空券を自由に組み合わせられるオリジナルパッケージツアーです。航空券と宿泊プランの空き状況がリアルタイムで表示されるため、常に最新のプラン内容・旅行代金で検討でき、出発日前日の23時59分まで予約が可能です。

URL：https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common/(https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common/?sc_e=media_pr)

2026年も「Yahoo!トラベル」を通じて、旅行をよりお得にするサポートをしていきます。