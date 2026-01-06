高千穂交易、低消費電力ワイヤレスデバイスのノルディック・セミコンダクター社製品の販売開始

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、ノルディック・セミコンダクター社（Nordic Semiconductor、本社：ノルウェー、CEO：Franz Luebbers、以下「ノルディック社」）製品の取り扱いを開始することを発表します。当社はノルディック社の低消費電力を得意とする無線通信技術に基づいたデバイスを販売することによりお客様製品の高付加価値化に貢献してまいります。

【ノルディック社製品の取り扱いを開始する背景】

市場における無線通信を用いたアプリケーションが一層広がりを見せる中、パソコン周辺機器やウェアラブル端末などを中心とした実績を持つ同社の低消費電力無線通信製品の取り扱い開始により、IoT機器を含む各種電子機器や産業機器など当社が得意とする販路への提案を行う為取り扱いを開始します。

【ノルディック社製品の特長】

ノルディック社は1983年創業のファブレス半導体メーカーで、1998年より超低消費電力ワイヤレスデバイスに注力して以来全世界で高いシェアを誇ります。ハードウェア、組み込みソフトウェアの他にクラウドサービス、グローバルレベルのサポートによりお客様の市場投入時間の短縮を実現するとともに、近年は無線以外にもエッジAIにも力をいれており、無線に限らずマイコンベンダーとしてもソリューションを展開しています。

【主な製品ラインアップ】

１ ハードウェア商品群

●nRF54シリーズ：

第4世代の2.4GHz帯の無線SoCです。Bluetoothの他にMatter、Thread、ZigBee等のプロトコルにも対応しており、マルチコアMCUのタイプから低消費電力タイプまで貴社のニーズに合わせて提案いたします。

●nRF70シリーズ：

マルチバンド対応Wi-Fi6のコンパニオンチップです。 機能により3タイプを揃えています。

●nRF91シリーズ：

LTE-M、NB-IoTに対応したGNSS内蔵SiPモジュールです。nRF CLOUDと組み合わせて利用することでデバイス管理、位置情報、セキュリティサービスを通じてIoT製品のパフォーマンスを向上させます。

●nPMファミリー：

バッテリー管理、システム管理、電圧レギュレータを1つのコンパクトなパッケージに統合した製品群です。高い柔軟性を持っており、例えば、バッテリーチャージャーでは、充電電流、終端電圧、温度制御パラメータを完全また簡単に設定することが可能です。

２ ソフトウェア

ノルディック・セミコンダクター社のコネクティビティ向けソフトウェアスタックとnRF Connect SDKは開発環境においても市場をリードします。

またNeuton.AIのNeuton推論モデリングおよびマシンラーニングソリューションは、使いやすさと導入の容易さ、低消費電力、そして必要なメモリサイズの最適化を実現、最先端のエッジAIソリューションも合わせて提供します。

３ クラウドライフサイクルサービス

お客様は製品のライフサイクル全体を通じて、現場で使用されている何百万もの最終製品やデバイスと接続できるテクノロジーを必要としています。ノルディック社は、特に長距離事業における位置情報とデバイス管理において、nRF Cloudソリューションをご提供します。

【今後のノルディック社製品の展開】

当社は主にIoT機器を含む各種電子機器や産業機器などのお客様に向けて、ノルディック社の優れた製品群販売に注力し、売上高は2028年度に3億円を目指します。

【ノルディック社製品の詳細】

https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/semicon/nordic/

ノルディック・セミコンダクターWEBサイト

（Webサイト： https://www.nordicsemi.jp/ ）

【ノルディック社製品のお問い合わせ先】

https://www.takachiho-kk.co.jp/contact/semicon/

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/ ）

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、サイバーセキュリティ、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。