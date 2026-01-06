ミライフ西日本が「長岡京市防災フェスタ」に出展します！

シナネンホールディングス株式会社

エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を提供するシナネンホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中込 太郎）と、その子会社で、西日本エリアでLPガス・電気・灯油等のエネルギー販売事業を展開するミライフ西日本株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中川 進弘）は、1月18日（日）に京都府長岡京市で開催される「長岡京市防災フェスタ 」に出展いたします。会場は中央公民館、市民ひろば、長岡中学校グラウンド、長岡京消防署です。

「長岡京市防災フェスタ」は、風水害や南海トラフ地震などの大規模災害に備え、市民の皆さまが防災知識を深め、楽しみながら防災に取り組むきっかけをつくることを目的としたイベントです。

ミライフ西日本の出展ブースでは、災害に強いエネルギーと言われるLPガスを身近に感じていただくため、停電時に役立つ「ペットボトルランタンづくり」やLPガス発電機の展示を行います。体験を通じて、エネルギーの重要性を再認識していただくとともに、ペットボトルの再利用による環境配慮についても学べる内容となっています。

イベント当日は、ミライフ西日本の公式キャラクター「ミラわん」も登場予定です。当社ブースを体験された方にはミラわんのオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

ぜひ親子で楽しみながら、身近なエネルギーについて考えてみてはいかがでしょうか。

シナネンホールディングスおよびミライフ西日本は、今後も、エネルギーに関する学びの場を積極的に提供し、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支える取り組みを推進してまいります。

【イベント情報】

◇長岡京市Webサイト：https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000014419.html

【出展概要】

名称 ： 長岡京市防災フェスタ

日時 ： 2026年1月18日（日）

場所 ： 中央公民館、市民ひろば、長岡中学校グラウンド、長岡京消防署

ブース内容： ペットボトルランタンづくり

■ミライフ西日本株式会社について

ミライフ西日本公式キャラクター 「みらワン」

https://www.melife-west.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社傘下の事業会社で、中部・北陸以西の西日本エリアで、LPガスや電気、灯油の販売、リフォーム、ハウスクリーニングなど、エネルギーと住まいと暮らしに関わる様々なサービスを提供しています。基本理念『お客様が原点』のもと、その地域、その家庭に合ったエネルギーを供給することで、快適生活の実現に向け、お客様とともに歩む企業を目指しています。

■シナネンホールディングス株式会社について

https://sinanengroup.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業したエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業（総合建物メンテナンス事業、自転車事業、シェアサイクル事業、システム事業、環境・リサイクル事業、抗菌事業等）を提供しています。脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化しています。