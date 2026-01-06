史上最速横綱昇進の大の里関も参加し、地域住民も笑顔に　「アイ工務店 presents 初競りまぐろ＆ちゃんこ振る舞い会」を開催

株式会社アイ工務店

株式会社アイ工務店（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：坂井 達也）は、2026年1月5日（月）、茨城県稲敷郡阿見町の二所ノ関部屋にて「アイ工務店 presents 初競りまぐろ＆ちゃんこ振る舞い会」を開催いたしました。本イベントは、二所ノ関部屋と共に地域の皆さまと年始の幕開けを祝い、初場所に挑む力士の活躍を応援する恒例行事として開催しているものです。昨年5月に史上最速で横綱に昇進した第75代横綱・大の里関が今年も参加し、会場は例年以上の盛り上がりに。

第一部では、二所ノ関親方、大の里関、白熊関らが出席。株式会社アイ工務店より、縁起物である“豊洲市場の初競りまぐろ”を二所ノ関部屋へ贈呈しました。進呈された124kgの大間一本釣りのまぐろはその場で豪快に解体され、来場者は横綱の新春の活躍を願いながら迫力のパフォーマンスに引き込まれました。第二部では、横浜の寿司店「なか條」の職人が握る極上のまぐろ寿司と、二所ノ関部屋力士が腕を振るった特製ちゃんこを無料でふるまい、地域住民は新年の活力をチャージ。子どもから高齢者まで幅広い世代が笑顔に包まれる温かな交流の場となりました。

縁起物である“豊洲市場の初競りまぐろ”を二所ノ関部屋へ贈呈二所ノ関親方、大の里関、白熊関らが出席＜「アイ工務店presents初競りまぐろ＆ちゃんこ振る舞い会」開催概要＞

＊日時：1月5日（月）15：00～17：00

＊場所：二所ノ関部屋（茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷139－1）

＊出席者：二所ノ関親方、大の里関、白熊関、アイ工務店 代表取締役社長 坂井 達也

＊内容：

＜第一部＞初場所への応援

アイ工務店から二所ノ関親方へ初競りまぐろの進呈、まぐろの解体 等

＜第二部＞地域社会への貢献

地域住民へ初競りまぐろのお刺身と二所ノ関部屋特製ちゃんこの振る舞い 等

＜アイ工務店 presents 初競りまぐろ＆ちゃんこ振る舞い会、出席者コメント＞

■アイ工務店 取締役 斎藤隆輔 「ご挨拶」

昨年も、なか條さまに競り落としていただいたまぐろをみなさまに振る舞わせていただきました。そのご縁もあってか、昨年は大の里関が年間最多勝や3度の優勝を果たし、横綱昇進へとつながる素晴らしい一年となりました。本年も縁起を担ぎ、昨年と同様に本イベントを開催できたことを大変うれしく思います。大の里関をはじめ、白熊関、そして二所ノ関部屋の力士のみなさまのさらなるご活躍を心より期待しています。当社は、戸建注文住宅を生業とした会社です。

地域に愛され、お客様に必要とされることが大切だと考えております。

これからも、地域に愛される会社を目指して、事業を行って参ります。

■二所ノ関親方 「振る舞い会の感想及び、抱負」

12月から本格的に稽古に取り組んでおり、1月場所に向けて順調な仕上がりとなっています。昨年は本イベントを開催していただいた年に、横綱誕生や優勝3回という結果を残すことができ、大変縁起の良い一年となりました。今年はその流れを大切にしながら、昨年以上の成績を残せるよう、部屋一丸となって稽古に励んでいきます。日頃より支えてくださる地域のみなさま、アイ工務店さまのご支援に感謝し、土俵で結果を出して応えていきたいと思います。

■大の里関 「振る舞い会の感想及び、抱負」

お正月は元旦を部屋で過ごし、おせちをいただき、初詣で一年の無事と飛躍を祈りました。

2日からは稽古を再開し、1月場所に向けて気持ちも身体も引き締めて準備を進めています。日頃から応援してくださる地域のみなさまや関係者の方々の支えが、大きな力になっています。そのご声援に応えられるよう、今年は昨年の成績を上回る相撲を目標に、6場所すべてで悔いのない相撲を取り、精進してまいります。

■白熊関 「振る舞い会の感想及び、抱負」

気持ちはすでに1月場所に向いています。昨年は良い時も悪い時もあり、その落差の大きさを身をもって感じました。だからこそ今年は、まずはけがをしないことを第一に、一日一日の稽古を大切にしながら、しっかりと上を目指していきたいです。

＜出席者・協力企業プロフィール＞

■第72代横綱・元稀勢の里 二所ノ関親方 プロフィール

茨城県 牛久市出身。本名萩原寛。第72代横綱。中学を卒業したのち、鳴戸部屋に入門。初土俵を踏むと、2004年には貴乃花に次ぐ年少2番目の記録で昇進し、本名の「萩原」から「稀勢の里」へ改名。2017年からは横綱として活躍。2021年「荒磯部屋」を創設し親方を務める。同年12月に「13代二所ノ関」を襲名し「二所ノ関部屋」に改称。2021年より、アイ工務店と包括的パートナーシップ契約を締結し、同社のスペシャルアドバイザーに就任。

■二所ノ関部屋 大の里 泰輝 プロフィール

石川県 河北郡 津幡町出身。本名中村 泰輝。第75代横綱。小学1年生から津幡町少年相撲教室で相撲を始め、中学生で相撲留学。日体大入学後は学生相撲界を席巻し、幕下10枚目格付け出し資格を得たのち、二所ノ関部屋に入門。四股名は大正時代の大関 大ノ里萬助が由来で、2023年に「大の里」へ改名。2023年の初土俵から1年半ほどで2回目の幕内優勝を決め、スピード出世を果たす。2025年の夏（５月）場所千秋楽後、番付編成会議及び理事会にて横綱に推挙され、史上最速のスピードで横綱へ昇進、第75代横綱となる。

■二所ノ関部屋 白熊 優太 プロフィール

福島県 須賀川市出身。本名高橋 優太。最高位は東前頭16枚目。中学生で相撲留学し、高校3年生で選抜高校十和田大会個人優勝の実績を残した。二所ノ関部屋に入門後、2023年には大の里と同時に新十両昇進となり、須賀川市から史上初の関取昇進を果たす。2024年1月場所から、四股名を色白で筋肉質な体つきや「北海のシロクマ」と呼ばれた元大関・北天佑に因んだ「白熊（しろくま）」へ改名。2026年1月場所で西十両３枚目に昇進となる。

■鮨 「なか條」

―五感で感じ 香りを食すー

横浜市中区住吉町・関内の鮨屋「なか條」。食材の一番美味しい状態を引き出すための温度管理や熟成方法、切り方の工夫をし、シャリは米酢と赤酢を使い分ける。

何よりも大切にしているのは“香り”で、繊細な香りが口の中で広がり鼻から抜けてゆくことこそが鮨の醍醐味と考え、最高級の食材を揃え一つひとつに丹念な仕事を施す。

■会社概要

株式会社アイ工務店

大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15階

HP：https://www.ai-koumuten.co.jp/

アイ工務店は、2011年1月、兵庫県姫路市に第一号のモデルハウスをオープンして以来、大阪、兵庫をはじめ、47都道府県302ヶ所に住宅展示場（アイスタジオ含む）を拡大した結果、延べ3.2万件を超えるお客様とのご縁を紡ぐことに。

また、2025年10月に住宅展示場「アイパーク米子」オープンにより全47都道府県に営業展開を行うこととなりました。

前期は8,500棟を超えるご依頼をいただき、2024年度の着工戸数ランキングでは全国5位（2025年9月住宅産業研究所調べ）を達成するなど、確かな経営基盤を確立し、全国各地に新モデルハウスを続々と誕生させております。

創業以来、お客様のご要望に応えるだけでなく、「自分が住むなら・・・」という思いを込めてご提案し、ご満足いただいた結果が3.2万件を超えるお客様とのご縁をいただきました。これからもお客様とのご縁を大切にし、皆様の理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指して、さらなる事業展開に取り組んで参ります。